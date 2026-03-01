NA ŻYWO

RELACJA. 1468. dzień wojny na Ukrainie. W ciągu zimy Rosja zaatakowała ponad 700 rakietami różnego typu

Zniszczone rosyjskie czołgi zaprezentowane na placu Michajłowskim w Kijowie / autor: PAP/Vladyslav Musiienko
Zniszczone rosyjskie czołgi zaprezentowane na placu Michajłowskim w Kijowie / autor: PAP/Vladyslav Musiienko

Trwa 1468. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Poniedziałek, 2 marca 2026 r.

13:00. Zełenski: nie możemy potwierdzić, że kolejne rozmowy pokojowe odbędą się w Abu Zabi

Trójstronne spotkanie Ukraina-USA-Rosja miało się odbyć około 5-6 marca w Abu Zabi, ale z powodu działań wojennych na Bliskim Wschodzie strona ukraińska nie może potwierdzić, że spotkanie odbędzie się właśnie tam - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Nie ma żadnych nowych informacji. Spotkanie miało się odbyć między 5 a 8 marca, prawdopodobnie 5–6 marca. Spotkanie miało się odbyć w Abu Zabi. Na razie, z powodu działań wojennych, nie możemy potwierdzić, że spotkanie odbędzie się właśnie w Abu Zabi, ale mimo to nikt nie odwołał spotkania

— powiadomił Zełenski odpowiadając na pytania dziennikarzy w komunikatorze WhatsApp.

Prezydent zaznaczył, że spotkanie powinno się odbyć, Ukraina je popiera. Zauważył, że jeśli z powodu działań wojennych pojawią się trudności z organizacją spotkania w Abu Zabi, można wykorzystać miejsca, które już sprawdziły się w przeszłości, w szczególności Turcję i Szwajcarię.

Z pewnością poprzemy każde z tych trzech miejsc jako miejsce spotkania. Czekamy na odpowiedź od partnerów

— dodał Zełenski.

Według prezydenta jak dotąd Stany Zjednoczone i Europa nie dały żadnych sygnałów, by sytuacja wokół Iranu miała wpłynąć na program PURL - finansowania zakupów broni i amunicji z amerykańskich zapasów dla Ukrainy.

12:20. Rosyjski atak - w jednej z dzielnic Odessy wroga uszkodzony został budynek mieszkalny

Jak dotąd nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

11:39. W ciągu zimy Rosja zaatakowała ponad 700 rakietami różnego typu

W ciągu zimy siły ukraińskie odparły 14 zmasowanych rosyjskich ataków powietrznych; wojska Rosji wykorzystały w tym okresie ponad 700 pocisków rakietowych różnych typów - poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy.

W sumie w ciągu trzech miesięcy agresor wystrzelił ponad 700 rakiet różnych typów. (…) System energetyczny został utrzymany dzięki profesjonalizmowi przeciwlotniczych sił rakietowych, mobilnych grup ogniowych, sił radiotechnicznych i lotnictwa. Każda przechwycona rakieta jest dowodem na to, że staliśmy się silniejsi, bardziej zaawansowani technologicznie i doświadczeni

— podkreślono w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Według Sił Powietrznych w grudniu i styczniu Rosja przeprowadziła siedem zmasowanych ataków z użyciem rakiet i dronów różnych typów. Zaznaczono, że w lutym intensywność ataków wzrosła dwukrotnie – Ukraina przetrwała kolejne siedem zakrojonych na szeroką skalę ostrzałów.

Wróg łączył ataki uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych i rakiet różnych typów, próbując skomplikować sytuację w powietrzu, przeciążyć nasz system obrony powietrznej i wyczerpać zasoby

— dodano.

Siły Powietrzne powiadomiły, że wojska rosyjskie przygotowują nowe ataki, „jednak każda jednostka naszej obrony przeciwlotniczej znajduje się w stanie pełnej gotowości bojowej”.

10:30. Zełenski o Bliskim Wschodzie: jesteśmy gotowi dzielić się doświadczeniem w zakresie obrony

W państwach Zatoki Perskiej, mimo liczniejszych i lepszych systemów obrony przeciwlotniczej, nie udaje się zestrzelić wszystkich rakiet i dronów, ukraińskie doświadczenie w działaniach obronnych jest wyjątkowe i jesteśmy gotowi dzielić się nim z krajami, które wspierały Ukrainę - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski.

Wokół bazy podejmowane są wszelkie środki ostrożności

— powiedziała Cooper w rozmowie z brytyjską stacją Sky News. Dodała, że baza funkcjonuje, a personel został przeniesiony do pobliskich kwater na Cyprze. Szefowa dyplomacji poinformowała, że nie może jeszcze podać dalszych szczegółów dotyczących ataku bezzałogowca, który uderzył w pas startowy bazy lotniczej na Cyprze.

10:10. Ukraińskie drony uderzyły w rafinerię Łukoilu 1700 km od linii frontu!

Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej Łukoil w rosyjskiej Uchcie w Rosji, 1700 km od linii frontu.

Rafineria w Uchcie ma zdolność przerobową 4,2 miliona ton rocznie

— opisują blogerzy i profile śledzący wojnę na Ukrainie.

09:11. Orban: w poniedziałek ujawnię dowody dotyczące rurociągu Przyjaźń

Premier Węgier Viktor Orban oświadczył w poście zamieszczonym na Facebooku, że w poniedziałek ujawni dowody dotyczące stanu rurociągu Przyjaźń, który do końca stycznia dostarczał na Węgry przez Ukrainę rosyjską ropę naftową.

08:15. Ukraińcy zaatakowali terminal naftowy w porcie Noworosyjsk

Eksplozja w Noworosyjsku na terenie Federacji Rosyjskiej po uderzeniu ukraińskiego drona w terminal naftowy, płonęła również infrastruktura portowa.

07:40. Rosyjskie straty bojowe

Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 960 żołnierzy (łącznie 1 267 730 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony na podstawie danych Sztabu Generalnego.

06:35. Prof. Fiedler: w interesie Rosji i Chin jest to, by system władzy w Iranie utrzymał się

W interesie Rosji i Chin jest to, aby system władzy Islamskiej Republiki Iranu utrzymał się – podkreślił w rozmowie z PAP prof. Radosław Fiedler z UAM. Wskazał, że „wszelka zmiana w Iranie może być dla tych państw ryzykowna”.

00:01. Zełenski: Uważnie śledzimy każdą zmianę sytuacji wokół Iranu.

Ukraiński wywiad, Ministerstwo Spraw Zagranicznych – wszyscy są zaangażowani. Współpracujemy z partnerami. Ważne jest, aby ta szansa na zmianę dla Iranu została właściwie wykorzystana. Naród irański od dawna jest praktycznie osamotniony w walce z przemocą – z irańskim reżimem. Ten reżim, który w ostatnich miesiącach zabił dziesiątki tysięcy własnych obywateli, który zawsze podsycał i organizował wojny w regionie, który dostarczał Rosji „szahedy” i technologię do ich produkcji – ten reżim sam sprowadził na siebie tę postawę

— napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

Ważne jest, aby istniało jasne stanowisko w sprawie ludzi i ludzkiego życia. Ważne jest, aby amerykańska determinacja, determinacja każdego człowieka na świecie, rzeczywiście przynosiła efekty

— dodał.

Dziękuję wszystkim, którzy starają się zapobiec ekspansji wojny i bronią się przed atakami ze strony Iranu. Dziękuję również wszystkim, którzy mówią Rosji – teraz, w oparciu o doświadczenia irańskiego reżimu – że sprawiedliwość jednak nadejdzie

— czytamy we wpisie ukraińskiego prezydenta.

