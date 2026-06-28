Gwiazda mundialu przeżywa straszliwy dramat. "Z ciężkim sercem dzielimy się druzgocącą wiadomością"

  • Sport
  • opublikowano:
Cody Gakpo podczas meczu Holandia-Tunezja / autor: PAP/EPA
Cody Gakpo podczas meczu Holandia-Tunezja / autor: PAP/EPA

Cody Gakpo znajduje się z reprezentacją Holandii na mistrzostwach świata. Jego partnerka poinformowała o olbrzymiej tragedii jaka spotkała parę, śmierci ich nienarodzonego syna.

Reprezentacja Holandii zajęła pierwsze miejsce w grupie na mistrzostwach świata i zmierzy się 30 czerwca w 1/16 finału z Marokiem.

Niestety jednego z gwiazdorów „Oranje” dotknęła straszliwa osobista tragedia. Partnerka Cody’ego Gakpo poinformowała za pomocą relacji na Instagramie, że para straciła nienarodzone dziecko.  

Z ciężkim sercem dzielimy się druzgocącą wiadomością, że nasz synek odszedł podczas ciąży. Dziękujemy za Waszą miłość i wsparcie. Elijah Raphael Gakpo. Na zawsze kochany. Na zawsze nasz syn

— napisała Noa van der Bij.

Poszliśmy do kościoła zapalić świecę. Później wybraliśmy się z naszym synem Samuelem na kościelny plac zabaw. Było tam tylko jedno inne dziecko. Miał na imię Elijah. Nie mogliśmy otrzymać piękniejszego znaku od Boga. To przypomniało nam, że nasz mały synek nigdy nie jest daleko od nas

— dodała.

xyz/Ig

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych