Prokuratura w Rzymie objęła śledztwem izraelskiego ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itamara Ben Gwira w związku z jego postępowaniem wobec zatrzymanych aktywistów Flotylli dla Gazy - przekazały włoskie media.
Nagrania opublikowane w maju przez Ben Gwira wywołały we Włoszech oburzenie. Widać na nich, jak minister wyśmiewa i poniża aktywistów flotylli, klęczących i skutych w izraelskim porcie.
Rzymska prokuratura prowadzi wobec izraelskiego polityka dochodzenie w związku z podejrzeniem stosowania tortur i bezprawnego pozbawienia wolności osób trzecich.
Włoscy aktywiści Globalnej Flotylli Sumud, w której uczestniczyli też obywatele innych państw, zostali zatrzymani przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych, a następnie uwięzieni, po czym przewieziono ich samolotami do Turcji. Tam Włosi otrzymali pomoc medyczną i wrócili do kraju, gdzie złożyli zawiadomienia o tym, co widzieli i czego doświadczyli.
Pobicie, złamane kości, molestowanie seksualne, pistolety przy głowie i noże przy gardle, użycie psów i paralizatorów, bardzo mało wody, związane ręce i nogi. Dokumentacja medyczna potwierdza ich relacje
— przekazał dziennik „La Repubblica”.
Irlandia zakazała wjazdu na swoje terytorium dwóm członkom rządu Izraela: ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben Gwirowi i ministrowi finansów Becalelowi Smotriczowi - poinformował w piątek irlandzki premier Micheal Martin.
Wcześniej pięcioletni zakaz wjazdu nałożyła na Ben Gwira m.in. Polska. Francja, Włochy i Hiszpania wezwały do objęcia tego polityka zakazem wjazdu na terytorium całej UE.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762203-izraelski-minister-na-celowniku-wloskiej-prokuratury
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