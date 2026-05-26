Trwa 88. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Wtorek, 26 maja 2026 r.
07:30. Rubio rozmawiał z Ławrowem o Ukrainie i Iranie
Sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał w poniedziałek przez telefon ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem na temat wojny na Ukrainie, dwustronnych stosunków i sytuacji w Iranie - poinformował Departament Stanu USA.
Resort przekazał w komunikacie, że rozmowa odbyła się na prośbę Ławrowa. „Strony wymieniły poglądy na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej, stosunków dwustronnych i sytuacji w Iranie” - napisano w komunikacie. Nie ujawniono więcej szczegółów.
Wcześniej MSZ w Moskwie podał, że Ławrow w rozmowie poinformował Rubio o decyzji Kremla w sprawie przeprowadzenia systematycznych uderzeń na cele w Kijowie powiązane z ukraińską armią.
Tego dnia MSZ Rosji ostrzegło, że siły zbrojne Rosji rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa, i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy.
07:10. Dowództwo: przeprowadziliśmy na południu Iranu uderzenia „w samoobronie
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń „w samoobronie” na południu Iranu. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny - podało dowództwo.
Amerykańskie wojsko będzie bronić sił USA, jednocześnie zachowując powściągliwość w trakcie zawieszenia broni
— oświadczył CENTCOM.
Wcześniej agencje informacyjne relacjonowały, że w okolicy miasta Bandar-e Abbas na południu Iranu słychać było eksplozje.
Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. Od 8 kwietnia trwa w niej rozejm.
06:30. Trump: irański wzbogacony uran ma być zniszczony w kraju albo w innym miejscu
Prezydent USA Donald Trump w poniedziałek oświadczył, że irański wzbogacony uran ma być zniszczony albo w samym Iranie, albo w USA albo w innym „akceptowalnym miejscu”. Nie wiadomo, czy zgodził się na to Teheran.
Wzbogacony uran (pył nuklearny!) albo zostanie natychmiast przekazany USA, które przetransportują go do kraju i zniszczą, albo - tak byłoby najlepiej - w porozumieniu i w koordynacji z Islamską Republiką Iranu (uran) zostanie zniszczony na miejscu albo w innej akceptowalnej lokacji, a proces i to wydarzenie będzie obserwować Komisja Energii Atomowej albo jej odpowiednik
— napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.
Nie wiadomo, czy na ten krok zgodził się Iran - zauważył dziennik „New York Times”. W niedzielę wysoki rangą przedstawiciel władz USA przekazał, że Teheran co do zasady zobowiązał się do przekazania zapasów wzbogaconego uranu.
Axios ocenił, że wpis Trumpa wydaje się sygnalizować złagodzenie stanowiska USA w sprawie zapasów wzbogaconego uranu i zbliżenie do stanowiska Teheranu w tej kwestii.
Jak podała w poniedziałek w serwisie X telewizja Al Arabiya, powołując się na źródła, Iran żąda przemieszczenia wzbogaconego uranu do Chin. Teheran chciałby też otrzymać od Pekinu gwarancje przed zaakceptowaniem porozumienia z Waszyngtonem dotyczącego zakończenia wojny.
Iran zgromadził około 440 kg uranu wzbogaconego do poziomu przekraczającego zastosowania cywilne. Ta ilość uranu pozwoliłaby na skonstruowanie ponad 10 ładunków jądrowych.
W czwartek Reuters powiadomił, że najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu Modżtaba Chamenei nakazał, by wysoko wzbogacony uran pozostał w kraju.
Z kolei premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że nie uzna wojny za zakończoną, dopóki wzbogacony uran nie zostanie wywieziony z Iranu, Teheran nie zakończy wsparcia dla antyizraelskich milicji działających na zlecenie Iranu, a jego potencjał w zakresie pocisków balistycznych nie zostanie wyeliminowany.
Al Arabiya, która dotarła do projektu wstępnego porozumienia między USA i Iranem, podała, że zakłada ono m.in. przedłużenie zawieszenia broni o 60 dni, otwarcie przez Teheran cieśniny Ormuz dla żeglugi międzynarodowej, kontynuację rozmów o irańskim programie nuklearnym w okresie deeskalacji i złagodzenie przez USA restrykcji dotyczących irańskich portów oraz niektórych sankcji.
red/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/761168-relacja-88-dzien-wojny-z-iranem
