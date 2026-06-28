Cody Gakpo znajduje się z reprezentacją Holandii na mistrzostwach świata. Jego partnerka poinformowała o olbrzymiej tragedii jaka spotkała parę, śmierci ich nienarodzonego syna.
Reprezentacja Holandii zajęła pierwsze miejsce w grupie na mistrzostwach świata i zmierzy się 30 czerwca w 1/16 finału z Marokiem.
Niestety jednego z gwiazdorów „Oranje” dotknęła straszliwa osobista tragedia. Partnerka Cody’ego Gakpo poinformowała za pomocą relacji na Instagramie, że para straciła nienarodzone dziecko.
Z ciężkim sercem dzielimy się druzgocącą wiadomością, że nasz synek odszedł podczas ciąży. Dziękujemy za Waszą miłość i wsparcie. Elijah Raphael Gakpo. Na zawsze kochany. Na zawsze nasz syn
— napisała Noa van der Bij.
Poszliśmy do kościoła zapalić świecę. Później wybraliśmy się z naszym synem Samuelem na kościelny plac zabaw. Było tam tylko jedno inne dziecko. Miał na imię Elijah. Nie mogliśmy otrzymać piękniejszego znaku od Boga. To przypomniało nam, że nasz mały synek nigdy nie jest daleko od nas
— dodała.
xyz/Ig
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/763681-gwiazda-mundialu-przezywa-straszliwy-dramat
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