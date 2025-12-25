Trwa 1402. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 26 grudnia 2025 r.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
00:01: Armia: trafiliśmy w instalacje gazowe i paliwowe w Rosji m.in. rakietami typu Storm Shadow
Trafiliśmy w instalacje gazowe i paliwowe w Rosji, korzystając m.in. z rakiet produkcji brytyjskiej typu Storm Shadow - poinformował w komunikacie w aplikacji Telegram Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Ukraiński sztab generalny przekazał, że rakiety manewrujące Storm Shadow wykorzystano do ataku na rafinerię w miejscowości Nowoszachtyńsk w obwodzie rostowskim na zachodzie Rosji.
Odnotowano wiele eksplozji. Cel został trafiony
— przekazano w komunikacie w Telegramie.
Dodano, że rafineria ta jest największą tego typu infrastrukturą w południowej Rosji i ropa przez nią przetwarzana trafia do rosyjskiego wojska w postaci diesla i paliwa do samolotów.
Ponadto Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że drony produkcji ukraińskiej trafiły w zbiorniki z ropą w rosyjskim porcie Tiemriuk w Kraju Krasnodarskim, a także - zdaniem agencji Reutera - w największy na świecie system przesyłu gazu w mieście Orenburg na południu Rosji, oddalonym o ok. 1,4 tys. km od granicy z Ukrainą.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/749120-relacja-1402-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.