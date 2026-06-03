USA uderzą na Grenlandię?! Znamienne słowa Rubio

Sekretarz stanu Marco Rubio oświadczył w Izbie Reprezentantów, że Grenlandia „na razie” jest częścią Danii, broniąc poglądów wyrażanych przez Donalda Trumpa na temat chęci przejęcia przez USA kontroli nad wyspą. Jednocześnie przekazał, że rozmowy w sprawie rozszerzenia tam obecności wojskowej USA są w toku.
Rubio odniósł się do kwestii Grenlandii podczas środowego wysłuchania przed komisją spraw zagranicznych Izby Reprezentantów. Pytany przez kongresmenkę Demokratów Sarę McBride, czy jest świadomy, że Grenlandia jest częścią Danii, odpowiedział z ironią: „na razie”.
Dodał potem jednak, że nadal trwają rozmowy z Danią na temat „wykorzystania Grenlandii dla kolektywnej obrony nas wszystkich”.
To kluczowy element obrony przeciwrakietowej, ale właśnie w tej chwili jesteśmy w trakcie tych rozmów. Myślę więc, że jesteśmy na dobrej drodze, ale nie chcę ujawniać publicznie informacji, które mogłyby podważyć nasze rozmowy na ten temat
— powiedział Rubio. Chwilę później ocenił, że wkrótce będzie miał „dobre wieści” na ten temat.
Jednocześnie szef dyplomacji USA bronił wcześniejszych wypowiedzi prezydenta Trumpa na temat konieczności „posiadania” przez USA wyspy.
Zdaniem prezydenta o wiele łatwiej jest bronić czegoś, gdy ma się nad czymś całkowitą kontrolę
— powiedział Rubio.
„NATO potrzebuje znaczących zmian”
Przepytująca go kongresmenka zaznaczyła, że takie wypowiedzi podważają NATO i zapytała Rubia, czy artykuł 5. traktatu waszyngtońskiego o wzajemnej obronie w razie ataku na państwa Sojuszu nadal obowiązuje.
Stany Zjednoczone nadal są w sojuszu NATO i będziemy w Turcji, aby rozmawiać o wszystkich tych kwestiach
— odpowiedział.
Sam prezydent weźmie udział w kolejnym spotkaniu szefów państw NATO, gdzie wszystkie te kwestie zostaną jasno omówione. Nadal jesteśmy w NATO, ale NATO potrzebuje znaczących zmian, a prezydent dał to jasno do zrozumienia
— dodał.
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tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761824-usa-uderza-na-grenlandie-znamienne-slowa-rubio
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