Trwa 1441. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 3 lutego 2026 r.
10:45. Rutte w Kijowie
Razem sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, uczciliśmy dziś pamięć poległych ukraińskich obrońców. Wieczna cześć dla naszych żołnierzy. Wieczna wdzięczność za ich poświęcenie i obronę kraju. Naszym obowiązkiem jest pielęgnować pamięć o poległych bohaterach - napisał na X Wołodymyr Zełenski.
10:30. Zełenski: Uznajemy irańską gwardię rewolucyjną za organizację terrorystyczną
Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina uznała irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) za organizację terrorystyczną. Irańska gwardia rewolucyjna jest oskarżana o współudział w krwawym tłumieniu protestów. Decyzję Kijowa z radością przyjął Izrael.
Ukraina wspiera ludzi, którzy cenią wolność i naprawdę chcą o nią walczyć; cały świat widzi, co się dzieje w Iranie, skalę zabijania i to ile irański reżim zainwestował w szerzenie wojny i przemocy w regionie i na świecie - powiedział Zełenski wczoraj wieczorem. - Wszyscy terroryści świata zasługuje na takie samo traktowanie i potępienie - podkreślił prezydent Ukrainy w przemówieniu, którego fragmenty ogłoszono po persku w mediach społecznościowych. na w wymiarze dyplomatycznym i moralnym - zaznaczył szef izraelskiej dyplomacji.
10:15. Pięć osób rannych w rosyjskim ataku na Kijów
Pięć osób zostało rannych w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, do którego doszło we wtorek 3 lutego – podała w opublikowanym na Telegramie komunikacie policja. Jak przekazano, lekarze hospitalizowali kobietę i mężczyznę z ranami ciętymi.
Służby nadal pracują na miejscu zdarzenia.
10:00. „FT”: USA i Europa porozumiały się z Ukrainą w sprawie mechanizmu egzekwowania przyszłego rozejmu z Rosją
Ukraina uzgodniła z partnerami trzystopniowy mechanizm reakcji, zgodnie z którym uporczywe naruszanie przyszłego zawieszenia broni przez Rosję miałoby spotkać się ze skoordynowaną odpowiedzią wojskową USA i Europy - podał „Financial Times”, powołując się na osoby zaznajomione z rozmowami. Brytyjski dziennik twierdzi, że porozumienie jest efektem serii rozmów w Paryżu w grudniu i styczniu między delegacjami Ukrainy, Stanów Zjednoczonych oraz państw europejskich.
Według źródeł „FT” trzystopniowa odpowiedź zakłada, że w ciągu 24 godzin od naruszenia zawieszenia broni przez Moskwę, Kijów miałby prawo najpierw wystosować ostrzeżenie dyplomatyczne. Jeśli okazałoby się ono nieskuteczne, wojska Ukrainy mogłyby przejść do działań mających na celu zatrzymanie naruszeń.
Jeżeli i te kroki nie przyniosłyby efektów, do akcji mogłyby wkroczyć siły koalicji chętnych - niektórych państw UE oraz krajów spoza Wspólnoty, które wspierają Kijów. Do trzeciego etapu mogłoby dojść w ciągu 72 godzin od naruszenia rozejmu i oznaczałoby skoordynowaną odpowiedź wojskową Zachodu, w tym z udziałem sił USA.
09:40. Zełenski o rakietowym ataku na Kijów i Charków
Wykorzystanie najzimniejszych dni zimy do terroryzowania ludzi jest dla Rosji ważniejsze niż uciekanie się do dyplomacji. To wyraźnie pokazuje, czego potrzebujemy od naszych partnerów i co może nam pomóc. Terminowe dostawy pocisków do systemów obrony powietrznej i ochrona normalnego życia to nasz priorytet. Bez nacisku na Rosję ta wojna się nie skończy. W tej chwili Moskwa wybiera terror i eskalację, dlatego konieczna jest maksymalna presja. Dziękuję wszystkim naszym partnerom, którzy to rozumieją i nam pomagają - napisał na X prezydent Ukrainy.
