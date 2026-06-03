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Znów nie ma zwycięstwa! Polska rzutem na taśmę zremisowała z Nigerią 2:2

  • Sport
  • opublikowano:
autor: PAP/Leszek Szymański
autor: PAP/Leszek Szymański

Piłkarska reprezentacja Polski remisuje z Nigerią 2:2 w 90+5. minucie towarzyskiego meczu w Warszawie. Bramkę dla gospodarzy w doliczonym czasie gry zdobył strzałem z dystansu Przemysław Wiśniewski.

Polska - Nigeria 2:2 w 90+5. minucie.

Bramki: dla Polski - Kacper Potulski (45+1), Przemysław Wiśniewski (90+5), dla Nigerii - Terem Moffi (23), Paul Onuachu (77-karny).

Sędzia: Marian Barbu (Rumunia).

tkwl/PAP/X

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Zespół wPolityce.pl

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