NA ŻYWO

RELACJA. 1319. dzień wojny na Ukrainie. Biały Dom: Bardzo poważnie traktujemy rosyjskie prowokacje na morzu

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Trwa 1319. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Sobota, 4 października 2025 r.

00:01. Biały Dom: Bardzo poważnie traktujemy rosyjskie prowokacje na morzu

Prowokacje marynarki wojennej Rosji, do których doszło w czasie spotkań europejskich przywódców w Kopenhadze, to coś, co traktujemy bardzo poważnie - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Jak stwierdziła, administracja USA prowadzi rozmowy z sojusznikami z NATO na ten temat.

To coś, co administracja traktuje bardzo poważnie i stale to monitorujemy. Rada Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu jest w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO, a prezydent rozmawia również z wieloma z nich

– powiedziała Leavitt podczas piątkowego briefingu w Białym Domu.

Była to odpowiedź na pytanie o doniesienia o prowokacjach rosyjskich okrętów wojennych w duńskich cieśninach podczas szczytu przywódców Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kopenhadze.

O incydentach tych mówił w piątek szef duńskiej Służby Wywiadu Wojskowego (FE) Thomas Ahrenkiel. Poinformował on, że w cieśninach duńskich doszło do kilku zdarzeń.

Rosyjskie okręty wojenne znajdowały się na kursie kolizyjnym z duńskimi jednostkami lub płynęły (wyposażone) w czujniki i drony

— przekazał Ahrenkiel, nie podając więcej szczegółów.

red/PAP/X/FB

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych