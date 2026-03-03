Rozpoczęła się czwarta doba amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. W niedzielę irańskie media państwowe potwierdziły, że w sobotnich uderzeniach zginął Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei. Teheran jeszcze w sobotę odpowiedział ataki odwetowymi na izraelskie miasta i amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie. Na portalu wPolityce.pl na bieżąco śledzimy i relacjonujemy wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Zapraszamy do śledzenia!
Wtorek, 3 marca 2026 r.
10:10. Francja wyśle systemy antydronowe na Cypr
Po ataku irańskich dronów na brytyjską bazę wojskową na Cyprze władze Francji zadeklarowały wysłanie na wyspę systemów antyrakietowych i antydronowych oraz fregaty – poinformowała agencja Reutera, powołując się na cypryjską agencję informacyjną CNA. Stanowisko władz francuskich w tej sprawie potwierdził także szef MSZ Jean-Noel Barrot. – Francja jest gotowa do obrony sojuszników, jeśli będą potrzebować pomocy – powiedział szef resortu dyplomacji, cytowany przez agencję Reutera.
Działania na rzecz ochrony Cypru zadeklarowała także Grecja. Ministerstwo obrony tego państwa powiadomiło w poniedziałek, że Ateny wysyłają w kierunku wyspy dwie fregaty i cztery myśliwce F-16.
08:51. Air France: zawieszamy loty z i do Tel Awiwu, Bejrutu, Dubaju i Rijadu do 5 marca
Zawieszamy loty z i do Tel Awiwu, Bejrutu, Dubaju i Rijadu do 5 marca włącznie - przekazała we wtorek linia lotnicza Air France, tłumacząc to wojną amerykańsko-izraelską z Iranem. Przewoźnik zaznaczył, że priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów i załóg, dlatego przed wznowieniem rejsów dokona oceny ryzyka.
W związku z sytuacją bezpieczeństwa (w regionie) przewoźnik podjął decyzję, aby przedłużyć zawieszenie połączeń do i z Tel Awiwu, Bejrutu, Dubaju i Rijadu do 5 marca włącznie
— powiadomiła Air France w komunikacie.
08:42. Eksplozje w Teheranie i innych miastach
W Teheranie i innych miastach Iranu słyszane były rano eksplozje - przekazał emigracyjny antyrządowy portal Iran International. Od soboty trwają naloty sił USA i Izraela na Iran.
Według AFP wybuchy, które było słychać na północy irańskiej stolicy, były „potężne”, ale nie udało się jeszcze ustalić, które miejsca zostały trafione.
Irańska agencja Mehr odnotowała eksplozje w położonym o ok. 350 km na południe od stolicy Isfahanie i w Szirazie, dawnej stolicy Persji. Krajowe media poinformowały również o wybuchach w położonym ok. 40 km na zachód od Teheranu Karadżu.
08:33. Armia: prowadzimy operację w południowym Libanie
Izraelscy żołnierze prowadzą operację w południowym Libanie, kontynuując ataki na proirański Hezbollah - poinformowała we wtorek rano armia izraelska.
Żołnierze armii izraelskiej prowadzą działania w południowym Libanie i są rozmieszczeni w kilku miejscach w pobliżu granicy w ramach wzmocnienia wysuniętej obrony
— przekazała armia w oświadczeniu cytowanym przez AFP.
W oświadczeniu poinformowano, że rozmieszczenie sił jest częścią szerszych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców północnego Izraela, w pobliżu granicy z Libanem.
Równolegle Hezbollah, wspierana przez Iran organizacja terrorystyczna, której działań militarnych zakazał w poniedziałek rząd w Bejrucie, prowadziła w nocy ostrzał celów w Izraelu.
08:11. Trump: nasze zapasy amunicji „klasy średniej i średnio wysokiej” nigdy nie były tak duże
Nasze zapasy amunicji „klasy średniej i średnio wysokiej” nigdy nie były tak duże - zapewnił we wtorkowym wpisie na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump. Zarzucił byłemu prezydentowi Joe Bidenowi, że oddał zaawansowaną broń Ukrainie.
