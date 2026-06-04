Niedźwiedź zaatakował wczoraj na Słowacji mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami szyi trafił do szpitala. Dziś jednak pojawiła się informacja o kolejnym ataku, tym razem niedaleko słowackiej gminy Liptovský Mikuláš. Zaniepokojony jest także burmistrz Piwnicznej-Zdrój, który wydał komunikat ostrzegający mieszkańców przed niedźwiedziem. Miał się on pojawić w okolicy jednej z ulic.
Według informacji przekazanych przez Air Transport Europe, wczoraj na Słowacji w rejonie Stráňavy niedźwiedź brunatny zaatakował 36-letniego mężczyznę. Na miejsce natychmiast poleciała załoga śmigłowca ratunkowego z Żyliny.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia ratownicy lotnictwa szybko zlokalizowali poszkodowanego. Pilot wylądował w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Następnie zabrała pacjenta do placówki medycznej. Mężczyzna doznał licznych ran ciętych i ugryzień w kilku częściach ciała, szczególnie w okolicy szyi. Po udzieleniu pierwszej pomocy, opatrzeniu obrażeń i podaniu niezbędnego leczenia, pacjent został przetransportowany lotniczo do Szpitala Uniwersyteckiego w Żylinie w stanie stabilnym
— brzmi informacja na FB słowackiego pogotowia lotniczego.
Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ coraz częściej dochodzi do kontaktu i ataku niedźwiedzi na ludzi. Przed dwoma dniami władze gminy Stráňavy ostrzegały mieszkańców o możliwości kontaktu z drapieżnikiem. Samorządowcy apelowali o ograniczenie spacerów w miejscowych lasach.
Kolejny atak
Dziś jednak miało dojść do kolejnego ataku niedźwiedzia na Słowacji. Według informacji zamieszczonej na profilu FB grupy „Tatry Moja Miłość” niedaleko miejscowości Liptovský Mikuláš zaatakowany miał być pracownik leśny. Niedźwiedź miał stoczyć się ze swoją ofiarą ok 50 metrów dół, zaatakować ponownie. Mężczyzna odniósł kilka poważnych obrażeń.
Liptovský Mikuláš jest położony o ponad 100 km od gminy Stráňavy.
Burmistrz Piwnicznej-Zdrój ostrzega
To jednak nie wszystko, ponieważ jak informują lokalne media (portal DTS24 oraz „Gazeta Krakowska”) burmistrz Piwnicznej-Zdroju Tomasz Michałowski wydał pilny komunikat ostrzegając o możliwości kontaktu z drapieżnikiem, który pojawił się blisko ludzkich siedzib w tej okolicy. Mieszkańcy mieli zgłosić, że wiedzieli go w rejonie ulicy Krakowskiej.
W związku z informacjami przekazanymi przez mieszkańców dotyczącymi pojawienia się niedźwiedzia w okolicach byłego ośrodka Poprad apeluje się do wszystkich osób o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zastosowanie się do wskazówek dotyczących postępowania w przypadku spotkania zwierzęcia
— podkreśla Tomasz Michałowski, burmistrz Piwnicznej-Zdroju.
I choć obecność niedźwiedzi w tym rejonie nie jest niczym niezwykłym, to zastanawiają jednak przypadki częstego atakowania ludzi. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, ponieważ ten drapieżnik posiada świetny węch i gdy wyczuwa człowieka zazwyczaj się oddala unikając z nim kontaktu. Przypadki atakowania ludzi były rzadkie i zazwyczaj wymuszone trudnym położeniem zwierzęcia, bądź obroną potomstwa. Niedźwiedź waży średnio 300 kilogramów i porusza się bardzo szybko. Ucieczka przed nim jest bardzo trudna ponieważ potrafi rozpędzić się do 50-60 kilometrów na godzinę.
koal/FB/GK/DTS24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761866-ataki-niedzwiedzi-na-slowacji-burmistrz-piwnicznej-ostrzega
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.