Trwa 1402. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 26 grudnia 2025 r.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
12:06. Kim jest niedoszły zamachowiec?
„W Kijowie zatrzymano agenta rosyjskie FSB, który zamierzał zabić oficera ukraińskiego wywiadu wojskowego - poinformowała SBU. Według śledczych usiłowania zabójstwa dopuścił się 28-letni obywatel kraju Azji Środkowej. Obiecano mu 50 000 dolarów i legalizację w jednym z krajów UE za napaść fizyczną na funkcjonariusza” - informuje Biełsat.
12:01. Atak bombowy na obwód zaporoski. Zginął mężczyzna
W wyniku rosyjskiego ataku z użyciem kierowanej bomby lotniczej na obwód zaporoski zginął 58-letni mężczyzna. Lokalne władze, że dwie kobiety i inny mężczyzna zostali ranni.
11:59. 13 lat kolonii karnej
Mieszkaniec Kaługi został skazany na 13 lat kolonii karnej za „zdradę stanu” - rzekomo przekazywał Ukrainie dane o rosyjskich jednostkach obrony powietrznej.
Sąd w Kaludze skazał 38-letniego mieszkańca na 13 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, a następnie na rok i pół ograniczenia wolności, poinformowała służba prasowa sądów w regionie. Został uznany za winnego zgodnie z art. 275 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej (zdrada stanu).
„Sąd ustalił, że w 2023 roku oskarżony, nie zgadzając się z polityką władz Federacji Rosyjskiej i decyzją o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej, samodzielnie nawiązał korespondencję w komunikatorze z osobą działającą w interesie wywiadu ukraińskiego. Wykonując zadania otrzymane od tej osoby, oskarżony zebrał i dwukrotnie przekazał mu informacje o rozmieszczeniu jednostek obrony powietrznej Ministerstwa Obrony w regionie Kaługi, a mianowicie nagrania wideo i współrzędne rozmieszczenia jednostek, informacje o istnieniu w nich obiektów obronnych” — podała służba prasowa.
Zaznaczono, że wyrok nie wszedł jeszcze w życie i może zostać zaskarżony.
11:25. W niedzielę Trump spotka się z Zełenskim na Florydzie
Prezydent USA Donald Trump spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w niedzielę w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie - podał dziennikarz portalu Axios Barak Ravid w serwisie X, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz Ukrainy. Zapowiedź spotkania wskazuje na postęp w negocjacjach na temat planu pokojowego Trumpa dla Ukrainy - ocenił Ravid.
11:10. Putin otwarty na wymianę terytoriów?
Putin na spotkaniu z grupą czołowych biznesmenów powiedział, że może być otwarty na wymianę części terytoriów kontrolowanych przez wojska rosyjskie w Ukrainie, podkreślił jednak, że chce całego Donbasu - poinformował dziennik „Kommiersant”.
Jak podała gazeta, Putin na spotkaniu 24 grudnia miał zapewnić, że strona rosyjska jest nadal gotowa na ustępstwa, jakie zaproponował w sierpniu w rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Anchorage na Alasce. Jednocześnie miał podkreślić, że Donbas należy do Rosji, a „kwestia Kramatorska, Konstantynówki, Słowiańska nie podlega dyskusji”.
Rosyjskie wojska kontrolują obecnie niemal cały obwód ługański i większość obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy. Najważniejszymi miastami Donbasu, które są zarządzane przez władze ukraińskie, pozostają Kramatorsk, Słowiańsk, Konstantynówka i Drużkiwka.
Według „Kommiersanta” Putin powiedział też, że Amerykanie wycofali się z niektórych własnych propozycji w wyniku negocjacji z państwami Europy, co ocenił jako „oznakę słabości”.
11:02. Pomnik Baby Jagi
W Wysznewie pod Kijowem odsłonięto pomnik drona „Baba Jaga” – informuje ukraiński wywiad wojskowy. „Baba Jaga stał się jednym z kluczowych symboli nocnych ataków Ukrainy na pozycje rosyjskie. Żołnierze rozpoznają go po dźwięku, boją się go w okopach i próbują zestrzelić go czymkolwiek, co wpadnie im w ręce – bezskutecznie” - czytamy.
10:30. Zatrzymano byłego szefa SBU w Charkowie
Ukraińskie służby zatrzymały Romana Dudina, byłego szefa SBU w Charkowie. Według postawionych mu zarzutów, w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji, przekonany o szybkiej porażce Ukrainy, miał podjąć próbę przejęcia budynku administracji wojskowej.
„Śledczy ustalili, że Dudin, zdając sobie sprawę z rozpoczęciu rosyjskiej inwazji 24 lutego 2022 roku i będąc przekonany o jej powodzeniu, zorganizował próbę przejęcia państwowego budynku administracji wojskowej w celu utrudnienia normalnej pracy instytucji. Podejrzany miał również dążyć do usunięcia kierownictwo placówki w Charkowie. Służby postawiły mu zarzuty związane ze zdradą stanu” - opisuje Wirtualna Polska.
„Podejrzany o zdradę stanu zapłacił ponad 4,2 mln hrywien, jednak organy ścigania poinformowały go o nowym zarzucie – zorganizowaniu nielegalnego zajęcia budynku Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej i próbie usunięcia jego kierownictwa w pierwszych godzinach pełnej inwazji 24 lutego 2022 r.” – informują ukraińskie służby.