Zapasy amunicji Stanów Zjednoczonych, klasy średniej i średnio wysokiej, nigdy nie były wyższe czy lepsze - jak mi dzisiaj powiedziano; mamy praktycznie nieograniczone jej zapasy
— napisał Trump. Dodał, że w związku z tym „wojny mogą »trwać bez końca« i z sukcesami, przy korzystaniu jedynie z tych zapasów”.
07:51. Agencja ISNA: wybór nowego najwyższego przywódcy nie potrwa długo
Wybór najwyższego przywódcy Iranu, który zastąpi zabitego w sobotę w amerykańsko-izraelskich nalotach ajatollaha Alego Chameneia nie potrwa długo - podała we wtorek irańska agencja ISNA powołując się na jednego z członków Zgromadzenia Ekspertów. Właśnie to zgromadzenie dokona wyboru przywódcy.
Zgodnie z konstytucją Iranu do czasu wyboru krajem rządzi trzyosobowa rada tymczasowa, w skład której weszli prezydent Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Eżei oraz imam Alireza Arafi, stojący na czele ogólnokrajowego systemu seminariów duchownych.
07:16. Amerykańskie uderzenia w irańskie systemy
Amerykanie pokazali, jak wyglądały uderzenia w irańskie systemy.
07:05. Przechwycenie irańskiego drona
W sieci pojawiło się nagranie, które pokazuje przechwycenie irańskiego drona na międzynarodowym lotnisku w Irbilu w Kurdystanie, w północnym Iraku.
06:58. Vance: to, co się stanie z reżimem w Iranie jest drugorzędne
To, co się stanie z reżimem w Iranie jest drugorzędne wobec głównego celu jakim jest pozbawienie Iran możliwości pozyskania broni jądrowej - powiedział w wywiadzie dla Fox News wiceprezydent USA J.D. Vance. Zapewnił też, że prezydent Donald Trump nie pozwoli na prowadzenie wieloletniej wojny.
Pytany, czy administrację Trumpa obchodzi to, kto będzie rządził Iranem po zakończeniu wojny, wiceprezydent odpowiedział, że „w idealnym świecie” chciałby, aby był to ktoś chętny do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i kto okazywałby Ameryce szacunek.
05:30. Axios: Donald Trump rozmawiał o Iranie z przywódcami Kurdów w Iraku
Prezydent USA Donald Trump miał w niedzielę rozmawiać przez telefon z liderami Kurdów w Iraku - podał portal Axios. Rozmowa miałą dotyczyć operacji amerykańsko-izraelskiej przeciwko Iranowi oraz tego, co może nastąpić po niej - przekazały trzy źródła, na które powołał się Axios.
Trump rozmawiał z Masudem Barzanim i Bafelem Talabanim - poinformował serwis. Masud Barzani to były przywódca irackich Kurdów, a Bafel Talabani to lider ugrupowania Patriotyczna Unia Kurdystanu.
Jak zaznaczył Axios, Kurdowie mają tysiące żołnierzy wzdłuż granicy iracko-irańskiej i kontrolują strategiczne obszary, które mogą mieć znaczenie w miarę rozwoju wojny. Iraccy Kurdowie mają również bliskie powiązania z Kurdami w Iranie.
Powszechnie uważa się, a z pewnością zgadza się z tym (premier Izraela Benjamin) Netanjahu, że Kurdowie wyjdą z ukrycia (…), że powstaną
— powiedział jeden z urzędników Białego Domu. Izrael od dawna utrzymuje bliskie stosunki z Kurdami w Syrii, Iraku i Iranie.
Portal przypomniał, że podczas jednego ze spotkań z Donaldem Trumpem w Białym Domu Netanjahu, który „nieustępliwie” nawoływał do ataków na Iran i zmiany reżimu w tym kraju, opowiadał się za tym, by w sprawie takich działań zwrócić się do Kurdów.
