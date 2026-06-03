Piłkarska reprezentacja Polski remisuje z Nigerią 2:2 w 90+5. minucie towarzyskiego meczu w Warszawie. Bramkę dla gospodarzy w doliczonym czasie gry zdobył strzałem z dystansu Przemysław Wiśniewski.
Polska - Nigeria 2:2 w 90+5. minucie.
Bramki: dla Polski - Kacper Potulski (45+1), Przemysław Wiśniewski (90+5), dla Nigerii - Terem Moffi (23), Paul Onuachu (77-karny).
Sędzia: Marian Barbu (Rumunia).
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/761826-znow-nie-ma-zwyciestwa-polska-zremisowala-z-nigeria-22
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