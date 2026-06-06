Lewica wściekła! Rząd Meloni zdecydował ws. edukacji seksualnej w szkołach

  • Świat
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Rząd Meloni w obronie dzieci / autor: governo.it, CC BY 3.0 IT <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/deed.en>, via Wikimedia Commons
Rząd Meloni w obronie dzieci / autor: governo.it, CC BY 3.0 IT <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/deed.en>, via Wikimedia Commons

Rząd premier Włoch Giorgi Meloni wprowadza ustawę, która zakazuje edukacji seksualnej w szkołach bez zgody rodziców.

Zgodnie z ustawą z włoskich szkół zniknie obowiązkowa edukacja seksualna. Będzie ona wymagała zgody rodziców. Co więcej, reforma zakłada wykluczenie prowadzenia takich zajęć w przedszkolach oraz szkołach podstawowych.

Projekt ten został zgłoszony przez ministra edukacji Giuseppe Valdiatrę i uzyskał ostateczną zgodę Senatu.

Minister podkreślił, że ustawa uchroni dzieci „przed dezorientacją spowodowaną propagandą genderową” oraz przywróci konstytucyjną zasadę, która wskazuje, że to rodzice są odpowiedzialni za edukację swoich dzieci.

Lewica wściekła

Decyzja ta wywołała wściekłość lewicowej włoskiej opozycji.

Podporządkowanie edukacji seksualnej zgodzie rodziców jest jak proszenie rodzin o pozwolenie na nauczanie literatury włoskiej czy historii: to instytucjonalny absurd, który stanowi zaprzeczenie misji edukacyjnej szkół publicznych

— grzmiał Angelo Bonelli, współprzewodniczący partii Zielonych i Sojuszu Lewicy w rozmowie z agencją Reutera.

Adrian Siwek/X/AOL/Reuters

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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