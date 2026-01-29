Trwa 1437. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 30 stycznia 2026 r.
11:27. Ukraiński ekspert: nie jestem pewien, że prezydent Zełenski będzie ubiegał się o drugą kadencję
Nie jestem pewien, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski będzie ubiegał się o drugą kadencję - powiedział PAP szef kijowskiego Centrum Globalistyki „Strategia XXI” Mychajło Honczar. Jego zdaniem, gdyby doszło do zmian na scenie politycznej Ukrainy, to mogą powstać dwie lub trzy partie zdominowane przez wojskowych.
10:23. Zełenski: rozmowy z USA i Rosją zaplanowano na niedzielę, może się to jeszcze zmienić
Kolejne spotkanie delegacji Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji wstępnie ma się odbyć w niedzielę, 1 lutego, w Abu Zabi, jednak jego data i miejsce mogą ulec zmianie – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Nie wiem, kiedy odbędzie się następne spotkanie. Miało być w niedzielę. Uzgodniono, że spotkanie odbędzie się w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). I dla nas bardzo ważne jest, aby na spotkaniu byli wszyscy, z którymi się umawialiśmy, ponieważ wszyscy oczekują informacji zwrotnej. Ale data lub miejsce mogą zostać zmienione
— powiedział Zełenski podczas rozmowy z dziennikarzami.
Jak pisze agencja Interfax-Ukraina Zełenski wyjaśnił, że możliwa zmiana daty i miejsca tych rozmów związana jest z tym, że „coś dzieje się w sytuacji między Ameryką a Iranem”, a te kwestie mogą wpłynąć na termin spotkania.
10:08. Sytuacja na froncie
W ciągu ostatniego dnia odnotowano łącznie 279 starć bojowych na froncie - przekazuje ukraiński Sztab Generalny.
Najczęściej do walk dochodzi nadal na kierunku pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 87 akcji szturmowych sił rosyjskich.
09:13. Rosyjskie straty bojowe
Rosyjska armia straciła w ostatniej dobie kolejnych 1310 żołnierzy (łącznie 1 238 710 od początku pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie) - podaje ukraiński resort obrony.
08:46. Siły Powietrzne: Rosjanie atakowali ostatniej nocy mimo zapowiedzi wstrzymania uderzeń
Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały w piątek o zniszczeniu lub unieszkodliwieniu 80 rosyjskich środków walki powietrznej, których użyto w zmasowanym ataku na ten kraj; wcześniej prezydent USA Donald Trump zapewniał, że uzgodnił z przywódcą Rosji Władimirem Putinem wstrzymanie uderzeń na infrastrukturę w czasie mrozów.
Rosjanie użyli do ataków jednej rakiety balistycznej Iskander-M oraz 111 dronów uderzeniowych m.in. tym typu Shahed, Gerbera i Italm?s. Nadlatywały one z terenów Federacji Rosyjskiej oraz okupowanych terenów obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy – wyjaśniono w komunikacie.
Atak powietrzny odpierany był przez lotnictwo, rakietowe wojska przeciwlotnicze, pododdziały walki radioelektronicznej, jednostki systemów bezzałogowych oraz mobilne grupy ogniowe Sił Obrony Ukrainy. Według wstępnych danych, do godziny 8 (godz. 7 w Polsce) obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub stłumiła 80 wrogich bezzałogowych statków powietrznych
— podkreślono.
Według ukraińskich Sił Powietrznych rakieta balistyczna i 25 dronów trafiły w cele w 15 miejscach. W dwóch lokalizacjach na ziemię spadły szczątki zestrzeliwanych dronów. Więcej szczegółów w tej sprawie nie ujawniono.
Prezydent Trump powiedział w czwartek, że poprosił Putina o wstrzymanie na tydzień bombardowania Kijowa i innych ukraińskich miast w związku z falą zimna. Amerykański przywódca oznajmił, że Putin zgodził się na tę prośbę.
Liczymy na to, że (te) ustalenia będą realizowane. Działania deeskalacyjne sprzyjają realnemu postępowi w kierunku zakończenia wojny
— odpowiedział na to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
00:01. Zełenski: liczymy, że ustalenia ws. wstrzymania ataków w mrozy będą realizowane
Ukraina liczy, że ustalenia w sprawie wstrzymania przez Rosję ostrzałów podczas oczekiwanej w najbliższych dniach fali mrozów będą realizowane – oświadczył w czwartek wieczorem ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Prezydent USA Donald Trump ogłosił wcześniej, że Putin zgodził się przerwać ataki.
Ważne oświadczenie prezydenta (USA Donalda) Trumpa dotyczące możliwości zapewnienia, na czas tych zimowych mrozów, bezpieczeństwa Kijowowi i innym miastom Ukrainy przed rosyjskimi uderzeniami. Energetyka jest podstawą życia i doceniamy wysiłki naszych partnerów, by pomóc nam chronić życie
— napisał Zełenski na platformie X.
Dziękuję, prezydencie Trumpie. Zespoły (Ukrainy, USA i Rosji – PAP) rozmawiały o tym w Emiratach. Liczymy na to, że ustalenia będą realizowane. Działania deeskalacyjne sprzyjają realnemu postępowi w kierunku zakończenia wojny
— dodał ukraiński prezydent.
Wcześniej Trump oświadczył, że poprosił przywódcę Rosji Władimira Putina o wstrzymanie na tydzień bombardowań Kijowa i innych ukraińskich miast w związku z falą zimna. Amerykański przywódca oznajmił, że Putin zgodził się na taką propozycję.
(Putin) Zgodził się to zrobić. I muszę wam powiedzieć, że to było bardzo miłe. Wiele osób mówiło: „Nie marnuj telefonu. Nie dostaniesz tego”. A on to zrobił i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to zrobił
— powiedział Trump w czwartek podczas posiedzenia gabinetu. Zaznaczył, że Ukraińcy „prawie w to nie uwierzyli, ale byli z tego powodu bardzo szczęśliwi, bo mają poważne problemy”.
Mimo to mer Lwowa Andrij Sadowy zaapelował w czwartek do mieszkańców swego miasta, by przygotowali się do możliwych ostrzałów ze strony Rosji w najbliższych dniach. Poinformował, że służby miejskie uruchomiły „tryb przygotowań do sytuacji nadzwyczajnej”, jednak zwrócił się do obywateli, by zaopatrzyli się w podstawowe, niezbędne do życia produkty, wodę do picia oraz leki.
Wojska rosyjskie od wielu tygodni regularnie atakują ukraińską infrastrukturę energetyczną. Dziesiątki tysięcy osób są pozbawione lub mają ograniczony dostęp do elektryczności, ogrzewania i wody.
