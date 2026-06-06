Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Budanowem. Ujawnia, co powiedział Ukraińcowi o UPA!

  • Świat
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Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Marcin Obara
Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Marcin Obara

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił na spotkaniu z Kyryłem Budanowem, szefem kancelarii prezydenta Ukrainy, polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z wojskowych jednostek imieniem „Bohaterów UPA”. „Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom” – podkreślił szef MON.

Wicepremier, minister obrony narodowej spotkał się z szefem kancelarii Wołodymyra Zełenskiego w sobotę rano. Po jego zakończeniu podkreślił na portalu X, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, jednak „w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość”.

Jak podał, na spotkaniu z Budanowem jasno przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych im. UPA.

Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno

— zaznaczył szef MON.

Decyzja Zełenskiego

Zełenski pod koniec maja nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak wskazał, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.

Decyzja spotkała się z krytyczną reakcją polskich polityków. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest oburzony. Stwierdził, że decyzja prezydenta Ukrainy dostarcza „najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie”. Zapowiedział też, że w poniedziałek, 8 czerwca, odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Poinformował również o swojej propozycji, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

tkwl/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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