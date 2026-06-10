Trzydziestoletni mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące ataku przy użycia nożem w północnym Belfaście - poinformowała lokalna policja. W mieście odbyły się demonstracje. Uczestnicy jednej z nich podpalili autobus.
Detektywi prowadzący śledztwo w sprawie ataku nożem w rejonie Kinnaird Avenue (…) postawili 30-letniemu mężczyźnie zarzuty usiłowania zabójstwa, posiadania w miejscu publicznym przedmiotu z ostrzem lub zaostrzonym końcem oraz grożenia pozbawieniem życia
— napisała w oświadczeniu północnoirlandzka policja (PSNI).
Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Irlandii Północnej, imię i nazwisko oskarżonego można ujawnić dopiero po tym, gdy stanie przed sądem. Ma się to wydarzyć dziś.
Protesty w Belfaście
W Belfaście odbyły protesty. Uczestnicy demonstracji przy Newtownards Road na wschodzie miasta podpalili autobus. Według dziennika „Belfast Telegraph” wcześniej mieli do niego wtargnąć i przejąć nad nim kontrolę. Część protestujących obrzuciła policjantów przedmiotami.
Szefowie policji i politycy głównych partii Irlandii Północnej apelowali wcześniej do mieszkańców o zachowanie spokoju. Szef PSNI Jon Boutcher wyraził nadzieję, że protesty nie przerodzą się w zamieszki podobne do tych, które miały miejsce w regionie w 2024 i 2025 r.
Nie pozwólcie, by ludzie, którzy nie mają o Irlandii Północnej pojęcia, wpływali na zachowanie jej mieszkańców z oddali, poprzez media społecznościowe
— zaapelował.
Brytyjskie MSW potwierdziło, że podejrzany, obywatel Sudanu, wjechał do Zjednoczonego Królestwa w 2023 roku z Republiki Irlandii. Otrzymał status uchodźcy i pozwolenie na pobyt do 2028 roku.
Ofiara ataku, mężczyzna w wieku około 40 lat, jest w szpitalu z poważnymi obrażeniami oczu, twarzy, pleców i szyi.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762285-belfast-w-ogniu-po-ataku-migranta-podpalono-autobus
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.