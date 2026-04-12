Na Węgrzech podliczono 15 proc. głosów oddanych w wyborach parlamentarnych. Na chwilę obecną wygrywa opozycyjna TISZA 0 47,8 proc.; Fidesz-KDNP - 43,6 proc. Koalicja Fidesz-KDNP liczy na zdobycie większości w węgierskim parlamencie po dzisiejszych wyborach – poinformował po zamknięciu lokali wyborczych Gergely Gulyas, szef kancelarii premiera Węgier Viktora Orbana. Z kolei przewodniczący opozycyjnej Tiszy Peter Magyar mówił o „ostrożnym optymizmie” i poprosił o „cierpliwość”.
Mamy nadzieję, że partie rządzące ponownie otrzymają mandat do sprawowania rządów na kolejne cztery lata
— oświadczył Gulyas. Stwierdził też, że wysoka frekwencja, która była częściowo również wynikiem mobilizacji wyborców Fideszu i KDNP, to sygnał, że węgierska demokracja „jest niezwykle silna”.
„Jesteśmy ostrożnymi optymistami”
Jesteśmy ostrożnymi optymistami, proszę jednak o cierpliwość - powiedział z kolei przewodniczący opozycyjnej Tiszy Peter Magyar po zamknięciu lokali w wyborach parlamentarnych na Węgrzech.
Dokładnie po 23 latach od referendum, w którym zdecydowaliśmy o przystąpieniu do Unii Europejskiej, 12 kwietnia ponownie zmieni naszą przyszłość
— oświadczył lider Tiszy.
Nie chcę wygrywać sondaży, ale chcę wygrywać wybory. Dlatego czekajmy na wyniki. Jesteśmy ostrożnymi optymistami, ale musimy zachować cierpliwość
— wezwał Magyar.
Zachowajcie spokój, będziemy świętować, gdy poznamy wyniki. Węgry ponownie będą wolne
— stwierdził lider węgierskiej opozycji.
Dodał, że w trakcie niedzielnych wyborów jego partia odnotowała „tysiące nieprawidłowości”.
Frekwencja o godz. 18.30 wyniosła 77,80 proc. - w wyborach zagłosowało 5 856 515 osób.
Głosowanie zakończyło się o godz. 19, chociaż stojący w kolejce wyborcy nadal mogą oddać swoje głosy. Każdy uprawniony do tego obywatel Węgier głosujący w kraju ma prawo oddać dwa głosy: jeden na kandydata w okręgu jednomandatowym, a drugi na listę partyjną lub narodowościową w przypadku osób należących do jednej z zarejestrowanych na Węgrzech mniejszości. Wyborcy przebywający poza krajem oddają jeden głos, wyłącznie na listę ogólnokrajową.
kk/PAP.
