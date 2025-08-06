Trwa 1261. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Czwartek, 7 sierpnia 2025 r.
14:52. Zełenski rozmawiał z Macronem
Jednakowo postrzegamy potrzebę wspólnego, europejskiego spojrzenia na kluczowe dla Europy kwestie bezpieczeństwa – oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
„Rozmawiałem z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Przekazałem mu ukraińską ocenę wczorajszej rozmowy z prezydentem (USA Donaldem) Trumpem oraz z partnerami w Europie. Emmanuel poinformował o swoich kontaktach z liderami – zarówno tych, które już się odbyły dziś rano, jak i tych, które są jeszcze zaplanowane na dzisiaj” – powiadomił Zełenski na portalach społecznościowych.
„Koordynujemy nasze stanowiska i jednakowo postrzegamy potrzebę wspólnego europejskiego spojrzenia na kluczowe dla Europy kwestie bezpieczeństwa. Od rozwagi i skuteczności każdego naszego kroku – Europy i Ameryki – zależy bardzo wiele, zarówno teraz, jak i w przyszłości” - podkreślił. Ukraiński prezydent ocenił, że działania, jak na szczeblu doradców, tak i przywódców, muszą dawać konkretne wyniki.
„Pamiętamy, że konieczne jest realne zawieszenie broni. Ukraina jest na to gotowa, natomiast ze strony Rosji wciąż brakuje jasnej i publicznej odpowiedzi. Najbliższy czas pokaże więc, jakie będą konsekwencje dalszego przeciągania wojny i torpedowania konstruktywnych wysiłków przez Rosję” – oświadczył Zełenski.
14:45. Łukaszenka na naradzie z KGB
Łukaszenka na naradzie z KGB: Polska i kraje bałtyckie są nastawione wobec Białorusi „bardzo źle i agresywnie”. Jak podała Minskaja Prawda, głównym tematem spotkania były pogarszające się relacje Białorusi z innymi państwami regionu.
14:30. Putin: ZEA możliwym miejscem spotkania z Trumpem
Putin przekazał, że Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) to jedno z możliwych miejsc jego spotkania z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem - podała agencja AP.
Putin ogłosił to po spotkaniu z prezydentem ZEA Muhammadem ibn Zajidem Al Nahajjanem. Wcześniej strona rosyjska informowała, że do spotkania Trump-Putin może dojść w przyszłym tygodniu.
13:20. Zełenski o ataku na Nikopol. 3 osoby nie żyją
„Każdego dnia około 200 kierowanych bomb lotniczych jest zrzucanych na nasze miejscowości i pozycje. Żaden kraj na świecie nie poradziłby sobie z takim terrorem sam i ważne jest, aby Ukraina otrzymywała pomoc. Ważne jest również, aby żadna społeczność ukraińska nie została pozostawiona sama ze swoimi problemami”
— napisał na Telegramie Wołodymyr Zełenski.
„Dzisiaj jest dzień żałoby po ofiarach w Nikopolu. Trzy osoby zginęły tam w sposób całkowicie tchórzliwy. Ratownik, pracownik Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy, Danyło Chyżniak – młody mężczyzna, 23 lata, którego zadaniem było ratowanie ludzi. A to jest cel dla Rosji. Zginęli również Jurij Krutin (62 lata) i Natalija Szuszwar (49 lat) – zwykli ludzie, zwykli mieszkańcy Nikopola. Składam kondolencje ich rodzinom i bliskim”
— dodał ukraiński prezydent.
13:00. Zełenski po rozmowie z Merzem
Europa powinna uczestniczyć w rozmowach o zakończeniu wojny z Rosją i sprawiedliwym pokoju dla Ukrainy – oświadczył Wołodymyr Zełenski po rozmowie telefonicznej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.
„Ukraina i Niemcy w jednakowy sposób postrzegają konieczność jak najszybszego zakończenia wojny sprawiedliwym pokojem, a parametry zakończenia tej wojny będą określać warunki bezpieczeństwa dla Europy na dziesięciolecia” – ogłosił Zełenski.
„Wojna toczy się właśnie w Europie, a Ukraina jest jej integralną częścią – jesteśmy już przecież w trakcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Dlatego Europa powinna uczestniczyć w odpowiednich procesach” – podkreślił ukraiński prezydent.
12:45. Ukraińcy stracili 1,3 tys. żołnierzy?
