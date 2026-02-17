Trwa 1456. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 18 lutego 2026 r.
11:08. Rosjanie odczuli odłączenie Starlinka i szukają alternatyw
Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował o wysokiej skuteczności działań mających na celu blokowanie niezarejestrowanych terminali internetu satelitarnego Starlink oraz podkreślił, że rosyjskie odpowiedniki nie są w stanie zapewnić niezbędnej jakości połączeń w warunkach bojowych.
Wywiad wojskowy Ukrainy odnotowuje wyłączanie terminali łączności satelitarnej Starlink w wojskach okupacyjnych wzdłuż całej linii kontaktu bojowego
— napisał we wtorek HUR w komunikatorze Telegram. HUR przytoczył wypowiedzi rosyjskich wojskowych, zawierające wulgaryzmy, dotyczące rosyjskich środków łączności, na przykład terminali Gazprom, których Rosjanie są zmuszeni używać zamiast Starlinka.
Rosyjscy żołnierze „muszą szukać (…) alternatyw, które nie są w stanie konkurować jakością (…) z zachodnimi technologiami” – stwierdził HUR, dodając, że „nawet mając alternatywę, korzystanie z niej w warunkach bojowych jest praktycznie niemożliwe z powodu niskiej jakości połączenia. Odnotowano, że terminale Gazprom nie zapewniają stabilnej retransmisji wideo do punktów dowodzenia” - czytamy w komunikacie.
10:23. Rosyjskie władze: zagraniczne służby czytają na Telegramie wiadomości naszych żołnierzy na Ukrainie
Rosyjski minister ds. rozwoju cyfrowego Maksud Szadajew powiedział, że zagraniczne służby wywiadowcze mogą czytać wiadomości, które rosyjscy żołnierze obecni na Ukrainie przesyłają za pomocą komunikatora Telegram – podała agencja Reutera.
Wiele faktów świadczy o tym, że zagraniczne służby mają dostęp do wpisów na Telegramie, a następnie wykorzystują te dane w celu prowadzenia działań zbrojnych przeciwko naszej armii
— oświadczył we wtorek Szadajew, cytowany przez rosyjską agencję Interfax. Jego zdaniem, o ile wcześniej były to epizodyczne przypadki, to aktualnie zjawisko ma „systemowy charakter”.
10:07. Umierow: W Genewie drugi dzień trójstronnych negocjacji Ukraina-USA-Rosja
„W Genewie rozpoczął się drugi dzień negocjacji pokojowych z udziałem przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji” - poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Rustem Umierow. Podkreślił, że ukraińska delegacja jest nastawiona na „merytoryczną pracę”.
Konsultacje odbywają się w grupach tematycznych w ramach bloków - politycznego i wojskowego. Pracujemy nad doprecyzowaniem parametrów oraz mechanizmów rozwiązań omawianych wczoraj. Jesteśmy nastawieni na merytoryczną pracę. O wynikach poinformujemy dodatkowo
— napisał Umierow w komunikatorze Telegram.
W Genewie, oprócz Umierowa, Ukrainę reprezentują szef biura prezydenta, były szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow, jego pierwszy zastępca Serhij Kysłycia, przewodniczący parlamentarnej frakcji partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija oraz zastępca szefa wywiadu wojskowego generał Wadym Skibicki.
09:05. Rafineria ropy naftowej w miejscowości Ilskij w Kraju Krasnodarskim wciąż płonie!
Ukraińskie bezzałogowce zaatakowały wczoraj rafinerię w miejscowości Ilskij w Kraju Krasnodarskim w europejskiej części Rosji, na terenie zakładu doszło do wybuchów i pożaru. Ten, jak wynika z nagrań, nadal trwa.
08:45. MSZ Węgier ostrzega przed „bezprecedensową ingerencją w wybory osi Kijów-Bruksela-Berlin”
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto ostrzegł przed możliwym „bezprecedensowym poziomem ingerencji w kwietniowe wybory osi Kijów-Bruksela-Berlin”, która - według niego - jest gotowa zrobić wszystko, by doprowadzić do zmiany władzy w kraju.
Dlaczego? Ponieważ Węgry, pod obecnym rządem, stoją na przeszkodzie ich najważniejszym celom: wciągnięciu całej Europy w wojnę, przekierowaniu europejskich funduszy na Ukrainę i przyjęciu Ukrainy do UE
— powiedział szef węgierskiej dyplomacji, cytowany przez agencję MTI.
07:23. „Rz”: Polskie sądy nie czekały na ustawę
Po niemal czterech latach od rozpoczęcia wojny w Ukrainie Sejm przyjął ustawę o niekaraniu polskich ochotników. W trakcie prac legislacyjnych okazało się jednak, że kilku z nich zostało już skazanych – czytamy wydaniu „Rzeczpospolitej”.
Do służby w obcej armii wymagana jest zgoda MON, a większość ochotników walczących na Ukrainie jej nie posiada. Jak podaje „Rz” dotyczy to głównie tych, którzy podjęli służbę w pierwszym, najbardziej nerwowym okresie wojny i zależało im, by jak najszybciej znaleźć się na froncie.
