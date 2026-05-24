Pomorze znokautowane - Lechia i Arka skopane w lidze

Futbol na wymioty.
Drużyna z Niecieczy, wsi gminnej, przepędziła z ekstraklasy reprezentantów metropolii pomorskiej. Dumnej, pysznej, bogatej, władczej. Reprezentantów użytecznych dla dekoracji lokalnych prominentów Koalicji Obywatelskiej owijających się w klubowe szaliki z próżności osobistej i przymilania się do stadionowych łyczków.
My z wami dziś, wy z nami przy wyborach, nieprawdaż?
W Gdańsku na ten cel, promocję Lechii w Gdańsku i promocje Gdańska w Polsce, wydano tłuste 10 mln złotych z miasta z deficytem budżetowym. Rejtanem kładł się lider PO/KO w Gdańsku Piotr Borawski, zastępca Dulkiewicz, by Lechii zapewnić kasę i ligowe uprawnienia. Premier Tusk ubrał sam z siebie koszulkę z logo aferzysty i wcale nie miał zatroskanej miny. Nawet się nie wściekł…
Po gó…o meczu w Niecieczy po pieniądzach publicznych i Lechii pozostały wspomnienia. Reklamację można kierować do katarskiego funduszu inwestycyjnego, można pytać ksiegową, jeśli jeszcze pracuje, jak po meczu z Legią a przed meczem Termalicą, rozdzielono ponad 3 mln zł przychodu, no i kto rozliczy miliony euro ze sprzedaży Bobcka do ligi francuskiej. W przedostatnim roku obrachunkowym Lechia miała ok. 18 mln zł straty, w ostatnim rozliczonym nieco ponad 6 mln zł zysku. Przegrać z wiejską drużyną, która ligę przegrała, odbiera TEJ Lechii honor sportowy, obojętnie od okoliczności. Panowie, do domów, starczy wstydu…
Fiaskiem zakończył się też gdyński eksperyment. Biegli w swoich biznesach przedsiębiorcy liczyli, że za drobne uchowają Arkę w ekstraklasie. Prezydent Gdyni, Aleksandra Kosiorek, choć sobie na stroje skąpi, mieszkańców łupi, to piłkarzom Gruchali, Pertkiewicza i Waldera dała kontrakt reklamowy na pół roku za 3,55 mln złotych, choć spółka lokalnych biznesmenów w ostatnim sprawozdawanym roku wykazała ponad 8 mln złotych straty, ale właściciele jej organom, zarządowi i radzie, udzielili absolutorium. Czyli było ok. Natomiast straty estetyczne z oglądania tej kopaniny trudno wyliczyć. Nieciecza, już zdegradowana, Arkę zwyczajnie zaorała.
Reasumując: pieniądze publiczne dobrze wydane, będą nadal trójmiejskie derby. Może Lechia w biedzie będzie bardziej gdańska niż katarska, a Arka bardziej gdyńska niż nijaka.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/sport/761034-pomorze-znokautowane-lechia-i-arka-skopane-w-lidze