Ministerstwo Obrony Rosji podało nowe informacje dotyczące dobowych strat Sił Zbrojnych Ukrainy w rejonach odpowiedzialności poszczególnych zgrupowań rosyjskich wojsk. Według tych danych, w strefie działań grupy „Północ” Ukraińcy stracili 210 żołnierzy, trzy wozy bojowe, 10 samochodów i trzy działa artylerii polowej, w strefie grupy „Południe” - 165 żołnierzy, dwa pojazdy opancerzone, dwa pikapy i dwa działa, a w strefie działań grupy „Dniepr” - 60 żołnierzy, wóz bojowy i dziewięć samochodów. Na kierunku działań grupy „Wschód” straty wojsk ukraińskich miały wynieść 240 żołnierzy, trzy pojazdy opancerzone, osiem samochodów i sześć dział, w rejonie grupy „Zachód” - 240 żołnierzy, czołg, pojazd opancerzony i 16 samochodów. Najwyższe straty osobowe - 420 żołnierzy oraz trzy wozy bojowe, pięć samochodów i działo - Ukraińcy mieli ponieść w rejonie odpowiedzialności rosyjskiego zgrupowania „Centrum”. Łącznie komunikat rosyjskiego dowództwa mówi o 1335 zabitych i rannych ukraińskich żołnierzach.
12:30. Reuters: Spotkanie Trump-Putin możliwe w ZEA
W jakim miejscu miałoby się odbyć spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem? Agencja prasowa Reuters spekuluje na podstawie anonimowych źródeł, że do rozmowy może dojść w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie Putin miał spotkać się dziś z prezydentem tego kraju, Muhammadem ibn Zajidem Al Nahajjanem.
12:20. Atak dronów na rafinerię w Kraju Krasnodarskim
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje o ataku dronów na rafinerię w Kraju Krasnodarskim. Zaatakowana została Rafineria Afipska, która dostarcza paliwa rosyjskiej armii. Rafineria ta jest regularnie celem ataków ukraińskich dronów.
11:02. Druga rosyjska rafineria w Rosji zaatakowana przez drony
Nie tylko rafineria w obwodzie wołgogradzkim w Rosji, ale także rafineria w Kraju Krasnodarskim. Gubernator Kraju Krasnodarskiego Beniamin Kondratiew poinformował, że atak drona „został odparty” na wodach u wybrzeży Noworosyjska.
Na kanale ASTRA widzimy płomienie unoszące się znad obiektu rafinerii.
10:50. Rubio: Trump spotka się z Putinem i Zełenskim, jeśli dojdzie do zbliżenia ich stanowisk
Prezydent USA Donald Trump spotka się z przywódcami Rosji i Ukrainy - Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim - jeśli uda się zbliżyć stanowiska Rosjan i Ukraińców - powiedział w środę w telewizji Fox Business sekretarz stanu USA Marco Rubio.
- To był dobry dzień, ale pozostaje dużo pracy do wykonania - podkreślił sekretarz stanu, odnosząc się do wizyty w Moskwie prezydenckiego wysłannika Steve’a Witkoffa.
Rubio zaznaczył, że dokładne daty możliwego zawieszenia broni między Ukrainą i Rosją nie były omawiane. - Myślę jednak, że mamy teraz lepsze pojęcie dotyczące warunków, na których Rosja byłaby gotowa do zakończenia wojny. Teraz musimy porównać to z tym, co głównie Ukraińcy, ale też europejscy sojusznicy, są gotowi zaakceptować - podkreślił.
- Po raz pierwszy za czasów tej administracji mamy konkretne przykłady tego, co chce Rosja, by zakończyć wojnę - dodał. Podkreślił, że główne elementy dotyczące zakończenia wojny będą dotyczyły terytorium. Rubio zaznaczył, że zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy będą musieli iść na pewne ustępstwa.
Szef dyplomacji USA podkreślil, że jeśli uda się zbliżyć stanowiska Rosji i Ukrainy, może dojść do spotkania Trumpa z Zełenskim i Putinem. Poinformował, że w ciągu najbliższych kilku dni Trump może porozmawiać z Putinem, ale na razie taki telefon nie jest zaplanowany.
Rubio zapowiedział też w rozmowie z Fox Business, że decyzja w sprawie sankcji wobec Rosji zapadnie w ciągu najbliższych 24-36 godzin.
10:30. Sondaż: Większości Ukraińców zależy na jak najszybszym porozumieniu pokojowym
Większości Ukraińców (70 proc.) zależy na jak najszybszym wynegocjowaniu porozumienia pokojowego – wynika zsondażu Gallupa. Tylko około 25 proc. ankietowanych zadeklarowało, że chcą, by ich kraj walczył aż do zwycięstwa z Rosją, podczas gdy w 2022 r. było to 75 proc. Jednocześnie zaledwie około 25 proc. respondentów spodziewa się trwałego pokoju w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 70 proc. uważa go za „bardzo mało” lub „dość mało” prawdopodobny.
