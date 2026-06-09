Izraelski minister na celowniku włoskiej prokuratury! "Pobicie, złamane kości, molestowanie seksualne..."

  • Świat
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Prokuratura w Rzymie objęła śledztwem izraelskiego ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itamara Ben Gwira w związku z jego postępowaniem wobec zatrzymanych aktywistów Flotylli dla Gazy - przekazały włoskie media.

Nagrania opublikowane w maju przez Ben Gwira wywołały we Włoszech oburzenie. Widać na nich, jak minister wyśmiewa i poniża aktywistów flotylli, klęczących i skutych w izraelskim porcie.

Rzymska prokuratura prowadzi wobec izraelskiego polityka dochodzenie w związku z podejrzeniem stosowania tortur i bezprawnego pozbawienia wolności osób trzecich.

Włoscy aktywiści Globalnej Flotylli Sumud, w której uczestniczyli też obywatele innych państw, zostali zatrzymani przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych, a następnie uwięzieni, po czym przewieziono ich samolotami do Turcji. Tam Włosi otrzymali pomoc medyczną i wrócili do kraju, gdzie złożyli zawiadomienia o tym, co widzieli i czego doświadczyli.

Pobicie, złamane kości, molestowanie seksualne, pistolety przy głowie i noże przy gardle, użycie psów i paralizatorów, bardzo mało wody, związane ręce i nogi. Dokumentacja medyczna potwierdza ich relacje

— przekazał dziennik „La Repubblica”.

Irlandia zakazała wjazdu na swoje terytorium dwóm członkom rządu Izraela: ministrowi bezpieczeństwa narodowego Itamarowi Ben Gwirowi i ministrowi finansów Becalelowi Smotriczowi - poinformował w piątek irlandzki premier Micheal Martin.

Wcześniej pięcioletni zakaz wjazdu nałożyła na Ben Gwira m.in. Polska. Francja, Włochy i Hiszpania wezwały do objęcia tego polityka zakazem wjazdu na terytorium całej UE.

kk/PAP

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Zespół wPolityce.pl

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