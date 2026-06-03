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Zamieszki we Francji po każdym finale? Nie zawsze tak było. Wystarczyło 30 lat, żeby to zmienić. "Oto Francja, którą chcemy odzyskać"

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Zamieszki w Paryżu / autor: EPA/VALENTINA CAMU Dostawca: PAP/EPA.
Zamieszki w Paryżu / autor: EPA/VALENTINA CAMU Dostawca: PAP/EPA.

W ostatnich latach każdy ważny francuski mecz kończy się ogromnymi zamieszkami we Francji. Jeden z internautów przypomniał, że jeszcze niespełna 30 lat temu sytuacja ta wyglądała zupełnie inaczej. Brutalnie pokazuje to, że francuska polityka migracyjna znalazła się totalnie poza kontrolą.

Francuskie władze podały w niedzielę, że w całym kraju zatrzymano 780 osób podczas nocnego świętowania zwycięstwa Paris Saint-Germain (PSG) nad londyńskim Arsenalem w Lidze Mistrzów; fetowanie zakłóciły gwałtowne starcia kibiców z policją i wypadek drogowy, w którym zginął młody mężczyzna.

Na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez zwrócił uwagę, że w nocnych starciach kibiców z policją, atakowaną m.in. fajerwerkami, rannych zostało 57 funkcjonariuszy i 219 kibiców, w tym ośmiu ciężko.

Prokuratura w Paryżu poinformowała o śmierci dwudziestokilkuletniego mężczyzny, który wjechał motocyklem motocrossowym prosto w betonowe bloki na zjeździe z obwodnicy Paryża.

Według prokuratury, inny młody mężczyzna został poważnie ranny w Paryżu w wyniku ataku nożem, do którego doszło rzekomo podczas napadu rabunkowego.

Minister Nunez zauważył, że 780 zatrzymanych stanowi wzrost o 32 proc. w porównaniu z ubiegłorocznym świętowaniem zwycięstwa PSG w Lidze Mistrzów.

Nie zawsze tak było

Warto zauważyć, że w ostatnich latach każdy duży sportowy sukces Francji (lub też porażka w finale) kończy się… płonącym Paryżem i zamieszkami w wielu francuskich miastach.

Jeden z francuskich internautów zwrócił uwagę, że w 1998 roku Francja została piłkarskim mistrzem świata i  takiego problemu nie było.

Ponad 500 000 kibiców w całkowitej wspólnocie z zawodnikami i sztabem. Ani jedna spalona śmieciarka! Ani jeden zniszczony przystanek autobusowy! Ani jednego wystrzału moździerza! Tylko powszechna radość, nic więcej. Oto Francja, którą kochamy i którą chcemy odzyskać

— napisał.

Adrian Siwek/X/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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