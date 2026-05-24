Trwa 1551. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Niedziela, 24 maja 2026 r.
08:32. Cztery osoby zginęły, 53 rannych w zmasowanym ataku Rosji na Kijów i obwód kijowski
Co najmniej cztery osoby nie żyją, a 53 odniosły obrażenia w wyniku zmasowanego ataku na Kijów i obwód kijowski przeprowadzonego przez Rosję w nocy z soboty na niedzielę - przekazały lokalne władze. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne w siedmiu z 10 dzielnic miasta.
Wcześniej władze miasta informowały o jednej ofierze śmiertelnej i 21 rannych.
Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku zmasowanego ataku wroga na stolicę wzrosła do dwóch (…) Poszkodowane są 44 osoby. Lekarze hospitalizowali 28 rannych, w tym dwoje dzieci (w stanie średnio ciężkim). Trzy osoby są w stanie krytycznym. Szesnastu poszkodowanym udzielono pomocy ambulatoryjnej
— napisał mer Kijowa Witalij Kliczko w komunikatorze Telegram.
Ponadto szef wojskowych władz obwodu kijowskiego Mykoła Kałasznyk podał, że w nocnych atakach zginęło dwóch cywilów, a dziewięciu zostało rannych.
Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała o spowodowanych atakiem uszkodzeniach budynków mieszkalnych w siedmiu z 10 dzielnic miasta. Odnotowano trafienia i pożary m.in. w budynkach mieszkalnych, akademiku, szkole, centrum biznesowym, centrum handlowym i supermarkecie. Trwa usuwanie skutków nalotu, na miejscu działają służby ratunkowe - dodała DSNS.
O uszkodzeniu głównej siedziby ukraińskiej poczty, Ukrposzty, przy Placu Niepodległości w centrum Kijowa poinformował dyrektor tego przedsiębiorstwa Ihor Smilianski.
Wśród uszkodzonych obiektów jest wejście do stacji metra Łukjaniwska, która jest obecnie zamknięta, oraz lokal sieci McDonald’s. W ostrzale ucierpiało też Muzeum Narodowe „Czarnobyl”, poświęcone katastrofie w elektrowni atomowej.
05:40. DORSZ: zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w niedzielę rano, że operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone.
Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało też, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP. Podziękowało też za wsparcie lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii.
03:50. DORSZ: lotnictwo wojskowe rozpoczęło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej
Jak poinformowało w niedzielę nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia z użyciem środków napadu powietrznego na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.
Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.
03:15. Kijów od ponad trzech godzin atakowany przez rosyjskie rakiety i drony
Stolica Ukrainy, Kijów, od ponad trzech godzin znajduje się pod zmasowanym atakiem Rosji, która ostrzeliwuje miasto rakietami i atakuje rojami dronów. Władze poinformowały, że co najmniej pięć osób zostało rannych; w wielu miejscach wybuchły pożary.
W niedzielę nad ranem w Kijowie słychać było serie głośnych eksplozji. Kanały monitorujące w serwisach społecznościowych donosiły o wybuchach pocisków balistycznych, rakiet manewrujących i bezzałogowców.
Pięć osób rannych w stolicy. Jedna została hospitalizowana, a pozostałym udzielono pomocy na miejscu
— napisał w komunikatorze Telegram mer Kijowa Witalij Kliczko.
Poinformował, że w jednej z dzielnic dron uderzył w supermarket, a w innej – w 14-piętrowy blok na poziomie 12-13 kondygnacji. Odłamki spadły też na dach 24-kondygnacyjnego wieżowca. Kliczko przekazał, że w wielu miejscach gaszone są pożary.
Według użytkowników portali społecznościowych na stacji metra Łukjaniwka podczas eksplozji zaczął sypać się tynk z sufitów. Mieszkańcy stolicy Ukrainy wykorzystują metro jako schrony.
Od godziny 0.33 czasu lokalnego (23.33 w Polsce), kiedy w Kijowie zawyły syreny, ogłaszające alarm bombowy, Rosjanie przeprowadzili kilka fal uderzeń.
01:00. Zmasowany atak rosyjski na Kijów
W Kijowie dały się słyszeć w nocy z soboty na niedzielę potężne wybuchy. Władze ukraińskiej stolicy ogłosiły alarm „w związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich pocisków balistycznych” - informuje agencja AFP.
Stolica jest celem zmasowanego ataku pocisków balistycznych. Możliwe są kolejne ataki. Pozostańcie w schronach!
— napisał na Telegramie szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko.
Wcześniej w sobotę o możliwości takiego ataku, z użyciem systemu rakietowego średniego zasięgu Oriesznik, ostrzegł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
00:01. Zełenski: Otrzymaliśmy od partnerów informacje o przygotowywanym przez Rosjan ataku z użyciem Oriesznika
Według danych wywiadowczych, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich, Rosja przygotowuje atak na Ukrainę przy użyciu systemu rakietowego Oriesznik; są oznaki przygotowań do kombinowanego ataku na Kijów - przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.
Otrzymaliśmy raport od naszych służb wywiadowczych: dysponujemy informacjami, w tym od partnerów amerykańskich i europejskich, o przygotowywanym przez Rosjan ataku z użyciem Oriesznika. Sprawdzamy te informacje. Dostrzegamy oznaki przygotowań do ataku kombinowanego na terytorium Ukrainy, w szczególności na Kijów, z użyciem różnego rodzaju uzbrojenia
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Według prezydenta w takim ataku może zostać użyta wspomniana broń średniego zasięgu. Szef państwa ukraińskiego zaapelował do swojego społeczeństwa, aby w sobotni wieczór świadomie reagować na sygnały alarmu powietrznego.
Rosyjskie szaleństwo naprawdę nie zna granic, więc proszę, dbajcie o swoje życie – korzystajcie ze schronów
— dodał.
Zełenski zwrócił uwagę swoim sojusznikom, że użycie takiej broni jak Oriesznik i przedłużanie przez Rosję wojny stanowi globalny precedens również dla innych potencjalnych agresorów.
Jeśli Rosji pozwoli się na niszczenie życia na taką skalę, to żadne porozumienie nie powstrzyma przed agresją i atakami innych podobnych reżimów opartych na nienawiści. Liczymy na reakcję świata i mamy nadzieję, że będzie to reakcja prewencyjna, a nie po fakcie – trzeba wywierać presję na Moskwę, aby nie rozszerzała wojny
— podkreślił.
Według Zełenskiego, Ukraina przygotowuje swoją obronę przeciwlotniczą tak, jak to możliwe, i będzie reagować w pełni uzasadnionym odwetem na każdy rosyjski atak.
Wyraziliśmy zgodę na paradę (w Moskwie - PAP), ale nie ma zgody na szaleństwo w Rosji. Trzeba zakończyć tę wojnę – potrzebujemy pokoju, a nie jakichś tam rakiet służących zaspokojeniu chorych ambicji jednej osoby
— stwierdził prezydent.
Z poligonu Kapustin Jar dwukrotnie wystrzeliwano Orieszniki w stronę Ukrainy: 21 listopada 2024 w kierunku miasta Dniepr i 8 stycznia 2026 roku w stronę Lwowa. Poligon ten jest jednym z ważniejszych miejsc, gdzie testowane są nowe rosyjskie pociski rakietowe różnych typów i systemy artyleryjskie.
