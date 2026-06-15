Gala UFC Freedom 250 w Białym Domu obfitowała nie tylko w sportowe starcia. Josh Hokit, który pokonał przez nokaut Derricka Lewisa, wykrzyczał kontrowersyjną opinię na temat… żony byłego prezydenta USA.
Josh Hokit już przed walką budził duże emocje. Podczas oficjalnego ważenia wszedł na scenę w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Po stanięciu na wagę z jego ust poleciała… ciecz.
Sam zawodnik nie ukrywał, że nie jest to efekt choroby.
Może piłem wczoraj, ale kto by nie pił? Czeka na mnie wielki czarny gość, który chce mnie znokautować. A ma najwięcej nokautów w historii UFC
— mówił Hokit wypluwając obrzydliwą ciecz.
Wygrana i kontrowersyjne słowa
To jednak nie koniec „show” Hokita. W walce na gali UFC Freedom 250 znokautował Derricka Lewisa. Po walce podszedł do niego z mikrofonem Joe Rogan. Korzystając z okazji Hokit wykrzyczał:
Michelle Obama jest mężczyzną. Mam rację, Ameryko?
— usłyszeliśmy z oktagonu.
X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762689-zwymiotowal-na-siebie-wygral-walke-i-obrazil-zone-obamy
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