05:15. Portugalia dała USA warunkową zgodę na używanie bazy Lajes
Rząd Portugalii dał amerykańskiemu wojsku warunkową zgodę na używanie bazy Lajes na Azorach w operacji przeciwko Iranowi „Epicka Furia”. Władze w Lizbonie podkreśliły, że zgodę wydano już po rozpoczęciu ataków i odwecie Iranu.
W poniedziałkowej rozmowie z CNN Portugal minister spraw zagranicznych Portugalii Paulo Rangel wyjaśnił, że rząd Luisa Montenegro postawił Amerykanom warunki korzystania z bazy Lajes. Sprecyzował, że Portugalia nie pozwoliła na użycie żadnego ze stacjonujących tam od 18 lutego samolotu do pierwszego uderzenia USA na Iran, które miało miejsce w sobotę.
Rangel wyjaśnił, że Lizbona wydała armii USA zgodę na korzystanie z azorskiej bazy dopiero wtedy, kiedy Iran został już zaatakowany z innych baz i zbrojnie odpowiedział na to uderzenie.
Szef portugalskiej dyplomacji dodał, że baza Lajes może być wyłącznie używana przez USA „w odpowiedzi na atak ze strony Iranu, atak musi być zgodny z zasadami konieczności i proporcjonalności, a cele operacji muszą mieć wyłącznie charakter wojskowy”.
05:05. Minister obrony Hiszpanii: nasze bazy wojskowe nie udzielają pomocy USA w ataku na Iran
Bazy wojskowe na południu Hiszpanii, które od dekad użytkują wojska amerykańskie, nie udzielają pomocy armii USA w jej ofensywie przeciwko Iranowi – poinformowała w poniedziałek minister obrony Hiszpanii Margarita Robles, cytowana przez portal radia Cadena SER.
Robles zaznaczyła, że pomoc może być udzielona włącznie w ramach prawa międzynarodowego. Przypomniała, że porozumienie amerykańsko-hiszpańskie dot. użytkowania baz nie pozwala amerykańskiej armii na jednostronne działania, bez międzynarodowych ram.
04:55. Benjamin Netanjahu o operacji przeciwko Iranowi: to nie będzie wojna bez końca
Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w poniedziałek w telewizji Fox News, że amerykańsko-izraelska operacja przeciwko Iranowi będzie „szybką i zdecydowaną akcją”, a nie wojną bez końca.
To będzie szybka i zdecydowana akcja, stworzymy warunki przede wszystkim dla Irańczyków, którzy odzyskają kontrolę nad swoim losem i utworzą swój własny, demokratycznie wybrany rząd, co przyczyni się do zmiany Iranu
— podkreślił izraelski premier w amerykańskiej telewizji.
03:56. Donald Trump zapowiedział odwet za irański ostrzał ambasady USA w Arabii Saudyjskiej
Wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za irański atak na ambasadę amerykańską w Rijadzie i zabitych amerykańskich żołnierzy - powiedział w poniedziałek telewizji NewsNation prezydent USA Donald Trump.
Czynimy wiele szkód. Wyrządzamy im ogromne szkody
— podkreślił Trump. Pytany o to, kto obecnie rządzi Iranem, odpowiedział:
Wkrótce się dowiecie.
Dodał też, że nie sądzi, by wysłanie sił lądowych do Iranu było konieczne. Wcześniej tego dnia nie wykluczył skierowania tego rodzaju wojsk „jeśli będzie to konieczne”.
Zapowiedział, że „wkrótce się okaże, jaki będzie odwet USA za atak na amerykańską ambasadę i poległych żołnierzy”. Według Dowództwa Centralnego dotychczas w operacji przeciwko Iranowi zginęło sześciu amerykańskich wojskowych.
