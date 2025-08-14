Trwa 1269. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Piątek, 15 sierpnia 2025 r.
16:35. Putin wyląduje w Anchorage o godz. 11 czasu lokalnego
Rosyjski przywódca Władimir Putin wyląduje w Anchorage na Alasce o godz. 11 czasu lokalnego (21 czasu polskiego) - powiadomił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
Przy trapie samolotu powita Putina amerykański prezydent Donald Trump
— przekazał rosyjskim mediom rzecznik Kremla, cytowany przez Reutersa.
Trump i Putin mają spotkać się dziś w bazie sił powietrznych Elmendorf-Richardson w Anchorage.
16:34. Trump: Przeprowadziłem wspaniałą rozmowę z Łukaszenką
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że przeprowadził „wspaniałą rozmowę” z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką. Omówiono uwolnienie 1,3 tys. więźniów oraz wizytę Władimira Putina na Alasce.
Przeprowadziłem wspaniałą rozmowę z bardzo szanowanym prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką. Celem rozmowy było podziękowanie mu za uwolnienie 16 więźniów. Omawiamy też uwolnienie 1,3 tys. kolejnych więźniów. Nasza rozmowa była bardzo dobra. Omówiliśmy wiele tematów, w tym wizytę prezydenta Putina na Alasce. Czekam na spotkanie prezydenta Łukaszenki w przyszłości
— napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.
Prezydent USA jest w drodze do Anchorage na Alasce, gdzie ma spotkać się z Putinem.
15:52. Ukraińskie wojska trafiły w rosyjski okręt w porcie Ola
Sztab powiadomił, że ukraińskie wojska trafiły w czwartek w okręt w porcie Ola w obwodzie astrachańskim na południowym zachodzie Rosji. Na pokładzie okrętu Port Ola 4 znajdowały się pociski z Iranu oraz podzespoły wykorzystywane do produkcji dronów kamikadze typu Shahed.
15:25. Londyn gotowy wysłać żołnierzy na Ukrainę. Jest jeden warunek
„Rząd Wielkiej Brytanii jest gotowy wysłać żołnierzy do Ukrainy, jeśli dojdzie do zawieszenia broni” – oświadczył w rozmowie ze stacją BBC brytyjski minister obrony John Healey. Dziś ma dojść do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce.
Healey zapewnił, że państwa należące do tzw. koalicji chętnych są gotowe „pierwszego dnia” zawieszenia broni, pomóc w zapewnieniu pokoju na Ukrainie. Zapytany, co zrobiłyby brytyjskie siły stacjonujące na Ukrainie w przypadku ataku ze strony Rosji, odpowiedział, że gdyby „hipotetycznie” do tego doszło, to zasadą jest, że „każde brytyjskie siły mają prawo bronić się w razie ataku”.
W rozmowie z BBC podkreślił, że głównym celem tzw. koalicji chętnych, której inicjatorami są Wielka Brytania i Francja, jest udzielenie Ukrainie wsparcia, a jednocześnie pomoc w odbudowie jej sił zbrojnych, aby w przyszłości mogły one odstraszać Rosję.
15:02. Pięć osób zginęło w wybuchu w fabryce amunicji pod Riazaniem
Co najmniej pięć osób zginęło, a około 20 zostało rannych w wyniku eksplozji w fabryce amunicji pod Riazaniem, około 200 km na południowy wschód od Moskwy. Na terenie zakładu szaleje pożar; straż pożarna prowadzi akcję gaśniczą i ratunkową.
Jak poinformowała agencja Ria Nowosti, dziś około godz. 10.30 na terenie fabryki broni i amunicji Elastik doszło do eksplozji, w wyniku której wybuchł pożar. Na skutek eksplozji budynek prochowni uległ całkowitemu zniszczeniu.
Wstępne informacje mówią o co najmniej pięciu osobach zabitych i 20 rannych, w tym - 10 ciężko. Według lokalnych mediów liczba ofiar może wzrosnąć, bowiem pod gruzami objętego pożarem zakładu nadal pozostają ludzie, a dostęp do nich jest utrudniony. Do tej pory udało się ewakuować ponad 100 osób. W celu usunięcia skutków eksplozji władze regionalne utworzyły sztab kryzysowy, a na miejsce przybył gubernator Paweł Małkow. Przyczyny zdarzenia nie zostały ujawnione.
14:23. Prezydent Trump wyleciał na spotkanie z Putinem na Alasce!
