Trwa 1520. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 23 kwietnia 2026 r.
14:51. 26-letnia kobieta otruła ukraińskiego żołnierza na zlecenie Rosjan
Policja bada okoliczności śmierci żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy w Użhorodzie; wojskowy został otruty przez 26-letnią kobietę na zlecenie rosyjskich służb specjalnych - poinformowała prokuratura obwodu zakarpackiego. Kobietę zatrzymano pod zarzutem zdrady państwa - dodano w komunikacie.
Według prokuratury 13 kwietnia w jednym z wynajmowanych mieszkań w Użhorodzie znaleziono martwego żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy. Początkowo okoliczności wskazywały na śmierć z przyczyn naturalnych, jednak w toku dalszego śledztwa funkcjonariusze policji wykryli w tej sprawie rosyjski ślad.
13:56. Jest pożyczka w wysokości 90 mld euro dla Ukrainy i 20. pakiet sankcji wobec Rosji
Państwa UE jednomyślnie zaakceptowały dziś pożyczkę w wysokości 90 mld euro dla Ukrainy i 20. pakiet sankcji wobec Rosji.
Wstępne porozumienie w sprawie pożyczki i sankcji kraje UE zawarły jeszcze w środę; w czwartek wczesnym popołudniem zakończyła się procedura pisemna, co oznacza że rządy państw członkowskich ostatecznie zatwierdziły uwolnienie środków dla Ukrainy oraz nałożenie kolejnego - dwudziestego - pakietu sankcji na Rosję.
Decyzje zostały podjęte jednomyślnie. Wcześniej obie blokowane były przez Węgry, które uzależniały uchylenie weta od przywrócenia przez Ukrainę tranzytu rosyjskiej ropy uszkodzonym ropociągiem Przyjaźń. Na nałożenie sankcji na Rosję nie zgadzała się także Słowacja. Sytuacja uległa zmianie po tym, gdy premier Viktor Orban przegrał 12 kwietnia wybory parlamentarne na Węgrzech.
Czwartkowa zgoda oznacza, że Komisja Europejska będzie mogła wkrótce wypłacić Ukrainie pierwszą transzę z 90 mld euro pożyczki, przyznanej Kijowowi na lata 2026 i 2027. Kwota 30 mld euro z tej puli zostanie przeznaczona na wsparcie budżetowe, a 60 mld euro - na wzmocnienie zdolności obronnych Ukrainy. Z kolei 20. pakiet sankcji na Moskwę jeszcze bardziej uderzy w rosyjską flotę cieni. Przygotuje też grunt pod wprowadzenie całkowitego zakazu transportu rosyjskiej ropy drogą morską.
13:40. Cienkowska: nie damy Rosji zabrać nam Biennale Sztuki w Wenecji
Ministra kultury Marta Cienkowska powiedziała PAP, że jeśli organizatorzy Biennale Sztuki w Wenecji nie zdecydują się na wycofanie rosyjskich artystów, poniosą tego konsekwencje. Nazwała decyzję o udziale Rosji w tegorocznym wydarzeniu skandalem. - Nie damy Rosji zabrać nam Biennale - dodała.
12:52. Ukraińskie drony zaatakowały przepompownię ropy w obwodzie niżnonowogrodzkim
Bezzałogowce należące do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zaatakowały przepompownię ropy naftowej w obwodzie niżnonowogrodzkim w europejskiej części Rosji – poinformowała w czwartek agencja Reutera.
Celem ataku była przepompownia Gorkij, położona w pobliżu miasta Kstowo, około 250 km na wschód od Moskwy. Doniesienia potwierdzające atak pojawiły się na Telegramie, a także w serwisie NASA FIRMS, który pozwala na obserwowanie - na podstawie danych satelitarnych - miejsc na powierzchni Ziemi, gdzie trwają pożary.
Według informacji agencji Reutera, pożarem objęte są trzy zbiorniki. Ogień stwierdzono na terenie o powierzchni około 20 tys. metrów kwadratowych.
Zaatakowana przepompownia jest jednym z obiektów kluczowych dla funkcjonowania ropociągu, który zapewnia transport surowca z zachodniej Syberii do rafinerii i na eksport.
Rosja zmniejszyła w kwietniu wydobycie ropy o 300-400 tys. baryłek dziennie w porównaniu z poziomem z pierwszego kwartału z powodu ataków ukraińskich dronów na porty i rafinerie. To największy spadek od sześciu lat - poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródła. Celami ataków były m.in. terminale i magazyny ropy na wybrzeżach Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego.
11:34. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1100 żołnierzy (łącznie 1 322 550 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - informuje ukraiński resort obrony w komunikacie, na podstawie danych Sztabu Generalnego.
10:35. Były prezydent RP Andrzej Duda w Kijowie
Na ukraińskich kanałach pojawiło się nagranie, która ma przedstawiać byłego prezydenta Andrzeja Dudę w Kijowie. Informację pierwszy podał portal Nowyny Live.
10:01. Media: książę Harry przybył do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą
Brytyjski książę Harry, młodszy syn króla Karola III, złożył niezapowiedzianą wizytę w Kijowie i wezwał świat, by nie tracił z oczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie; podkreślił też konieczność dalszego wsparcia dla Ukraińców - przekazała stacja ITV News.
Jak powiadomiła telewizja, książę Harry przyjechał do stolicy Ukrainy nocnym pociągiem z Polski w czwartek rano i ma wziąć udział w kijowskiej konferencji poświęconej bezpieczeństwu, w której uczestniczą wysocy rangą rządowi urzędnicy z państw Zachodu, w tym z resortów obrony. „Miło jest znów być na Ukrainie” – powiedział po przybyciu.