03:03. Przewodniczący Johnson: Izrael planował atak na Iran nawet bez pomocy USA
Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson powiedział w poniedziałek, że Izrael planował uderzenie na Iran nawet bez pomocy USA. Podobnie na temat okoliczności rozpoczęcia operacji „Epicka Furia” mówił też sekretarz stanu USA Marco Rubio.
Johnson relacjonował w ten sposób informacje otrzymane podczas spotkania szefa dyplomacji z przywódcami Kongresu i komisji ds. wywiadu w obydwu izbach. Oświadczył, że atak na Iran był „środkiem defensywnym”, wyprzedzającym atak Iranu.
Izrael był zdeterminowany, by działać we własnej obronie, z lub bez amerykańskiego wsparcia
— powiedział Johnson.
02:20. Armia: atakujemy centra dowodzenia Hezbollahu i magazyny broni w Bejrucie
Izraelska armia, cytowana przez agencję Reutera, poinformowała we wtorek, że prowadzi ataki na centra dowodzenia Hezbollahu oraz magazyny broni w Bejrucie, stolicy Libanu.
Nocne ataki na cele w Libanie poprzedzono wezwaniem do ewakuacji, które wystosowano do mieszkańców południowych obrzeży Bejrutu, a także kilku innych miejscowości w południowym Libanie.
Wcześniej armia izraelska poinformowała, że zaatakowała ponad 70 celów Hezbollahu w Libanie oraz przeprowadziła naloty na obiekty Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu w Libanie, w których zginął dowódca skrzydła wojskowego tej organizacji Adham Adnan al-Otman. Rząd Libanu poinformował, że w izraelskich atakach zginęły 52 osoby, a 154 zostały ranne.
02:02. Dwa drony uderzyły w ambasadę USA w Rijadzie
Dwa drony uderzyły w ambasadę USA w Rijadzie - poinformowało saudyjskie ministerstwo obrony. Na terenie ambasady wybuchł niewielki pożar. Nie ma informacji o możliwych ofiarach.
Jak poinformowano w oświadczeniu, w teren amerykańskiej placówki uderzyły dwa drony, powodując „ograniczony pożar i niewielkie zniszczenia”
Według źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, na miejscu dało się słyszeć głośny huk i widoczne były płomienie oraz dym. CNN podała, że w ambasadę uderzyły dwa irańskie drony. Nie ma jak dotąd informacji o możliwych ofiarach.
Konto ambasady na platformie X poleciło Amerykanom mieszkającym w stolicy oraz w Dżuddzie i Zahran, by niezwłocznie schronili się i ograniczyli podróże do obiektów wojskowych.
Wcześniej irańskie drony uderzyły również w saudyjską rafinerię naftową w Ras Tanura, co spowodowało wstrzymanie prac w obiekcie.
00:29. Rząd: apel do Amerykanów, by wyjeżdżali z kilkunastu krajów Bliskiego Wschodu
Departament Stanu USA zaapelował w poniedziałek do Amerykanów o natychmiastowe opuszczenie kilkunastu krajów na Bliskim Wschodzie w związku z poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa.
Na liście znalazły się: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Iran, Irak, Izrael (a także Zachodni Brzeg i Strefa Gazy), Jemen, Jordania, Kuwejt, Liban, Oman, Katar, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Wezwano, by Amerykanie opuścili wymienione kraje, korzystając z komercyjnych środków transportu.
:10. Armia: zbombardowaliśmy gmachy irańskiego publicznego radia i telewizji
Izraelska armia poinformowała, że przeprowadziła ataki na kompleks budynków irańskiego publicznego radia i telewizji IRIB w Teheranie w nocy z poniedziałku na wtorek czasu miejscowego. Agencja Reutera poinformowało o dwóch silnych eksplozjach w tym rejonie.
IRIB to jedyna legalna sieć telewizyjna i radiowa w Iranie, całkowicie kontrolowana przez władze. Według Reutersa atak nastąpił po uprzednim wezwaniu do ewakuacji terenu.
red/PAP/Facebook/X
