Ministerstwo zdrowia Brazylii nakazało tymczasowe wstrzymanie podawania rodzimej szczepionki przeciwko dendze. Decyzję podjęto w związku z wystąpieniem niepokojących objawów u 42 osób, z których dwie zmarły – przekazały miejscowe media.
Według danych resortu jak dotąd podano 500 tys. dawek szczepionki, opracowanej przez brazylijski instytut Butantan. Z tej puli 417 tys. podano osobom pracującym w służbie zdrowia. U 42 z nich wystąpiły niepokojące skutki uboczne; dwie z tych osób zmarły, a jedna wymagała intensywnej terapii.
Minister zdrowia Alexandre Padilha podkreślił na konferencji prasowej, że odsetek zaszczepionych osób z poważnymi powikłaniami jest stosunkowo niski i nie ma jak dotąd danych potwierdzających, że to szczepionka doprowadziła do wystąpienia objawów. Określił jednak te przypadki jako „sygnał alarmowy”.
Badania przyczyn zgonów
Władze zapowiedziały badania w celu ustalenia przyczyn zgonów. Zmarli to 48-letnia kobieta i 58-letni mężczyzna. U obojga po podaniu szczepionki wystąpiły objawy charakterystyczne dla dengi o ciężkim przebiegu. Podobne objawy miała również 39-letnia kobieta, która po leczeniu na oddziale intensywnej terapii ostatecznie wyzdrowiała – przekazał portal G1.
Brazylijski rząd ogłosił w styczniu plan zaszczepienia 1,1 mln pracowników służby zdrowia preparatem instytutu Butantan, pierwszą na świecie jednodawkową szczepionką przeciw dendze. Państwowa agencja ds. nadzoru sanitarnego (Anvisa) zatwierdziła ten preparat do użycia w listopadzie ubiegłego roku.
W 2024 roku w Brazylii odnotowano rekordową liczbę 6,5 mln podejrzewanych zakażeń i 6,3 tys. zgonów na dengę, tropikalną chorobę wirusową przenoszoną przez komary. W 2025 roku statystyki znacznie się poprawiły: zarejestrowano 1,6 mln infekcji i niecałe 1,8 tys. przypadków śmiertelnych.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762206-podejrzane-zgony-wstrzymano-podawanie-tej-szczepionki
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