Trwa 1319. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Sobota, 4 października 2025 r.
00:01. Biały Dom: Bardzo poważnie traktujemy rosyjskie prowokacje na morzu
Prowokacje marynarki wojennej Rosji, do których doszło w czasie spotkań europejskich przywódców w Kopenhadze, to coś, co traktujemy bardzo poważnie - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Jak stwierdziła, administracja USA prowadzi rozmowy z sojusznikami z NATO na ten temat.
To coś, co administracja traktuje bardzo poważnie i stale to monitorujemy. Rada Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu jest w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO, a prezydent rozmawia również z wieloma z nich
– powiedziała Leavitt podczas piątkowego briefingu w Białym Domu.
Była to odpowiedź na pytanie o doniesienia o prowokacjach rosyjskich okrętów wojennych w duńskich cieśninach podczas szczytu przywódców Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kopenhadze.
O incydentach tych mówił w piątek szef duńskiej Służby Wywiadu Wojskowego (FE) Thomas Ahrenkiel. Poinformował on, że w cieśninach duńskich doszło do kilku zdarzeń.
Rosyjskie okręty wojenne znajdowały się na kursie kolizyjnym z duńskimi jednostkami lub płynęły (wyposażone) w czujniki i drony
— przekazał Ahrenkiel, nie podając więcej szczegółów.
