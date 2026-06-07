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Izrael ostrzelany irańskimi rakietami. Trump: Armia USA w gotowości

  • Świat
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Pocisk przecina nocne niebo nad miastem Nablus na Zachodnim Brzegu / autor: PAP/EPA
Pocisk przecina nocne niebo nad miastem Nablus na Zachodnim Brzegu / autor: PAP/EPA

Izrael poinformował, że po raz pierwszy od zawarcia rozejmu z Teheranem w kwietniu została zaatakowany irańskimi rakietami, ale wszystkie pociski zostały przechwycone. Iran zapowiedział wcześniej, że odpowie na izraelski atak na Bejrut. Prezydent Donald Trump ogłosił, że siły zbrojne USA są w stanie gotowości.

Izraelskie siły zaatakowały w niedzielę południowe przedmieścia Bejrutu, a celem były „centra dowodzenia”. Zginęły dwie osoby, a 11 zostało rannych.

Irański deputowany i doradca najwyższego przywódcy Iranu Modżtaby Chameneia Ebrahim Rezaei ostrzegł wkrótce potem, że Teheran „da syjonistycznemu reżimowi zdecydowaną i bolesną odpowiedź na atak na przedmieścia”. Korpus Strażników Rewolucji oznajmił, że jeśli takie akty agresji Izraela będą ponawiane, to odpowiedź Iranu będzie szerzej zakrojona i dotyczyć będzie wszystkich amerykańskich i izraelskich celów w regionie.

Armia USA w gotowości

Prezydent Donald Trump powiedział po ataku rakietowym Iranu na Izrael, że siły zbrojne USA są w stanie gotowości, a on sam nie jest zadowolony z takiego obrotu zdarzeń i chce, by strony konfliktu wróciły do negocjacji.

Trump dodał, że „zasugerowałby Iranowi”, że skoro wystrzelił swoje rakiety, to „już wystarczy”.

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olnk/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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