09:30. Sybiha: rosyjskie ataki przy tak niskich temperaturach są ludobójcze
Temperatura na Ukrainie spadła poniżej -20°C (-4°F). W nocy Rosja zaatakowała 450 dronów i ponad 60 pocisków, w tym balistycznych. Główne cele: budownictwo energetyczne i mieszkaniowe w Kijowie, Dnieprze, Charkowie, Sumach, Odessie i innych obwodach.
Putin czekał, aż temperatury się obniżą i zgromadził drony i rakiety, aby kontynuować ludobójcze ataki na naród ukraiński.
09:00. Mer Kijowa: prawie 1200 bloków mieszkalnych bez ogrzewania po nocnych atakach Rosji
Niemal 1200 bloków mieszkalnych w Kijowie zostało odciętych od dostaw ciepła po nocnych atakach Rosji - powiadomił we wtorek rano mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Bez ciepła są dzielnice Darnica i Dniepropietrowska. Wiadomo o pięciu rannych w stolicy.
W Kijowie we wtorek rano temperatura powietrza wynosiła minus 20 stopni Celsjusza.
07:21. Rosja przeprowadziła zmasowany atak z użyciem rakiet i dronów m.in. na Kijów i Charków
Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę z użyciem rakiet, odpalonych przez samoloty lotnictwa strategicznego, oraz dronów. Wybuchy słychać było m.in. w Kijowie, Charkowie i mieście Dniepr. Są informacje o rannych i uszkodzeniach infrastruktury energetycznej.
W Kijowie, gdzie alarm powietrzny trwał ponad siedem godzin, ranne zostały trzy osoby. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych powiadomiła o uszkodzeniach bloków mieszkalnych i pożarach. Pociski trafiły m.in. w stację benzynową.
06:33. Reuters: rosyjskie rakiety zaatakowały Kijów
Rosyjskie siły zaatakowały stolicę Ukrainy rakietami, poinformowały wojskowe władze miasta. Wstępne doniesienia mówią o uszkodzeniach bloków mieszkalnych i innych budynków, nie ma informacji o ofiarach w ludziach, przekazał Reuters.
Świadkowie Reutersa relacjonowali głośne eksplozje w mieście i twierdzili, że miasto atakują zarówno rakiety, jak i drony.
Tymur Tkaczenko, szef miejskiej administracji wojskowej, poinformował w Telegramie, że kilka budynków mieszkalnych, placówka edukacyjna i budynek handlowy zostały uszkodzone w dzielnicach na wschód od Dniepru.
00:01. Zełenski: uważamy, że dokument o gwarancjach bezpieczeństwa ze strony USA jest już gotowy
Ukraina uważa, że dokument, dotyczący gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa ze strony Stanów Zjednoczonych, jest już gotowy – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, mówiąc w poniedziałek o kolejnej rundzie negocjacji pokojowych między jego krajem, USA i Rosją.
Uważamy, że dwustronny dokument o gwarancjach bezpieczeństwa (dla Ukrainy) ze Stanami Zjednoczonymi jest już gotowy i liczymy na dalszą merytoryczną pracę nad dokumentami dotyczącymi odbudowy oraz rozwoju gospodarczego
— powiadomił ukraiński prezydent w komunikatorze Telegram.
Szef państwa poinformował, że przeprowadził naradę ze swoim zespołem negocjacyjnym przed rozmowami Ukraina-USA-Rosja, które oczekiwane są w najbliższą środę i czwartek, 4 i 5 lutego, w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Ukraińska delegacja odbędzie także dwustronne spotkania ze stroną amerykańską. Ukraina jest gotowa do realnych kroków. Uważamy, że możliwe jest osiągnięcie godnego i trwałego pokoju
— zapewnił.
Liczymy również na to, że strona amerykańska pozostanie zdecydowana w zapewnianiu niezbędnych warunków do dialogu. Działania deeskalacyjne, które faktycznie zaczęły obowiązywać w nocy od minionego piątku, pomagają budować zaufanie do procesu negocjacji i do możliwego rezultatu. Wojnę trzeba zakończyć
— podkreślił Zełenski.
Spotkanie w Abu Zabi będzie drugą turą trójstronnych negocjacji pokojowych. Pierwszą przeprowadzono 23-24 stycznia. Były to pierwsze rozmowy, podczas których przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa jednocześnie spotkali się z negocjatorami z Ukrainy i Rosji. Wcześniej Amerykanie rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami.