Prezydent USA Donald Trump wyleciał na Alaskę, gdzie ma spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.
Trump i Putin mają spotkać się w bazie sił powietrznych USA o godz. 11 czasu lokalnego, czyli o godz. 21 w Polsce.
Biały Dom przekazał, że prezydentowi towarzyszy delegacja licząca 16 osób. Są wśród nich też specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff, który niedawno złożył wizytę w Moskwie, oraz rzeczniczka prezydenta Karoline Leavitt.
Przed wylotem na Alaskę Trump napisał w swoim serwisie Truth Social, że „stawki są wysokie”.
Trump wyleciał na Alaskę na pokładzie Air Force One, który wystartował z bazy Andrews w stanie Maryland.
14:01. Trump: Spojrzę Putinowi w oczy i będę wiedział, czy chce pokoju
Prezydent USA Donald Trump powiedział stacji Fox News, że spojrzy Władimirowi Putinowi w oczy i będzie wiedział, czy chce on pokoju. Ocenił, że Putin „zawrze umowę”.
Trump wyraził przypuszczenie, że w ciągu pierwszych kilku minut spotkania z Putinem będzie wiedział, czy rosyjski przywódca jest nastawiony na rozejm i pokój.
Ale myślę, że już to wiemy. Przybywa na Alaskę, do USA. (…) Myślę, że chce to załatwić
— powiedział Trump w rozmowie z Fox News.
Putin „nie rozmawiałby z nikim innym”, tylko ze mną
— dodał.
On zawrze umowę
— powiedział prezydent.
Będę wiedział bardzo szybko. Zaczniemy spotkanie. Zobaczę go. Spojrzę mu w oczy, ale inaczej niż Bush
— dodał.
Były prezydent USA George W. Bush podczas spotkania z Putinem powiedział, że spojrzał w jego oczy, zobaczył jego duszę i zaufał mu.
13:25. Biały Dom: w składzie delegacji amerykańskiej Rubio, Lutnick, Bessent i Ratcliffe
Sekretarz stanu Marco Rubio, ministrowie handlu i skarbu, Howard Lutnick i Scott Bessent, a także dyrektor CIA John Ratcliffe znajdą się w składzie delegacji Stanów Zjednoczonych na piątkowe rozmowy przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, na Alasce - poinformował Biały Dom.
Wcześniej strona rosyjska podała, że w składzie delegacji rosyjskiej znajdą się ministrowie spraw zagranicznych, obrony i finansów: Siergiej Ławrow, Andriej Biełousow i Anton Siłuanow, a także doradcy Putina: Kiriłł Dmitrijew i Jurij Uszakow.
13:18. Rosja zajmuje do 20 proc. terytorium Ukrainy; długość linii frontu to około 1100 km
W wyniku trwającej od lutego 2022 r. pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę Rosja nie zajmuje nawet 20 proc. terytorium tego kraju, a linia działań wojennych rozciąga się na długość około 1100 km. Prowadzi od ujścia Dniepru do Morza Czarnego na południu kraju aż po obwód sumski na północnym wschodzie.
Tereny zajęte przez Rosjan na południu Ukrainy to okupowany jeszcze od 2014 r. Krym i wschodnia, położona na lewym brzegu Dniepru, część obwodu chersońskiego wraz z fragmentem obwodu mikołajowskiego na Mierzei Kinburnskiej.
12:43. Ukraińcy uderzyli w rafinerię ropy naftowej w rosyjskim Syzraniu
W nocy z czwartku na piątek jednostki Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Syzraniu w obwodzie samarskim w Rosji i stanowisko dowodzenia na terytorium obwodu donieckiego okupowanym przez Rosję - przekazał Sztab Generalny ukraińskiej armii.
Uderzono w zakład rafineryjny w Syzraniu w obwodzie samarskim w Rosji, który jest jednym z największych (zakładów) w systemie (koncernu paliwowego) Rosnieft. Produkuje szeroki asortyment paliw, m.in. paliwo lotnicze. Uczestniczy w zaopatrywaniu sił zbrojnych Rosji. Cel został trafiony, odnotowano pożar i wybuchy
— czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego, opublikowanym w mediach społecznościowych.
Sztab dodał, że przeprowadzono też ostrzał stanowiska dowodzenia 132. samodzielnej brygady zmotoryzowanej 51. armii sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej w mieście Jenakijewe, położonym w okupowanej przez Rosję części obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy. „Cel został trafiony” - podkreślono.
