Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił na spotkaniu z Kyryłem Budanowem, szefem kancelarii prezydenta Ukrainy, polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z wojskowych jednostek imieniem „Bohaterów UPA”. „Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom” – podkreślił szef MON.
Wicepremier, minister obrony narodowej spotkał się z szefem kancelarii Wołodymyra Zełenskiego w sobotę rano. Po jego zakończeniu podkreślił na portalu X, że Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami, jednak „w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość”.
Jak podał, na spotkaniu z Budanowem jasno przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych im. UPA.
Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno
— zaznaczył szef MON.
Decyzja Zełenskiego
Zełenski pod koniec maja nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię „Bohaterów UPA”. Jak wskazał, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.
Decyzja spotkała się z krytyczną reakcją polskich polityków. Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest oburzony. Stwierdził, że decyzja prezydenta Ukrainy dostarcza „najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie”. Zapowiedział też, że w poniedziałek, 8 czerwca, odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Poinformował również o swojej propozycji, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762034-kosiniak-kamysz-rozmawial-z-budanowem-ujawnia-co-powiedzial
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