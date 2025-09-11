Donald Trump wezwał do skazania na karę śmierci domniemanego zabójcy Iryny Zarutskiej, młodej ukraińskiej uchodźczyni zamordowanej w Charlotte w Północnej Karolinie. 23-letnia kobieta została wielokrotnie ugodzona nożem w pociągu Lynx Blue Line 22 sierpnia.
ZWIERZĘ, które tak brutalnie zabiło piękną młodą kobietę z Ukrainy, która przybyła do Ameryki w poszukiwaniu pokoju i bezpieczeństwa, powinno zostać poddane szybkiemu (nie ma wątpliwości!) procesowi i skazane jedynie na KARĘ ŚMIERCI. Nie ma innej opcji!!!
— napisał prezydent w poście na Truth Social.
Sąd federalny oskarżył 34-letniego Decarlosa Browna Jr. o spowodowanie śmierci w systemie transportu publicznego. Grozi mu także zarzut morderstwa pierwszego stopnia.
Prokurator generalna Pam Bondi zapowiedziała, że będzie dążyć do „uzyskania najwyższego wymiaru kary za tę niewybaczalną zbrodnię”, aby podejrzany „nigdy więcej nie ujrzał światła dziennego jako wolny człowiek”.
CZYTAJ WIĘCEJ:
- Morderstwo Iryny Zarutskiej. Nowe nagrania ujawniają szokującą prawdę. Ofiara kuliła się ze strachu na krześle i widziała swego zabójcę
- Nożownik zamordował 23-latkę z Ukrainy w USA! Uciekła przed wojną, morderca dopadł ją w pociągu. Przerażające nagrania
Według „New York Post” Zarutska uciekła do Ameryki w 2022 roku po inwazji Rosji na Ukrainę. Jej ojciec nie mógł uczestniczyć w pogrzebie z powodu trwającej wojny.
Brown był aresztowany w Północnej Karolinie co najmniej 14 razy od 2007 roku za różne przestępstwa, od napaści i rozboju po nielegalne posiadanie broni palnej. Z dokumentów sądowych wynika, że na początku tego roku został zatrzymany po tym, jak zadzwonił na policję, twierdząc, że podano mu „sztuczny materiał”, który kontroluje jego mowę, jedzenie i chodzenie. Funkcjonariusze powiedzieli mu, że nie mogą pomóc, aresztując go dopiero, gdy wpadł w furię.
Dwa dni później sędzia Teresa Stokes zwolniła go za kaucją bezgotówkową, po tym jak podpisał pisemne zobowiązanie do stawienia się na kolejną rozprawę.
Matka Browna powiedziała lokalnej stacji telewizyjnej WSOC, że jej syn cierpi na schizofrenię i nie powinien być na wolności. Zdaniem siostry, Tracey, którą zaatakował w 2022 roku, Decarlos napadł na Zarutską, ponieważ sądził, że czyta mu w myślach.
Człowiek, który słyszy głosy i wierzy, że świat jest przeciwko niemu, załamie się
— zaznaczyła w rozmowie z CNN.
Północna Karolina jest jednym z 27 stanów, w których wciąż obowiązuje kara śmierci. Ostatnią egzekucję przeprowadzono tam w 2006 roku.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740162-trumpa-domaga-sie-kary-smierci-dla-zabojcy-mlodej-ukrainki