Zaznaczył, że chciał „przypomnieć ludziom w kraju i na całym świecie, z czym boryka się Ukraina, oraz wesprzeć partnerów, którzy wykonują niezwykłą pracę o każdej porze dnia i nocy w niezwykle trudnych warunkach”.
Oczekuje się, że książę Harry podkreśli w swoim wystąpieniu podczas konferencji, iż wojna to nie tylko walka o terytorium, ale też „o wartości”. Ostrzeże również społeczność międzynarodową przed obojętnością wobec rosyjskiej inwazji i innych konfliktów na świecie.
09:26. Słowacja zaczęła odbierać ropę rurociągiem Przyjaźń
Słowacka minister gospodarki Denisa Sakova powiadomiła w komunikacie na Facebooku, że Słowacja zaczęła odbierać ropę rurociągiem Przyjaźń. Ukraiński operator tej sieci przesyłowej już w środę informował o napełnianiu rurociągu rosyjskim surowcem.
Rurociąg, który zaopatruje Słowacje i Węgry, był nieczynny od końca stycznia br., gdy rosyjskie ostrzały uszkodziły infrastrukturę przesyłową na zachodzie Ukrainy. Po wielokrotnie przekładanej decyzji o dacie jego uruchomienia strona ukraińska przekazała w środę Słowacji, że rozpoczęto tłoczenie surowca.
Informacja o odbiorze ropy z rurociągu Przyjaźń oznacza, że może wejść w życie 20. pakiet unijnych sankcji przeciwko Rosji oraz może zostać uruchomiona pożyczka dla Ukrainy wysokości 90 mld euro. Dotychczas obie te decyzje blokowały Węgry. Na 20. pakiet sankcyjny nie zgadzały się także władze w Bratysławie.
08:07. Władze: w wyniku rosyjskich ataków dwie ofiary śmiertelne w mieście Dniepr
Wojska rosyjskie ostrzelały w nocy miasto Dniepr w środkowo-wschodniej części Ukrainy; zginęły co najmniej dwie osoby, dziewięć zostało rannych - przekazał szef dniepropietrowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Hanża.
W Dnieprze rannych zostało dziewięć osób, a dwie zginęły. Zniszczono 12-piętrowy budynek, sklep, samochód, budynek administracyjny oraz nieczynny obiekt
— napisał Hanża w komunikatorze Telegram.
06:50. Władze: Pożar w rafinerii Tuapse po ukraińskim ataku zagraża jakości powietrza
Duży oddział rosyjskich strażaków trzeci dzień z rzędu walczył z pożarem w rafinerii ropy naftowej w Tuapse nad Morzem Czarnym, który wybuchł po ataku ukraińskich dronów. Władze poinformowały, że jakość powietrza w mieście gwałtownie się pogorszyła, przekazał Reuters.
We wtorek dwa źródła branżowe poinformowały, że rafineria ropy naftowej w Tuapse, która sprzedaje większość swoich produktów na eksport, wstrzymała działalność po ataku z 16 kwietnia.
00:03. Zełenski dla CNN: wojna w Iranie zakłóciła dostawy uzbrojenia dla Ukrainy
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział stacji CNN, że w związku z wojną w Iranie zakłócone zostały dostawy części uzbrojenia do jego kraju. Dotyczy to, na przykład, pocisków antybalistycznych.
W rozmowie z CNN Zełenski przekazał, że mimo tego, iż rozmowy na szczeblu z USA toczą się, to nie widzi „możliwości spotkania się (…), dopóki kwestia Iranu nie zostanie zamknięta”.
Jest to wyzwaniem, że ten sam zespół negocjatorów - pod kierownictwem Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera - prowadzi rozmowy zarówno w sprawie Iranu, jak i Ukrainy - przyznał. Zaapelował też, by nie zapominać o Ukrainie na tle toczącej się wojny z Iranem.
Zełenski powiedział, że w związku z tym konfliktem niektóre dostawy ważnego uzbrojenia na Ukrainę są zakłócone. Dotyczy to zwłaszcza pocisków antybalistycznych. Dodał, że Ukraina nie otrzymuje wystarczającej liczby tych pocisków ze względu na ograniczone zdolności produkcyjne w USA.
W środę źródła unijne poinformowały, że państwa UE osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro oraz nałożenia na Rosję 20. pakietu sankcji. Dotychczas obie decyzje były blokowane przez Węgry, które domagały się naprawy rurociągu Przyjaźń.
Zełenski podkreślił, że otrzymanie pieniędzy z UE to kwestia „życia i przetrwania” dla jego kraju. Dodał, że bez tych środków Ukraina nie wykorzystuje w pełni swoich zdolności produkcyjnych uzbrojenia. Zaznaczył, że Ukraina produkuje obecnie ok. 1 tys. dronów przechwytujących, a ma zdolności produkcji 2 tys. sztuk dziennie.
Ale nie mamy funduszy. To naprawdę kwestia naszego życia, przetrwania, bardzo potrzebujemy tych pieniędzy do obrony
— powiedział Zełenski.
Wezwał przywódców USA, Chin i Indii, by powiedzieli Władimirowi Putinowi, że musi zakończyć wojnę na Ukrainie.
red/PAP/Facebook/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/758624-relacja-1520-dzien-wojny-jest-pozyczka-dla-ukrainy
