Trwa 1429. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 22 stycznia 2026 r.
12:06. Rutte: USA utrzymują swoje zobowiązania wobec Ukrainy
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił w Davos, że Stany Zjednoczone utrzymują swoje zobowiązania wobec Ukrainy – poinformowała agencja Reutera.
To, czego potrzebujemy, to nie tracić Ukrainy z pola widzenia
— powiedział Rutte. Odpowiadając na pytanie, czy prezydent USA Donald Trump nadal utrzymuje swoje zobowiązania dotyczące niezależności i integralności terytorialnej Ukrainy, Rutte podkreślił, że nigdy nie miał co do tego wątpliwości.
11:18. Witkoff: udało się poczynić postępy w rozmowach o zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą
Wysłannik USA Steve Witkoff przekazał podczas Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos, że udało się poczynić znaczące postępy w rozmowach dotyczących zakończenia wojny, rozpoczętej rosyjską agresją na Ukrainę - poinformowała agencja Reutera.
Witkoff ocenił, że został osiągnięty „znaczny postęp”, a do wynegocjowania pozostał jeszcze jeden punkt.
Jeśli więc obie strony chcą rozwiązać tę kwestię, to ją rozwiążemy
— powiedział Witkoff. Dodał, że utworzenie strefy wolnocłowej na Ukrainie będzie miało „przełomowe” znaczenie dla gospodarki tego kraju.
Dzień wcześniej amerykański prezydent Donald Trump wyraził pogląd, że przywódcy Rosji i Ukrainy, Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski, byliby „głupi”, gdyby nie udało im się spotkać i osiągnąć porozumienia. Witkoff wygłosił spontaniczne przemówienie podczas śniadania poświęconego przyszłości Ukrainy, w którym wzięli udział m.in. sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Finlandii Alexander Stubb.
10:37. 17-latek zmarł w wyniku obrażeń po uderzeniu rosyjskiego drona w Odessie
Siedemnastolatek zmarł w wyniku obrażeń, odniesionych po ataku rosyjskich dronów na Odessę na południowym wschodzie Ukrainy – poinformował naczelnik obwodowej administracji wojskowej w tym mieście Ołeh Kiper.
10:25. Kreml: wysoko oceniamy wysiłki pokojowe Trumpa i jego zespołu
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami, że strona rosyjska wysoko ocenia wysiłki prezydenta USA Donalda Trumpa i jego zespołu na rzecz pokoju w wojnie Rosji z Ukrainą – przekazała agencja Reutera.
Prezydent Rosji wysoko ocenia wysiłki pokojowe prezydenta Trumpa i jego zespołu, w tym specjalnego przedstawiciela (Steve’a) Witkoffa
— oznajmił Pieskow. Odmówił przy tym komentarza dotyczącego oceny, na jakim etapie są obecnie rozmowy o porozumieniu pokojowym.
Rzecznik Kremla zapowiedział także, że spotkanie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina z amerykańską delegacją, Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, ma odbyć się w czwartek wieczorem, po godz. 19-20 czasu moskiewskiego (godz. 17-18 w Polsce). W środę Witkoff przekazał, że do rozmów w Moskwie dojdzie na prośbę Kremla, a następnie wysłannicy Waszyngtonu mają przeprowadzić negocjacje ze stroną ukraińską.
10:23. Sikorski wziął udział w śniadaniu ukraińskim w Davos
Szef MSZ Radosław Sikorski wpisie na platformie X poinformował, że rano wziął udział w śniadaniu ukraińskim w Davos. Napisał, że sprawiedliwe rozwiązanie ws. Ukrainy wymaga „wywarcia presji nie na ofiarę, ale na agresora, zapewnienia Ukrainie trwałych granic możliwych do obrony, zrozumienia, że wbrew rosyjskiej propagandzie Putin nie jest człowiekiem pokoju”.
10:06. Zełenski przybył do Szwajcarii, ok. godz. 13 spotka się z Trumpem
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył już do Szwajcarii, gdzie około godz. 13 ma się spotkać z prezydentem USA Donaldem Trumpem – poinformował rzecznik ukraińskiego przywódcy Serhij Nykyforow.