Od 2022 r. znacznie spadł odsetek osób pozytywnie oceniających kierownictwo USA – z około 65 proc. do zaledwie 16 proc., przy czym trend spadkowy rozpoczął się jeszcze przed objęciem urzędu przez prezydenta Donalda Trumpa.
Jednocześnie do 63 proc. wzrósł odsetek osób pozytywnie oceniających władze Niemiec.
Spadł optymizm Ukraińców co do perspektyw wejścia ich kraju do NATO i UE. Obecnie tylko około jednej trzeciej ankietowanych sądzi, że ich kraj wejdzie do NATO w ciągu 10 lat, 25 proc. uważa, że zajmie to co najmniej 10 lat, a według jednej trzeciej nigdy do tego nie dojdzie.
Ponad połowa (52 proc.) Ukraińców uważa, że ich kraj stanie się członkiem Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 10 lat. Także w tym przypadku optymizm spadł w porównaniu z 2022 r., kiedy sądziło tak 73 proc. badanych.
Sondaż przeprowadzono z udziałem 1000 osób w wieku co najmniej 15 lat, mieszkających w Ukrainie. Z powodu niemożności dostępu badania nie objęły terenów okupowanych przez Rosję, gdzie mieszka ok. 10 proc. ludności Ukrainy.
09:15. Wstrzymanie ruchu na Moście Krymskim i opóźnienia pociągów
Opóźnionych jest siedem pociągów dalekobieżnych na Krym i cztery z Krymu - informuje operator połączeń kolejowych między Rosją a okupowanym Krymem i okupowanym Sewastopolem. Przyczyn opóźnień nie podano – w nocy i nad ranem dwa razy jednak wstrzymywano ruch samochodów na Moście Krymskim, co może wskazywać na zagrożenie atakiem przez ukraińskie drony powietrzne lub morskie.
09:01. Nocne ataki Rosji - 112 środków napadu powietrznego
Ukrainę atakowało w nocy 112 dronów-kamikadze. Ukraińcy strącili 89 z nich, 23 nie osiągnęły swoich celów.
08:10. Rosyjskie straty wojenne
W wyniku agresji Rosji na Ukrainę zginęło 1060310 żołdaków Władimira Putina.
07:40. Kijów pożegna dziennikarkę Wiktorię Roszczynę, która zginęła w rosyjskiej niewoli
W piątek, 8 sierpnia, w Kijowie odbędzie się pożegnanie ukraińskiej dziennikarki Wiktorii Roszczyny, która zmarła w rosyjskiej niewoli we wrześniu 2024 r. Miała 27 lat. Jej śmierć i los w rosyjskim areszcie poruszyły ukraińską opinię publiczną.
Roszczyna zniknęła w sierpniu 2023 r. na okupowanych przez Rosję terenach obwodu zaporoskiego, gdzie pracowała jako reporterka. Przez wiele miesięcy była uznawana za zaginioną. Dopiero w maju 2024 r. Rosja oficjalnie potwierdziła, że dziennikarka znajduje się w areszcie.
W październiku 2024 r. ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec poinformował, że Rosja potwierdziła śmierć dziennikarki, do której miało dojść 19 września 2024 r. Roszczyna była ujęta na liście osób oczekujących na wymianę jeńców i – według ukraińskiego wywiadu wojskowego – miała wkrótce wrócić do domu.
Ze śledztwa przeprowadzonego przez grupę dziennikarzy śledczych Forbidden Stories oraz współpracujące z nią redakcje, m.in. brytyjskiego dziennika „Guardian” i portalu Ukrainska Prawda, wynika, że Roszczyna była torturowana w rosyjskim więzieniu.
Analiza medyczna zwłok, przekazanych Ukrainie w lutym 2025 r., wykazała liczne ślady przemocy: rany szyi, siniaki na ciele i możliwe ślady porażeń prądem na nogach. Według źródeł śledztwa brakowało też niektórych organów – oczu, krtani i części mózgu – co mogło mieć na celu zatarcie śladów tortur.
03:10. Finlandia nie kupi w USA broni dla Ukrainy
Finlandia nie będzie uczestniczyć w programie zakupu amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy. Wspieranie Ukraińców w ich wojnie obronnej z Rosją bronią i sprzętem wyprodukowanym przez fińskie firmy jest ważniejsze - oświadczył minister obrony Antti Hakkanen.
