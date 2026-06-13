Mundialowa sensacja w San Francisco! Katar walczył do końca

Na stadionie w San Francisco doszło do niemałej sensacji podczas piłkarskich mistrzostw świata. Katar rzutem na taśmę wyrównał stan rywalizacji w meczu ze Szwajcaria i doprowadził do cennego remisu.
Przez całe spotkanie przeważali Szwajcarzy, którzy od 17. minuty i bramki Embolo z rzutu karnego prowadzili 1:0.
Bramka na remis
Katar nie stracił jednak nadziei i w drugim meczu mundialowej grupy B potrafił wyrównać stan rywalizacji. Remisową bramkę zdobył w 94. minucie Khouki. Mecz zakończył się wynikiem 1:1.
mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/762604-mundialowa-sensacja-w-san-francisco-katar-walczyl-do-konca
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