Mundialowa sensacja w San Francisco! Katar walczył do końca

  • Sport
  • opublikowano:
Szwajcaria-Katar / autor: PAP/EPA
Szwajcaria-Katar / autor: PAP/EPA

Na stadionie w San Francisco doszło do niemałej sensacji podczas piłkarskich mistrzostw świata. Katar rzutem na taśmę wyrównał stan rywalizacji w meczu ze Szwajcaria i doprowadził do cennego remisu.

Przez całe spotkanie przeważali Szwajcarzy, którzy od 17. minuty i bramki Embolo z rzutu karnego prowadzili 1:0.

Bramka na remis

Katar nie stracił jednak nadziei i w drugim meczu mundialowej grupy B potrafił wyrównać stan rywalizacji. Remisową bramkę zdobył w 94. minucie Khouki. Mecz zakończył się wynikiem 1:1.

mly

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych