Trwa 1457. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Czwartek, 19 lutego 2026 r.
09:54. CBŚP i ukraińska policja rozbiły międzynarodową siatkę producentów narkotyków syntetycznych
CBŚP wraz z ukraińską policją przy wsparciu Europolu przeprowadziło jedno z największych uderzeń w podziemie syntetycznych narkotyków w Europie Wschodniej - poinformowało CBŚP. Podkreśliło, że efektem jest 36 zlikwidowanych laboratoriów, setki przeszukań i tony zabezpieczonych substancji.
09:25. Zełenski: jesteśmy bliżej końca negocjacji w sferze wojskowej niż politycznej
Negocjacje w sprawie porozumienia pokojowego w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie są bliżej końca w sferze wojskowej niż politycznej – oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, komentując rozmowy z USA i Rosją, które zakończyły się dzień wcześniej w Genewie.
Były dwie grupy: grupa wojskowa i polityczna. Jesteśmy bliżej zakończenia negocjacji w sferze wojskowej niż politycznej. Dlaczego? Dlatego, że wojskowi w formacie trójstronnym mówili o tym, jak opracować misję monitorowania zawieszenia broni, kiedy ono zostanie ustanowione, gdy kierunek polityczny otworzy te możliwości
— napisał w mediach społecznościowych.
09:10. Telegram odrzuca oskarżenia władz Rosji dotyczące ingerencji zagranicznych służb wywiadowczych
Komunikator Telegram zaprzeczył oskarżeniom rosyjskich władz, które twierdzą, że zagraniczne służby wywiadowcze mają możliwość czytania wiadomości, wysyłanych przez rosyjskich żołnierzy, biorących udział w walkach na Ukrainie – poinformowała agencja Reutera.
08:15. UNICEF: Ponad jedna trzecia ukraińskich dzieci przesiedlona w wyniku rosyjskiej inwazji
Ponad jedna trzecia ukraińskich dzieci wciąż pozostaje przesiedlona w wyniku rosyjskiej inwazji, wszczętej 24 lutego 2022 roku - wynika z ostatnich badań Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).
Spośród 2,59 miliona dzieci 791 000 przebywa na Ukrainie, a prawie 1,8 miliona mieszka poza granicami kraju. Najeźdźcy przesiedlili też wiele ukraińskich dzieci do Rosji.
Miliony dzieci i rodzin uciekły ze swoich domów w poszukiwaniu bezpieczeństwa, a co trzecie dziecko pozostaje przesiedlone od czterech lat tej nieustającej wojny. Dla dzieci na Ukrainie bezpieczeństwo jest coraz trudniejsze do zapewnienia, ponieważ w całym kraju trwają ataki na obszary cywilne
— powiedziała Regina De Dominicis, dyrektor regionalna UNICEF na Europę i Azję Środkową.
07:03. Amerykańscy senatorowie: Rosjanie celowo atakują biznesy USA w Ukrainie
Grupa senatorów amerykańskiej Partii Demokratycznej podczas wizyty w Ukrainie zarzuciła Rosjanom, że celowo atakują amerykańskie biznesy w tym kraju - podał w środę serwis Hill.
Byłem zszokowany, gdy poznałem skalę rosyjskich ataków na amerykańskie biznesy w tym kraju, na silosy zakładów produkcyjnych i biura przy użyciu dronów i rakiet, i to nie raz, lecz wielokrotnie
— powiedział w Odessie senator Richard Blumenthal.
To sezon polowania na amerykańskie biznesy
— dodał.
Działa tu około 600 dużych przedsiębiorstw, a prawie połowa z nich padła ofiarą bezpośrednich i celowych ataków
— poinformował Demokrata.
00:01. Zełenski: kolejna tura negocjacji z Rosją odbędzie się również w Szwajcarii
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział w środę, że kolejna tura negocjacji z Rosją odbędzie się w Szwajcarii. W środę w Genewie zakończyła się runda trójstronnych rozmów Ukrainy, USA i Rosji o zakończeniu wojny. Ukraiński przywódca wyraził nadzieję, że rokowania będą kontynuowane jeszcze w lutym.
Chciałbym podkreślić, że kolejne spotkanie odbędzie się również w Szwajcarii
— powiedział Zełenski w wywiadzie dla brytyjskiego dziennikarza Piersa Morgana.
Wyraził także zadowolenie, że negocjacje zostały przeniesione do Europy. Dwie poprzednie rundy trójstronnych rozmów odbyły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Wcześniej w środę ukraiński przywódca zapowiedział, że liczy na kolejną turę negocjacji jeszcze w lutym.
red/PAP/X/FB/media
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/753538-relacja-1457-dzien-wojny-co-z-negocjacjami-z-rosja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.