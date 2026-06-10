Żadnych niespodzianek! Merz po rozmowie z Tuskiem: "Berlin i Warszawa są zgodne"

  • Świat
  • opublikowano:
Friedrich Merz / autor: PAP/EPA
Friedrich Merz / autor: PAP/EPA

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz poinformował, że rozmawiał telefonicznie z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Jak zapewnił, Berlin i Warszawa są zgodne co do swojego kursu po stronie Ukrainy.

Szczegółowa i dobra rozmowa z polskim premierem Donaldem Tuskiem. Jesteśmy zgodni co do naszego kursu u boku Ukrainy. Będziemy nadal ściśle koordynować działania — ta wojna musi się teraz zakończyć

— napisał na platformie X Merz.

Brytyjski premier Keir Starmer gościł w weekend w Londynie kanclerza Merza, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Przywódcy przedstawili w niedzielę pięć warunków koniecznych do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jednym z nich jest zapewnienie, że po wejściu w życie zawieszenia broni Ukraina będzie mogła liczyć na solidne i prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa, których elementem będzie obecność międzynarodowych sił pokojowych na ukraińskim terytorium.

Forum Polsko-Niemieckie

17 czerwca w siedzibie niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych w Berlinie odbędzie się Forum Polsko-Niemieckie z udziałem szefów dyplomacji obu krajów, Radosława Sikorskiego i Johanna Wadephula. Wydarzenie, które odbędzie się w 35. rocznicę podpisania przez Polskę i Niemcy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, jest organizowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach partnerstwa z resortami dyplomacji w Warszawie i Berlinie.

W przyszłym tygodniu ministrowie obrony Władysław Kosiniak Kamysz i Boris Pistorius, mają też podpisać dwustronną umowę o współpracy wojskowej. Ponadto Niemcy, w związku 35. rocznicą podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie, mają zwrócić Polsce m.in. zrabowany w trakcie II wojny światowej pierścień Jagiellonów.

PAP/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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