10:01. SBU udaremniła próbę zamachu na oficera ukraińskiego wywiadu
Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy udaremnił próbę zabójstwa oficera Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Zatrzymano agenta Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji (FSB).
„W wyniku wieloetapowej operacji specjalnej w Kijowie zdemaskowano agenta FSB, który próbował zlikwidować ukraińskiego żołnierza w centralnej części miasta. Funkcjonariusze SBU zatrzymali płatnego zabójcę na gorącym uczynku – w momencie, gdy wyciągnął pistolet i wycelował w oficera w jednym ze stołecznych lokali” – poinformowała SBU w komunikacie opublikowanym na Telegramie.
09:56. Rosyjskie ataki uszkodziły trzy zagraniczne statki na południu kraju
Ataki rosyjskich dronów na porty na południu Ukrainy w nocy uszkodziły trzy statki pod banerami Słowacji, Liberii i Palau - przekazał na Telegramie wicepremier Ukrainy ds. odbudowy Ołeksij Kułeba.
Porty obwodu odeskiego były atakowane przez całą noc - napisał polityk, dodając, że Rosja „kontynuuje próby niszczenia logistyki w ukraińskich portach morskich, co podkopuje gospodarkę i bezpieczeństwo żywnościowe”. Wśród uszkodzonych przez bezzałogowiec obiektów wymienił windy, magazyny cywilnych przedsiębiorstw, barkę oraz statki pod banderami Słowacji i Palau. „Służby gaszą pożary, pracownicy portowi kontynuują inspekcję uszkodzeń” - przekazał Kułeba.
Jak dodał, w obwodzie mikołajowskim uszkodzone zostały terminal oraz statek pod banderą Liberii. „Mimo rosyjskich aktów ukierunkowanego terroru, ukraiński system logistyczny nadal działa” - podkreślił wicepremier.
09:45. Prorosyjscy hakerzy zaatakowali francuską pocztę
Agencja AP, powołując się na prokuratorów, informuje, że prorosyjska grupa hakerska przyznała się do przeprowadzenia zakrojonego na szeroką skalę cyberataku, w wyniku którego na kilka dni przed Bożym Narodzeniem wstrzymano dostarczanie przesyłek przez francuską pocztę.
Grupa Noname057 jest oskarżana o inne cyberataki w Europie, w tym m.in. podczas szczytu NATO w Holandii oraz na strony internetowe francuskiego rządu.
09:00. Podolak o siłach pokojowych z Europy
Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolyak powiedział, że Francja, Niemcy, Turcja i Wielka Brytania są gotowe wysłać siły pokojowe na Ukrainę po zakończeniu wojny.
Według niego trwały pokój jest niemożliwy bez międzynarodowych partnerów, a sama wojna zmusza Europę do twardego resetu: UE będzie musiała porzucić złudzenia i stać się bardziej zmilitaryzowana, jeśli chce przetrwać w nowej rzeczywistości.
Turcja postawiła już trzy warunki wysłania swoich wojsk: pełne zawieszenie broni, jasne cele i uprawnienia misji oraz podział odpowiedzialności między państwa uczestniczące. Bez tego, jak podkreśla Ankara, nic się nie wydarzy.
08:39. Zełenski: spotkam się z Trumpem w niedalekiej przyszłości
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w serwisie X, że „w niedalekiej przyszłości” spotka się z przywódcą Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Wiele kwestii może się rozstrzygnąć jeszcze przed końcem roku - dodał.
CZYTAJ WIĘCEJ: Zełenski w „niedalekiej przyszłości” spotka się z Trumpem. „Nie tracimy ani jednego dnia. Wiele może się rozstrzygnąć przed Nowym Rokiem”
08:02. Rosyjskie straty wojenne
Według ukraińskiej strony, od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, śmierć poniosło 1202070 żołdaków Władimira Putina.
00:01. Armia: trafiliśmy w instalacje gazowe i paliwowe w Rosji m.in. rakietami typu Storm Shadow
Trafiliśmy w instalacje gazowe i paliwowe w Rosji, korzystając m.in. z rakiet produkcji brytyjskiej typu Storm Shadow - poinformował w komunikacie w aplikacji Telegram Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Ukraiński sztab generalny przekazał, że rakiety manewrujące Storm Shadow wykorzystano do ataku na rafinerię w miejscowości Nowoszachtyńsk w obwodzie rostowskim na zachodzie Rosji.
Odnotowano wiele eksplozji. Cel został trafiony
— przekazano w komunikacie w Telegramie.
Dodano, że rafineria ta jest największą tego typu infrastrukturą w południowej Rosji i ropa przez nią przetwarzana trafia do rosyjskiego wojska w postaci diesla i paliwa do samolotów.
Ponadto Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że drony produkcji ukraińskiej trafiły w zbiorniki z ropą w rosyjskim porcie Tiemriuk w Kraju Krasnodarskim, a także - zdaniem agencji Reutera - w największy na świecie system przesyłu gazu w mieście Orenburg na południu Rosji, oddalonym o ok. 1,4 tys. km od granicy z Ukrainą.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749120-relacja-1402-dzien-wojny-zelenski-pojedzie-do-trumpa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.