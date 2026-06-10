Trzy serie ataków odwetowych USA na Iran po zestrzeleniu Apache’a. "Silna odpowiedź"

  • Świat
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Zdjęcie ilustracyjne; Szczątki irańskiej rakiety / autor: PAP/EPA/MOHAMMED AL RIFAI
Zdjęcie ilustracyjne; Szczątki irańskiej rakiety / autor: PAP/EPA/MOHAMMED AL RIFAI

Amerykańskie siły zakończyły uderzenia ‘w samoobronie’ na Iran” - poinformowało Dowództwo Centralne USA. Zaatakowano irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormuz. „Zestrzelili śmigłowiec, odpowiedź powinna być bardzo stanowcza, bardzo silna” - powiedział w czasie ataków stacji ABC News prezydent Donald Trump. Z kolei Iran miał wystrzelić co najmniej cztery pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii.

Operacja odwetowa wobec Iranu

Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że trwa operacja odwetowa wobec Iranu za strącenie amerykańskiego śmigłowca. Dodał, że odpowiedź Amerykanów powinna być silna i stanowcza.

Uważam, że jest to bardzo ważne, by odpowiedzieć. Zestrzelili śmigłowiec, a my właśnie teraz na to odpowiadamy

— powiedział stacji ABC News Trump.

To reakcja na to, co zrobili wczoraj w nocy z naszym śmigłowcem. Uważam, że odpowiedź powinna być bardzo stanowcza, bardzo silna i właśnie taka jest

— dodał prezydent.

Koniec trzeciej serii ataków

Dowództwo Centralne (CENTCOM) poinformowało o zakończeniu trzeciej serii ataków ok. godz. 21 czasu wschodnioamerykańskiego (3 w nocy w Polsce). Według komunikatu wojska uderzenia rozpoczęto o godz. 17 czasu wschodnioamerykańskiego (23 w Polsce).

Jak podkreślono w komunikacie, ataki „w samoobronie” przeprowadzono 9 czerwca na rozkaz naczelnego dowódcy w odpowiedzi na poniedziałkowe (8 czerwca) strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache.

Siły CENTCOM zaatakowały irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormuz, używając amunicji precyzyjnego rażenia, wystrzelonej przez myśliwce Sił Powietrznych USA oraz Marynarki Wojennej USA

— czytamy.

Dowództwo podkreśliło, że „operacja była proporcjonalną odpowiedzią na niedawne ataki na siły USA oraz międzynarodowe statki handlowe przepływające przez regionalne wody”.

Siły USA pozostają czujne i są w stanie gotowości do obrony przed nieuzasadnioną irańską agresją

— oświadczono.

Odpowiedź Iranu na ataki z USA

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oświadczył w komunikacie, że jego siły przeprowadziły 21 ataków na amerykańskie bazy wojskowe w regionie oraz zestrzeliły amerykański bezzałogowy statek powietrzny MQ-9.

IRGC utrzymuje też, że zaatakował amerykańską bazę wojskową Al-Azrak w Jordanii przy użyciu pocisków balistycznych

— podał „New York Times”.

Twierdzenia IRGC na temat 21 ataków „są po prostu nieprawdziwe”

— powiedział gazecie przedstawiciel władz USA.

Jeden z amerykańskich urzędników, cytowany przez Axios, powiadomił z kolei, że Iran wystrzelił co najmniej cztery pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii.

IRGC poinformował też wcześniej, że w odpowiedzi na uderzenia ze strony USA na południu Iranu zaatakował dronami amerykańską Piątą Flotę w Bahrajnie.

MSW Bahrajnu przekazało, że nad ranem w środę, 10 czerwca, w kraju uruchomione zostały syreny alarmowe. Rzecznik króla Bahrajnu oświadczył, że systemy obrony powietrznej jego kraju odparły irańskie ataki. Jeden z amerykańskich urzędników przekazał „NYT”, że „sytuacja jest dynamiczna”.

Armia Kuwejtu poinformowała natomiast, że jej systemy obrony przeciwlotniczej przechwytują wrogie cele powietrzne. W tym kraju też zawyły syreny, a mieszkańcom polecono udanie się w bezpieczne miejsca.

Irańskie MSZ wzywa kraje Zatoki Perskiej

Irański resort dyplomacji oświadczył, że kraje Zatoki Perskiej mają „prawny i moralny obowiązek” powstrzymania ataków USA na Iran prowadzonych z ich terytorium, uzasadniając tym samym nowe irańskie ataki na sąsiednie państwa, w których znajdują się amerykańskie bazy.

W komunikacie irańskie MSZ „potwierdziło prawną i moralną odpowiedzialność wszystkich krajów regionu (…) za umożliwienie armii amerykańskiej i Izraelowi wykorzystywania ich terytorium lub obiektów do planowania, organizowania, przeprowadzania lub wspierania działań wrogich wobec Iranu”

— przekazała AFP.

Resort dyplomacji w Teheranie ostrzegł, że Iran „nie zawaha się skorzystać ze swojego nieodłącznego prawa do samoobrony”, atakując w szczególności bazy i obiekty logistyczne wykorzystywane do operacji przeciwko niemu.

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PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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