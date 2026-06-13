Mocne wsparcie! Jan Błachowicz leci z prezydentem do Waszyngtonu

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Prezydent i Jan Błachowicz / autor: Fratria/Instagram
Prezydent i Jan Błachowicz / autor: Fratria/Instagram

Jan Błachowicz znalazł się na pokładzie prezydenckiego samolotu, który zmierza do Waszyngtonu. Polski mistrz MMA będzie towarzyszył głowie państwa podczas gali UFC, która odbędzie się w Białym Domu.

Gala UFC Freedom 250 w Białym Domu odbędzie się w niedzielę, 14 czerwca 2026 roku.

Wydarzenie ma uświetnić obchody 250. rocznicy niepodległości USA (oraz 80. urodziny prezydenta Donalda Trumpa). Transmisja rozpocznie się w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 14 na 15 czerwca) o godzinie 2:00 czasu polskiego.

Prezydent w Białym Domu

Do Białego Domu zaproszony został Karol Nawrocki. Wśród gości prezydenta znalazł się m.in. Jan Błachowicz. Polski mistrz UFC udostępnił wpis na portalu Instagram, na którym pozuje z polskim prezydentem.

Kiedy w podstawówce uczyłem się o Kościuszce i Pułaskim, w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, że będę częścią obchodów 250-lecia niepodległości USA. Gala UFC w Białym Domu to wydarzenie bez precedensu. Cieszę się, że mogę ciągle pisać historię organizacji - najpierw jako jej mistrz, dzisiaj jako widz oraz czynny zawodnik

– napisał Błachowicz.

Takich zaproszeń się nie odmawia. Jak będę miał 93 lata, mam nadzieję, że zaproszą mnie na 300. rocznicę. Na wszelki wypadek już zapisałem w kalendarzu. Kierunek: Waszyngton

– czytamy w jego wpisie.

X/Instagram/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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