Dziura w prawie ma być wkrótce załatana. Nad ustawą abolicyjną w piątek głosował Sejm, jednak w trakcie prac w parlamencie wyszła na jaw zaskakująca informacja – w Polsce były już przypadki skazania ochotników z ukraińskiego frontu – podaje dziennik.
00:01. Zełenski: To niesprawiedliwe, że Trump wzywa do ustępstw Ukrainę, a nie Rosję
Ukraińcy odrzuciliby porozumienie zakładające jednostronne wycofanie ukraińskich sił z Donbasu i przekazanie tego regionu Rosji - powiedział Axiosowi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ocenił za niesprawiedliwe to, że prezydent USA Donald Trump publicznie wzywa Ukrainę, a nie Rosję do ustępstw.
Zełenski przekazał, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner powiedzieli mu, iż Rosja naprawdę chce zakończyć wojnę, jednak on sam pozostaje bardziej pesymistyczny w tej kwestii. Prezydent miał też polecić Amerykanom, by nie próbowali zmusić go do „sprzedania wizji pokoju”, który jego naród by postrzegał jako „nieudaną historię”.
Prezydent ocenił, że to „nie jest sprawiedliwe”, iż Trump publicznie wzywa Ukrainę, a nie Rosję do ustępstw. Zaznaczył też, że „danie zwycięstwa” Władimirowi Putinowi nie jest sposobem na ustanowienie długotrwałego pokoju.
Axios zaznaczył, że Trump dwukrotnie w ostatnich dniach powiedział, iż to Ukraina powinna pójść na ustępstwa.
Mam nadzieję, że to tylko jego taktyka, a nie decyzja
— podkreślił Zełenski.
Zełenski powtórzył, że najlepszym sposobem na wypracowanie przełomu w sprawie terytorium byłoby spotkanie z Putinem twarzą w twarz. Dodał, że polecił swojemu zespołowi podniesienie kwestii spotkania na szczeblu przywódców w Genewie.
Jak napisał Axios, amerykańscy mediatorzy zaproponowali, aby siły ukraińskie wycofały się z części Donbasu, którą obecnie kontrolują, i umożliwiły utworzenie na tym obszarze zdemilitaryzowanej „wolnej strefy ekonomicznej”. Waszyngton nie zajął stanowiska w sprawie tego, które państwo sprawowałoby nad nią suwerenność.
Prezydent Ukrainy zadeklarował, że jest gotowy, by omówić wycofanie wojsk ukraińskich z Donbasu, lecz Rosjanie musieliby wycofać swoje siły na taką samą odległość. Odrzucił też rosyjskie roszczenia do suwerenności nad tym terytorium. Ok. 10 proc. Donbasu jest pod kontrolą ukraińskich sił.
Zełenski powiadomił też, że USA i Ukraina uzgodniły, iż porozumienie pokojowe musi być poddane pod referendum w Ukrainie.
Według niego porozumienie zakładające wycofanie Ukraińców z Donbasu, co wiązałoby się z poświęceniem suwerenności i obywatelstwa tamtejszych mieszkańców, byłoby odrzucone w referendum.
Z emocjonalnego punktu widzenia ludzie nigdy tego nie wybaczą. Nigdy. Nie wybaczą mi, nie wybaczą (USA)
— dodał. Zaznaczył też, że Ukraińcy „nie rozumieją, dlaczego” mieliby zostać proszeni o oddanie dodatkowego terytorium.
Prezydent uważa natomiast, że Ukraińcy zgodziliby się na umowę, która zamraża obecne linie frontu w Donbasie.
Jednak - jak zauważył Axios - Rosja upiera się przy przejęciu całego Donbasu - czy to siłą, czy w ramach negocjacji.
Podczas gdy rozmowy polityczne przebiegają powoli, negocjacje wojskowe z Rosją w Abu Zabi były bardziej produktywne
— przekazał Zełenski.
Strony w dużej mierze zgodziły się w sprawie kierowanego przez USA mechanizmu monitorowania zawieszenia broni za pomocą dronów – powiedział przywódca. Ukraina chce również zaangażowania w ten proces krajów europejskich, czemu Rosjanie są jednak przeciwni.
Zełenski nie wykluczył, że oprócz referendum w Ukrainie mogłyby odbyć się wybory prezydenckie. We wrześniu powiedział Axiosowi, że odejdzie z polityki, gdy wojna się skończy. Jednak we wtorek zasugerował, że mógłby kandydować w wyborach, które - jak podkreślił - powinny odbyć się w czasie zawieszenia broni.
Przekazał też, że Rosja zgodziła się dotychczas na jednodniowy rozejm, by Ukraina zorganizowała i przeprowadziła ogólnokrajowe głosowanie. Z kolei według Zełenskiego potrzeba na to 60 dni. Według niego takie stanowisko Rosji jest absurdalne i świadczy o tym, że Moskwa nie jest gotowa na prawdziwy pokój.
Delegacje Ukrainy, USA i Rosji zakończyły pierwszy dzień trójstronnych negocjacji w Genewie
— poinformował we wtorek przewodniczący ukraińskiej delegacji Rustem Umierow.
W środę grupy polityczna i wojskowa wznowią swoją prace
— zapowiedział.
red/PAP/Facebook/X
