Stypendium MSiT dla Chwalińskiej. Dziennikarz sportowy krytykuje ministerstwo

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Maja Chwalińska na konferencji prasowej oraz wpis MSiT z portalu X / autor: PAP/Leszek Szymański/X-MSiT
Maja Chwalińska na konferencji prasowej oraz wpis MSiT z portalu X / autor: PAP/Leszek Szymański/X-MSiT

Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu, decyzją ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł miesięcznie. Dziennikarz Przeglądu Sportowego zwrócił uwagę na istotę problemu. „Chwalińska mogła np. zostać twarzą nowego programu wspierającego zawodników i zawodniczki. Ministerstwo zdecydowało jednak inaczej” - czytamy w artykule Macieja Skorupa.

Chwalińska we wtorek na zaproszenie Rutnickiego złożyła wizytę w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Szef resortu przyznał tenisistce z Dąbrowy Górniczej stypendium sportowe – zgodnie z art. 32c ust. 1 ustawy o sporcie – na 12 miesięcy w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.

Determinacja, konsekwencja i ciężka praca potrafią zaprowadzić na szczyt, co pokazuje nam historia Mai Chwalińskiej. Jej sukces jest inspiracją dla młodych sportowców w całej Polsce. Wicemistrzyni wielkoszlemowego turnieju Roland Garros 2026 gościła dziś w Ministerstwie Sportu i Turystyki. To był moment, by pogratulować świetnego wyniku osiągniętego na paryskich kortach i porozmawiać o dalszych planach i wyzwaniach sportowych

— można przeczytać w komunikacie MSiT na portalu X.

W sobotę polska tenisistka przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. To największy sukces w karierze 24-letniej zawodniczki.

Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Od 18 maja rozegrała tam dziesięć spotkań. Dzięki udziałowi w ostatnim etapie French Open przesunęła się ze 114. na 21. miejsce w światowym rankingu tenisistek, którego najnowsze notowanie opublikowano w poniedziałek.

Minsterstwo

Ciekawym komentarzem podzielił się dziennikarz Przeglądu Sportowego. Na łamach medium Maciej Skorupa wskazał, że działanie resortu, którym przewodzi Rutnicki, jest błędne, ponieważ nie odnosi się do istoty problemu, a jedynie jest zagrywką czysto PR-ową.

Redaktor zauważył, że MSiT zamiast zastanowić się i przedstawić program wsparcia młodych sportowców, postawiło na doraźny efekt.

Dowiedzieliśmy się z wpisów w mediach społecznościowych, że finalistka Roland Garros otrzymała również krzyżówki. To nawiązanie do jej słów o prowadzeniu poza kortem nieco „babcinego” trybu życia. I to akurat bardzo rozsądny prezent, dodający całej tej sytuacji groteski. Wraz z krzyżówkami Chwalińska mogła np. zostać twarzą nowego programu wspierającego zawodników i zawodniczki. Ministerstwo zdecydowało jednak inaczej

— czytamy w artykule.

xyz/PAP/Przegląd Sportowy

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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