Siły Zbrojne kontynuują działania mające na celu osłabienie potencjału wojskowo-gospodarczego rosyjskich okupantów i zmuszenie Rosji do zaprzestania zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie
— oznajmił Sztab Generalny.
12:10. Sybiha: Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraińcy
Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraińcy. Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Europejczycy. Ale Rosja widzi swój cel w prowadzeniu wojny. Rosja woli budować nowe mury na naszej drodze do sprawiedliwego i trwałego pokoju. Chce odciąć nas od wolności
— ocenił minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha
Sybiha podkreślił, że transatlantycka jedność demokracji jest silniejsza niż rosyjski imperializm.
I właśnie dzięki naszej wspólnej transatlantyckiej sile możemy osiągnąć godny pokój, oparty na niezawodnym bezpieczeństwie
— oznajmił szef ukraińskiej dyplomacji.
Przedstawiciel rządu w Kijowie zaznaczył, że stanowisko Ukrainy i jej partnerów w kwestii pokoju jest jasne i oparte na dwóch kluczowych zasadach: nie można go określić bez udziału Ukrainy, a negocjacje mogą być owocne dopiero po osiągnięciu zawieszenia broni.
11:22. Naczelny dowódca brytyjskich sił zbrojnych: Putin nie chce wojny z NATO, bo by ją przegrał
Putin nie chce wojny z NATO, bo by ją przegrał – ocenił naczelny dowódca brytyjskich sił zbrojnych, admirał Tony Radakin, na łamach dziennika „Telegraph”. Ostrzegł, że Zachód nie powinien dać się zastraszyć rosyjskiej retoryce ani działaniom sabotażowym.
Artykuł Radakina został opublikowany z okazji przypadającej w piątek 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej na Pacyfiku. Autor odniósł się w nim do planowanego na ten dzień szczytu na Alasce z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.
Admirał podkreślił znaczącą rolę Sojuszu Transatlantyckiego w budowaniu pokoju na świecie, pisząc, że „atom, NATO i Stany Zjednoczone zapewniały bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii i Europie przez ostatnie 80 lat i czynią to nadal, nawet w tych burzliwych czasach”.
Jego zdaniem „jedyną bronią, której najbardziej potrzebujemy w naszym arsenale, jest pewność siebie”. Radakin zapewnił, że, pomimo globalnej niestabilności, Wielka Brytania czuje się bezpiecznie.
NATO jest silne. Rosja jest słaba. Nie można tego uznać za oznakę samozadowolenia
— podkreślił.
10:52. Ławrow na Alasce. Miał na sobie bluzę z napisem „CCCP”
Ławrow wysiadł z samochodu i udał się do hotelu, w którym będzie przebywał podczas wizyty. Pod jego czarną kamizelką bez rękawów widać fragment napisu przypominającego „CCCP” (czyli ZSRR). W rozmowie z dziennikarzem rosyjski minister zaznaczył, że był już wcześniej z wizytą na Alasce.
Sweter podobny do tego, który miał na sobie Ławrow, sprzedaje rosyjska marka odzieżowa SelSovet, założona w 2017 r. w Czelabińsku - zauważyła Ukrainska Prawda.
10:10. Rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę w nocy 97 dronami i dwiema rakietami
Rosja zaatakowała dwiema rakietami balistycznymi Iskander-M, wystrzelonymi z obwodów woroneskiego i briańskiego, a także 97 uderzeniowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi typu Shahed oraz różnymi typami dronów wabików z kierunków Kurska, Orła, Briańska i Primorsko-Achtarska - poinformowały siły powietrzne Ukrainy.
Przy pomocy dronów zaatakowano przyfrontowe części obwodów charkowskiego, sumskiego, donieckiego i czernihowskiego, a rakietami – obwody charkowski i czernihowski.
Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 63 rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed i różne typy dronów na północy i wschodzie kraju. Odnotowano trafienia rakiet i 34 dronów w 13 lokalizacjach.
09:37. Sześć osób zginęło w rosyjskich ostrzałach w obwodach charkowskim i donieckim
Co najmniej sześć osób zginęło w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodach charkowskim i donieckim - poinformowały miejscowe władze.
Szef administracji obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow powiadomił, że w wyniku rosyjskiego ostrzału cztery osoby zginęły, a dwie zostały ranne. W ciągu ostatniej doby rosyjskie ataki odnotowano w pięciu miejscowościach w tym regionie.
