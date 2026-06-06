Rząd premier Włoch Giorgi Meloni wprowadza ustawę, która zakazuje edukacji seksualnej w szkołach bez zgody rodziców.
Zgodnie z ustawą z włoskich szkół zniknie obowiązkowa edukacja seksualna. Będzie ona wymagała zgody rodziców. Co więcej, reforma zakłada wykluczenie prowadzenia takich zajęć w przedszkolach oraz szkołach podstawowych.
Projekt ten został zgłoszony przez ministra edukacji Giuseppe Valdiatrę i uzyskał ostateczną zgodę Senatu.
Minister podkreślił, że ustawa uchroni dzieci „przed dezorientacją spowodowaną propagandą genderową” oraz przywróci konstytucyjną zasadę, która wskazuje, że to rodzice są odpowiedzialni za edukację swoich dzieci.
Lewica wściekła
Decyzja ta wywołała wściekłość lewicowej włoskiej opozycji.
Podporządkowanie edukacji seksualnej zgodzie rodziców jest jak proszenie rodzin o pozwolenie na nauczanie literatury włoskiej czy historii: to instytucjonalny absurd, który stanowi zaprzeczenie misji edukacyjnej szkół publicznych
— grzmiał Angelo Bonelli, współprzewodniczący partii Zielonych i Sojuszu Lewicy w rozmowie z agencją Reutera.
Adrian Siwek/X/AOL/Reuters
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761993-lewica-wsciekla-rzad-meloni-zdecydowal-ws-edukacji-seksualnej
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.