Prezydent Ukrainy przybył do Szwajcarii, aby wziąć udział w Światowym Forum Ekonomicznym oraz spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem. Około godz. 13 (…) ma spotkanie z Donaldem Trumpem, a o godz. 14.30 – główne wystąpienie
— powiadomił rzecznik, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Dodał, że Zełenski weźmie też udział w Davos w panelu poświęconym odbudowie Ukrainy („International Advisory Council for Ukraine’s Recovery”), w ramach którego spotka się z przedstawicielami firm energetycznych.
09:24. Media: Zełenski jest w drodze do Davos
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest w drodze do Davos, gdzie ma spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem – poinformowała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na niewymienionego z nazwiska doradcę szefa państwa.
W środę Trump oznajmił, że spotka się z Zełenskim w czwartek, a nie - jak twierdził wcześniej - jeszcze w środę. Trump uściślił swoją wcześniejszą wypowiedź na temat spotkania z Zełenskim podczas powitania z prezydentem Szwajcarii Guy Parmelinem w kuluarach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.
We wtorek Zełenski oświadczył, że pozostał w kraju w związku z kolejnym zmasowanym ostrzałem rosyjskim i pogorszeniem sytuacji w krajowym sektorze energetycznym. Zadeklarował jednak, że uda się do Davos, jeśli będą przygotowane dokumenty o odbudowie Ukrainy.
09:01. Kellogg: Jeśli Ukraina przetrwa zimę, przewaga będzie po jej stronie
Były specjalny przedstawiciel prezydenta USA ds. Ukrainy, gen. Keith Kellogg powiedział podczas dyskusji na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, że jeśli Ukraina przetrwa obecną zimę, przewaga będzie po jej stronie – poinformowała agencja Interfax-Ukraina.
Rozumiem, że to trudna zima (…) ale jeśli Ukraina przetrwa tę zimę, styczeń, luty (…) przewaga będzie po waszej stronie, po stronie Ukrainy, a nie Rosji
— powiedział Kellogg podczas zorganizowanej w środę debaty.
Dodał, że w jego ocenie proces negocjacji zbliża się do końcowych etapów.
08:31. Mer Kijowa: mniej niż 3 tys. budynków nadal bez ciepła
W stolicy Ukrainy, Kijowie, po zmasowanych atakach rosyjskich bez ciepła pozostaje wciąż mniej niż 3 tys. budynków – poinformował mer Witalij Kliczko. Zapewnił, że brygady remontowe cały czas pracują nad usuwaniem awarii.
Dziś rano bez dostaw ciepła pozostaje nieco mniej niż 3 tysiące stołecznych budynków wielorodzinnych. Minionej nocy podłączono ogrzewanie do 227 budynków. Zrobiono to po raz drugi po uszkodzeniach infrastruktury w wyniku ataków wroga z 9 i 20 stycznia
— napisał Kliczko w komunikatorze Telegram.
08:20. Wojskowy: spokój w Europie trwa tylko tak długo, jak Ukraina powstrzymuje wojnę
Europejczycy nie powinni zapominać, że ich spokój trwa tak długo, jak Ukraina powstrzymuje wojnę; tymczasem w Europie niemal przestano mówić o ukraińskim cierpieniu, toczącej się w kraju walce i zagrożeniu, które wisi także nad nimi – mówi PAP ukraiński żołnierz Dmytro Odnorożenko.
06:30. Wojna błyskawicznie zmienia populację psów w Ukrainie
Badacze - dzięki danym gromadzonym przez ukraińskich żołnierzy na froncie i przez wolontariuszy w innych częściach Ukrainy - sprawdzili, jak zmieniła się populacja dziko żyjących psów na obszarach frontowych. Skala zmian jest ogromna. Przeżywają głównie nieduże, zdrowe psy o cechach „typu dzikiego”.
05:25. Rosyjskie linie lotnicze uruchamiają wycofane samoloty, by utrzymać ruch pasażerski
W latach 2026–2027 roku rosyjscy przewoźnicy lotniczy planują przywrócić do eksploatacji szereg samolotów wycofanych z użytku, aby utrzymać płynność ruchu pasażerskiego - poinformowały rosyjskie media, powołując się na państwową korporację technologiczną Rostech.
Do użytku ma zostać przywróconych co najmniej 12 samolotów, z których 10 przekazano już przewoźnikom w celu ponownego włączenia ich do swojej floty. Są wśród nich maszyny rosyjskie (lub produkowane w latach 90. ubiegłego stulecia na Ukrainie według radzieckiej jeszcze technologii) - Tu-204, Tu-214, An-148 oraz Ił-96, a także Boeingi 747. Samoloty rosyjskie mają 30 lat lub więcej, Boeingi ponad 20. Niektóre z tych maszyn wycofano jeszcze w czasie pandemii COVID-19.
00:01. Oto efekt wojny! Rosja już trzeci rok wyprzedaje złoto i waluty
Rząd Rosji już trzeci rok z rzędu sprzedaje złoto i waluty z Funduszu Dobrobytu Narodowego (FNB), aby załatać rosnący deficyt budżetowy - podał dziennik „Moscow Times”, przywołując dane rosyjskiego ministerstwa finansów.
Wynika z nich, że w latach 2022-25 ilość złota w bilansie FNB spadła o 71 proc. Na dzień 1 stycznia tego roku w funduszu pozostało 160,2 ton złota, w porównaniu z 554,9 tonami w maju 2022 roku. Rozbijając to na poszczególne lata - w 2023 r. rezerwy złota FNB zmniejszyły się o 196 ton, czyli o 35 proc., w 2024 r. – jeszcze o połowę, czyli o 171 ton, a w ubiegłym roku – o dodatkowe 19 ton.
„Moscow Times” poinformował, że łączna wartość aktywów płynnych FNB, do których oprócz złota należą chińskie juany, na początku stycznia br. wynosiła 4,1 bln rubli (53,2 mld dolarów). W ubiegłym roku po raz pierwszy od napaści na Ukrainę rezerwy rosyjskiego rządu wzrosły nieznacznie - o 350 mld rubli (4,5 mld dol.), ale w porównaniu z poziomami sprzed wojny zmniejszyły się o prawie 60 proc., czyli 5,6 bln rubli (72,7 mld USD).
W budżecie na 2026 r. ministerstwo finansów zaplanowało, że nie będzie dalej uszczuplać rezerw FNB, które przez lata zgromadzone zostały dzięki nadwyżkom dochodów z ropy naftowej. Ale sankcje administracji Donalda Trumpa pokrzyżowały plany rosyjskiego rządu: średnia cena rosyjskiej ropy spadła do 39 dolarów zamiast zakładanych w budżecie 59 dol. za baryłkę, co zmusiło władze do ponownego sięgnięcia do funduszu.
Od 16 stycznia (do 5 lutego), aby zrekompensować utracone dochody z ropy i gazu, ministerstwo finansów sprzedaje waluty i złoto z FNB za 12,8 mld rubli dziennie (166 mln dol.), co jest rekordowym tempem w całej historii takich operacji - zauważa „Moscow Times”. Gazeta przywołuje opinię analityków z banku VTB (WTB), według których jeśli ceny ropy i kurs rubla pozostaną na obecnym poziomie, z FNB na koniec roku zostanie wycofane 2,5 bln rubli (32,5 mld dolarów), czyli 60 proc. pozostałych środków.
W ubiegłym roku dochody budżetu z ropy i gazu spadły o jedną czwartą i osiągnęły najniższy poziom od czasu pandemii Covid-19, a deficyt pobił rekord i pięciokrotnie przekroczył pierwotne plany — wyniósł 5,7 bln rubli (74 mld USD). W budżecie na 2026 r. rząd zaplanował zmniejszenie deficytu do 3,8 bln rubli (49,3 mld dolarów) poprzez podwyższenie podatku VAT i podatków od małych przedsiębiorstw, ale przy obecnych cenach ropy naftowej plan ten raczej nie zostanie zrealizowany - według prognoz Gazprombanku dziura w budżecie najprawdopodobniej pozostanie na poziomie około 5-5,5 bln rubli (64,9-71,4 mld dol.).