Przewodniczący donieckiej obwodowej administracji wojskowej Wadym Fiłaszkin napisał w komunikatorze Telegram, że w ciągu ostatniej doby rosyjska armia zabiła dwoje cywilów, mieszkańców Konstantynówki i Wiriwki, a siedem innych osób zostało rannych.
09:24. Sky News: Ukraina powinna przyjąć strategię jeżozwierza
Ukraina, jeśli chce odzyskać tereny okupowane przez Rosjan, powinna przyjąć strategię jeżozwierza, czyli stać się dobrze uzbrojonym, trudnym celem – ocenił w rozmowie z brytyjską stacją Sky News analityk ds. bezpieczeństwa i obronności Michael Clarke. Ekspert skomentował zapowiadany na piątek szczyt Trump-Putin.
Strategia wojenna, zasugerowana przez eksperta, zakłada, że mniejszy kraj może skutecznie bronić się m.in. dzięki wykorzystaniu mobilnej broni defensywnej krótkiego zasięgu. Clarke porównał walkę z takim przeciwnikiem do „połknięcia jeżozwierza”.
08:29. Ukraińcy uderzyli w okręt w porcie Ola w obwodzie astrachańskim w Rosji
Ukraińskie wojska trafiły w czwartek w okręt w porcie Ola w obwodzie astrachańskim na południowym zachodzie Rosji – poinformował w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
Na pokładzie okrętu Port Ola 4 znajdowały się pociski z Iranu oraz podzespoły wykorzystywane do produkcji dronów kamikadze typu Shahed. Rezultaty operacji są weryfikowane - czytamy w komunikacie sztabu, opublikowanym w sieciach społecznościowych.
Rosja wykorzystuje port Ola w delcie Wołgi jako ważne centrum logistyczne dostaw sprzętu wojskowego z Iranu.
07:32. Nadzieja, obawy i oburzenie w Anchorage przed szczytem Trump – Putin
Tuż przed historycznym szczytem przywódców USA mieszkańcy Anchorage żywo komentują nadchodzące wydarzenie, choć w mieście życie toczy się jak zwykle. Niektórzy obawiają się drugiego Monachium, inni ufają biznesowemu zmysłowi Trumpa.
Na godziny przed pierwszym od 10 lat spotkaniem prezydentów USA i Rosji w Anchorage niewiele wskazuje na to, by w tym niespełna 300-tysięcznym mieście miało odbyć się jedno z największych wydarzeń politycznych roku i być może największe w historii Alaski.
Owszem, co kilka minut można usłyszeć szum przelatujących śmigłowców, tu i ówdzie słychać język rosyjski, na lotnisku pojawiły się rosyjskie samoloty, a w czwartek pod jednym z centrów handlowych stały setki proukraińskich demonstrantów zachęcających kierowców do trąbienia w geście poparcia dla Ukrainy. Ale w przeciwieństwie do podobnych wydarzeń w innych metropoliach drogi są przejezdne, a ruch na lotnisku tworzą głównie turyści.
Wynika to m.in. z tego, że przywódcy wylądują i spotkają się w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson i nie mają w planach wyjścia poza jej teren.
Prawdę mówiąc, gdybyśmy nie śledzili tego w mediach, pewnie nie wiedzielibyśmy, że dochodzi tu u nas do takiego wydarzenia
— przyznała w rozmowie z PAP szefowa Polish-American Club of Alaska Barbara Nizioł, od ponad 40 lat mieszkająca w Anchorage. Dodała, że z uwagą czeka na szczyt i nie podziela obaw niektórych komentatorów spodziewających się zawarcia układu ponad głowami Ukraińców.
07:00. Trump i Putin spotkają się na Alasce
W nocy czasu polskiego w bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce dojdzie do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Głównym tematem rozmów będzie wojna w Ukrainie: zawieszenie broni i „wymiana terytoriów”.
Trump i Putin mają spotkać się w bazie sił powietrznych USA o godz. 11 czasu lokalnego, czyli o godz. 21 w Polsce. Według Kremla obaj przywódcy najpierw spotkają się w formacie jeden na jeden, a potem dojdzie do rozmów delegacji podczas lunchu.