Finlandia na żadnym etapie nie wyraziła zamiaru udziału w inicjatywie, w ramach której kraje europejskie zakupiłyby amerykańską broń dla Ukrainy
—przyznał szef fińskiego resortu w wywiadzie opublikowanym w czwartkowym wydaniu „Ilta-Sanomat”.
Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte, ogłaszając projekt, wymienił wśród krajów chętnych do sfinansowania zakupów broni od USA w ramach międzynarodowego porozumienia, także Finlandię, obok m.in. Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Kanady.
Według Hakkanena nie warto angażować się w inicjatywy międzynarodowe kosztem inwestycji i rozwoju krajowego przemysłu.
Na początku tego roku w ministerstwie przyjęty został program, w ramach którego przeznaczone zostanie ok. 660 mln euro na pomoc krajowym firmom przemysłu obronnego
— przypomniał, podkreślając, że w ramach tego pierwsze dostawy z nowej produkcji dotarty już na Ukrainę.
Polityk zaznaczył jednak, że niezależnie od tego, dostawy amerykańskiej technologii zbrojeniowej na Ukrainę są postrzegane jako niezbędne, ale każdy kraj ostatecznie sam decyduje, w jakich inicjatywach uczestniczy oraz jakimi kanałami realizuje wsparcie dla ukraińskich sił zbrojnych.
Od 2022 r. tj. od początku agresji Rosji na Ukrainę, Finlandia dostarczyła Ukrainie sprzęt militarny oraz materiały obronne o wartości blisko 3 mld euro, należąc do czołówki państw wspierających Ukrainę. Strona fińska, powołując się na „względy operacyjne i bezpieczeństwa”, nie ujawniała jednak dotąd zawartości poszczególnych dostaw.
01:30. Marco Rubio: prezydent Trump spotka się z Putinem i Zełenskim, jeśli dojdzie do zbliżenia ich stanowisk
Prezydent USA Donald Trump spotka się z przywódcami Rosji i Ukrainy - Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim - jeśli uda się zbliżyć stanowiska Rosjan i Ukraińców - powiedział w środę w telewizji Fox Business sekretarz stanu USA Marco Rubio.
To był dobry dzień, ale pozostaje dużo pracy do wykonania
— podkreślił sekretarz stanu, odnosząc się do wizyty w Moskwie prezydenckiego wysłannika Steve’a Witkoffa.
Rubio zaznaczył, że dokładne daty możliwego zawieszenia broni między Ukrainą i Rosją nie były omawiane.
Myślę jednak, że mamy teraz lepsze pojęcie dotyczące warunków, na których Rosja byłaby gotowa do zakończenia wojny. Teraz musimy porównać to z tym, co głównie Ukraińcy, ale też europejscy sojusznicy, są gotowi zaakceptować
— podkreślił.
Po raz pierwszy za czasów tej administracji mamy konkretne przykłady tego, co chce Rosja, by zakończyć wojnę
— dodał. Podkreślił, że główne elementy dotyczące zakończenia wojny będą dotyczyły terytorium. Rubio zaznaczył, że zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy będą musieli iść na pewne ustępstwa.
00:01. Biały Dom: Rosjanie zaproponowali spotkanie Putina z Trumpem, prezydent jest otwarty na spotkanie
Rosjanie wyrazili chęć spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem, a prezydent jest otwarty na spotkania zarówno z prezydentem Władimirem Putinem, jak i Wołodymyrem Zełenskim - przekazała w środę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, cytowana przez Fox News. Według telewizji do spotkania może dojść już w przyszłym tygodniu.
Jak powiedział dziś prezydent Trump, podczas spotkania specjalnego wysłannika Witkoffa z prezydentem Putinem poczyniono wielkie postępy. Rosjanie wyrazili chęć spotkania się z prezydentem Trumpem, a prezydent jest otwarty na spotkania zarówno z prezydentem Putinem, jak i prezydentem Zełenskim. Prezydent Trump chce zakończyć tę brutalną wojnę
– brzmi oświadczenie Leavitt, cytowane m.in. przez Fox News.
Według reportera stacji Petera Doocy’ego, omawiane są potencjalne miejsca spotkania na szczycie, do którego mogłoby dojść w przyszłym tygodniu np. w Szwajcarii lub na Bliskim Wschodzie. Doocy zastrzegł jednak, że Trump chce spotkać się tylko, jeśli spotkanie miałoby doprowadzić do końca wojny. Reporter ocenił, że ostatecznie do szczytu może nie dojść.
Red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/737080-relacja-1261-dzien-wojny-na-ukrainie-atak-na-nikipol
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.