Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o ataku dronów Sił Systemów Bezzałogowych armii jego kraju na terminal naftowy w Petersburgu. Tego dnia rozpoczyna się tam Forum Ekonomiczne, w którym ma uczestniczyć przywódca Rosji Władimir Putin.
Według Sztabu Generalnego w Kijowie w ataku została uszkodzona korweta Bojkij rosyjskiej Floty Bałtyckiej.
Na okręcie wybuchł pożar, a rozmiar zniszczeń jest obecnie weryfikowany
— przekazano w komunikacie ukraińskiej armii.
Terminal w Petersburgu trafiony
Minionej nocy trafiono ważne obiekty na terytorium Rosji. Wśród nich znalazł się Petersburski Terminal Naftowy. Od granicy państwowej Ukrainy do tego obiektu rosyjskiego sektora naftowego, pracującego na potrzeby wojny, jest około 1100 kilometrów. Trafiono również w cele o charakterze wyłącznie wojskowym w bazie (rosyjskiej Floty Bałtyckiej - PAP) w Kronsztadzie
— ogłosił Zełenski w serwisach społecznościowych.
Ujawnił, że ataków, które Ukraina nazywa „sankcjami dalekiego zasięgu”, dokonały wspólnie: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Siły Systemów Bezzałogowych, Siły Operacji Specjalnych, wywiad wojskowy (HUR) oraz Państwowa Służba Graniczna Ukrainy.
Kolejnym celem było przedsiębiorstwo w obwodzie tambowskim zaangażowane w produkcję rosyjskiego uzbrojenia. Odległość od linii frontu wynosi niemal 600 kilometrów
— podkreślił prezydent.
Szef państwa podziękował żołnierzom „za celność”.
Ukraiński plan dalekosiężnych sankcji jest realizowany dokładnie tak, jak należy, aby przybliżyć pokój. Chwała Ukrainie!
— napisał Zełenski.
Forum Ekonomiczne w Petersburgu
Forum Ekonomiczne w Petersburgu rozpoczyna pracę w środę, w czwartek jego uroczystego otwarcia ma dokonać Putin. Ukraińscy komentatorzy zastanawiali się w porannych programach radiowych, czy po ataku rosyjski przywódca odważy pokazać się na tym wydarzeniu osobiście.
Jako jeden z pierwszych o ataku na korwetę w bazie Floty Bałtyckiej w Kronsztadzie poinformował dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy, pułkownik Robert „Madiar” Browdi.
Okręt ten jest „świeżutki, (…) zwodowany w 2011 roku, w służbie od 2013 roku. Posiada niesamowitą historię wędrówek i przygód wzdłuż granic NATO, towarzyszył rosyjskiej flocie cieni (…)
— napisał Browdi w serwisach społecznościowych.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761782-terminal-naftowy-w-petersburgu-w-ogniu-w-tle-forum-ekonomiczne
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