Ich pełny skład nie jest znany, lecz po stronie amerykańskiej spodziewany jest udział sekretarza stanu Marco Rubio i specjalnego wysłannika ds. Bliskiego Wschodu, Steve’a Witkoffa. Po stronie rosyjskiej będą m.in. szef MSZ Siergiej Ławrow, doradca Putina ds. międzynarodowych Jurij Uszakow, minister obrony Andriej Biełousow, doradca ekonomiczny Kiriłł Dmitrijew oraz minister finansów Anton Siłuanow.
06:00. „Guardian”: Putin ma złożyć Trumpowi oferty finansowe za poparcie USA w sprawie Ukrainy
Podczas zaplanowanego na piątek spotkania na Alasce z prezydentem USA Donaldem Trumpem rosyjski przywódca Władimir Putin ma złożyć finansowe propozycje w zamian za poparcie Waszyngtonu dla Moskwy w sprawie Ukrainy - napisał w czwartek brytyjski dziennik „Guardian”.
Zorganizowany na prośbę Putina szczyt będzie pierwszym takim spotkaniem od 2007 roku. Według gazety już samo spotkanie twarzą w twarz, bez żadnych uprzednich ustępstw ze strony Rosji jest dyplomatycznym sukcesem Putina.
To dla niego krok w kierunku wpływania na przyszłość Ukrainy wspólnie z Waszyngtonem
— ocenił brytyjski dziennik.
Powodując się na doradcę Kremla Jurija Uszakowa gazeta podała, że kluczowym tematem rozmów ma być „ogromny, niewykorzystany potencjał” w rosyjsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych.
Celem jest wymiana poglądów na temat rozwoju współpracy dwustronnej, w tym w sferze handlu i gospodarki
— powiedział Uszakow.
05:20. Setki osób na proukraińskiej demonstracji w Anchorage przed szczytem Trump-Putin
Kilkaset osób demonstrowało w czwartek w centrum Anchorage na Alasce przed spotkaniem Donalda Trumpa i Władimira Putina w tym mieście. Uczestnicy protestu wyrażali oburzenie na brak udziału w rozmowach prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i robili porównania do konferencji monachijskiej.
Demonstranci zgromadzili się pod centrum handlowym Midtown Mall w centrum największego miasta Alaski, tworząc długi pas ukraińskich flag wzdłuż jednej z głównych ulic. Uczestnicy protestu wznosili hasła i transparenty zarówno przeciwko Trumpowi, jak i Putinowi, oskarżając obu m.in. o faszyzm oraz Trumpa o uległość wobec Putina.
Trump to „marionetka Putina”, „Putin idź do domu, Trump spadaj”, „Mordercy i przestępcy nie są tu mile widziani”, „Zełenski powinien tu być” „Żadnych układów ze zbrodniarzami wojennymi” – można było przeczytać na transparentach. Pytani przez PAP uczestnicy zgromadzenia – wszyscy od lat mieszkający w Anchorage – podkreślali swoje obawy o to, że Trump zawrze układ z Putinem ponad głowami Ukraińców.
Jestem nauczycielką historii. Wiem, co stało się w 1938 r. z Krajem Sudeckim (oddanym Niemcom podczas konferencji monachijskiej - PAP). Widzę, że potencjalnie coś podobnego może się powtórzyć tutaj
— powiedziała PAP Tam.
Wiem, co stało się, jak w 1994 r. wymusiliśmy na Ukrainie oddanie broni jądrowej. A poza tym nie ufam ani naszemu faszystowskiemu prezydentowi, ani Rosjanom – oni zawsze kłamią i oszukują. Jeszcze dojdzie do tego, że Trump sprzeda im Alaskę
— ironizowała kobieta.
00:01. Trump: jeśli spotkanie z Putinem będzie złe, zakończy się bardzo szybko
Jeśli spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem będzie złe, zakończy się bardzo szybko, jeśli będzie dobre, przyniesie pokój - powiedział w czwartek w Gabinecie Owalnym prezydent USA Donald Trump, odpowiadając na pytania dziennikarzy.
Trump dodał, że traktuje piątkowy szczyt z Putinem na Alasce jako przygotowanie do następnego spotkania z udziałem również ukraińskiego przywódcy Wołodymyra Zełenskiego.
Powinno do niego dojść bardzo szybko po tym spotkaniu. Właściwie, to chciałbym, żeby może odbyło się ono na Alasce, gdzie moglibyśmy zostać, bo to byłoby dużo łatwiejsze
– oświadczył prezydent USA.
