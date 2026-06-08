Odkrycie Izraela. Tunele Hezbollahu pod... zamkiem krzyżowców!

  • Świat
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA

Izraelscy żołnierze odkryli tunele Hezbollahu pod niedawno zdobytym średniowiecznym zamkiem na wzgórzu Beaufort w Libanie. Sieć tuneli jest tak rozległa, że wojsko nie zdołało jej jeszcze do końca spenetrować - podał portal dziennika „Jerusalem Post”.

Według izraelskiej armii tunele mogłyby pomieścić setki bojowników Hezbollahu. W podziemnych korytarzach odkryto instalacje wodno-kanalizacyjne, infrastrukturę elektryczną oraz rozległe systemy obrony przeciwpancernej i powietrznej „umożliwiające ataki żołnierzy IDF i izraelskich cywilów”, a także pomieszczenia mieszkalne przeznaczone do długotrwałego użytkowania.

W jednym z tuneli liczących ok. 1 km długości znaleziono sześć podziemnych szybów, pomieszczenie do przechowywania broni, wyrzutnię pocisków przeciwpancernych, pociski przeciwpancerne, granaty, amunicję, sprzęt bojowy, zaawansowany sprzęt medyczny, a także pomieszczenia mieszkalne, w tym prysznice, toalety, salę operacyjną i kuchnię.

W ubiegłym tygodniu Hezbollah, wspierana przez Iran organizacja terrorystyczna i zarazem libańska partia polityczna, stracił kontrolę nad zamkiem Beaufort położonym na grzbiecie wzgórza w wyniku izraelskiej ofensywy w Libanie. Izraelska armia informowała wówczas, że celem działań była „likwidacja infrastruktury terrorystycznej, eliminacja terrorystów oraz usunięcie bezpośrednich zagrożeń dla izraelskich cywilów”. Zamek jest położony zaledwie około 6 km od izraelskiej osady Metula.

Zamek krzyżowców

Zamek, wzniesiony w XII wieku przez krzyżowców, znajduje się na strategicznie położonym wzgórzu. Izrael kontrolował tę twierdzę przez 18 lat po jej zdobyciu podczas wojny libańskiej, aż do wycofania wojsk z Libanu w 2000 roku.

Beaufort wznosi się ok. 300 metrów nad rzeką Litani, pozwalając na kontrolowanie ruchu w dolinie – jednym z najważniejszych naturalnych korytarzy komunikacyjnych południowego Libanu - oraz obserwację obszarów północnego Izraela. Dlatego od średniowiecza po czasy współczesne twierdza była cennym zasobem strategicznym.

Izrael i Liban osiągnęły w ubiegłym tygodniu porozumienie w sprawie wprowadzenia zawieszenia broni, jednak jego wdrożenie zależy od całkowitego zaprzestania ostrzału Izraelu przez Hezbollah i wycofania wszystkich jego bojowników z południowego Libanu. Hezbollah, który nie był stroną porozumienia, odrzucił je, twierdząc, że nie gwarantuje ono wycofania się wojsk izraelskich z południowego Libanu.

Liban i Izrael formalnie pozostają w stanie wojny od momentu, kiedy państwa arabskie zaatakowały Izrael dzień po ogłoszeniu przez ten kraj niepodległości w 1948 roku. Najnowszy konflikt rozpoczął się, gdy Hezbollah ostrzelał rakietami izraelskie miasta w odwecie za atak USA i Izraela na Iran.

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PAP/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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