Przerażające skutki ostatniego ataku Rosji! "Ekobójstwo"

Zniszczenie przez armię rosyjską zapory w Nowej Kachowce w Ukrainie spowodowało katastrofalne skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe, a wysadzenie tamtejszej elektrowni wodnej spełnia wszystkie kryteria ekobójstwa - powiedziała PAP doktorka nauk biologicznych Anna Kuzemko.
6 czerwca 2023 r. władze Ukrainy, od kilkunastu miesięcy walczącej z inwazją Rosji, poinformowały, że rosyjscy żołnierze wysadzili zaporę na Dnieprze w mieście Nowa Kachowka w obwodzie chersońskim (na południowym wschodzie Ukrainy); tama tworzyła długi na 240 km Zbiornik Kachowski. Zlokalizowana na zaporze hydroelektrownia została całkowicie zniszczona. Woda zalała dziesiątki miejscowości, wywołując katastrofę humanitarną i ekologiczną na ogromną skalę.
Społeczno-gospodarcze skutki wyburzenia zapory w (Nowej) Kachowce są bezsprzecznie negatywne i stały się prawdziwą tragedią. Cała infrastruktura regionu została zbudowana wokół zbiornika: od niego zależało nawadnianie gruntów rolnych i zaspokajanie potrzeb przemysłu. Obecnie najpilniejszym problemem pozostaje zaopatrzenie lokalnej ludności w wodę pitną
— powiedziała Kuzemko, członkini zarządu organizacji pozarządowej Ukraińska Grupa Ochrony Przyrody.
Zauważyła, że wyraźne rozróżnienie między ekobójstwem a zwykłym przestępstwem przeciwko środowisku utrudnia brak mierzalnych kryteriów w przepisach prawnych. Aby rozwiązać ten problem, Kuzemko we współpracy z prawnikami ukraińskiej organizacji społecznej Ekologia-Prawo-Człowiek opracowała konkretne wskaźniki według stopnia zniszczenia bioróżnorodności.
Jeśli (jakieś) działanie prowadzi do całkowitego wyginięcia danego gatunku lub ekosystemu w skali globalnej albo niszczy je do tego stopnia, że odbudowa nie jest już możliwa, takie działanie należy zakwalifikować jako ekobójstwo. Wysadzenie elektrowni wodnej w Nowej Kachowce spełnia praktycznie wszystkie opracowane przez nas kryteria. Właśnie dlatego ta tragedia stała się już klasycznym i najbardziej obrazowym przykładem ekobójstwa we współczesnej historii
— wyjaśniła.
Według Kuzemko odbudowa ekosystemów po zniszczeniu Zbiornika Kachowskiego jest możliwa już tylko w części.
Skutki ekologiczne rosyjskiej agresji nakładają się na zmiany klimatu i je potęgują. Wyobraźmy sobie, jaki ślad węglowy pozostawiają cotygodniowe masowe ataki rakietowe i dronowe oraz spowodowane ostrzałem pożary lasów i stepów. Oczywiście nie może to nie wpływać na zdrowie ludzi zarówno w Ukrainie, jak i w innych krajach Europy
— podkreśliła.
Ekspertka zwróciła uwagę, że rosyjskie ostrzały obiektów przemysłowych, baz paliwowych i infrastruktury energetycznej powodują ogromne szkody w środowisku naturalnym Ukrainy. Pożary, które wybuchają wskutek takich ataków, oznaczają emisję znacznych ilości substancji zanieczyszczających i gazów cieplarnianych.
Niszczenie lasów przez Rosję
Pożary lasów i obszarów chronionych prowadzą do utraty bioróżnorodności, wymierania rzadkich gatunków flory i fauny oraz niszczenia cennych obszarów przyrodniczych. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest masowe zniszczenie przez rosyjskie ataki rezerwatu Serebriańskiego w pobliżu miasta Kreminna w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy. Znacznie ucierpiały również lasy w okolicach miasta Łyman w obwodzie donieckim, tereny unikalnego rezerwatu biosfery Askania-Nowa w obwodzie chersońskim oraz Mierzei Kinburskiej, wskutek ostrzału wielokrotnie trawione przez rozległe pożary.
Społeczność międzynarodowa nie powinna akceptować zbrodni wojennych Rosji i powinna domagać się nałożenia nowych sankcji na agresora. (Tymczasem) obecnie dostrzegam normalizację wojny: wojna stopniowo staje się normą, a społeczność międzynarodowa toleruje Rosję i Rosjan. Dzieje się tak zarówno w polityce, jak i w sporcie, nauce i sztuce. Bezkarność przestępcy sprzyja nowym przestępstwom
— podkreśliła Kuzemko.
Nie przypominam sobie żadnych głośnych oświadczeń wpływowych międzynarodowych organizacji ekologicznych w sprawie przestępstw ekologicznych Rosji. Dlatego najważniejsze, co teraz należy zrobić, to nie tolerować agresji i przynajmniej ją potępiać
— dodała ukraińska badaczka.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/762018-przerazajace-skutki-ostatniego-ataku-rosji-ekobojstwo
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.