35,3 proc. ankietowanych w sondażu IBRiS na zlecenie Radia Zet opowiada się za wejściem Ukrainy do UE, 59,7 proc. jest temu przeciwna, a 5 proc. nie ma zdania w tej sprawie.
Uczestnikom badania, którego wyniki opublikowano dzisiaj zadano pytanie „czy Pana/Pani zdaniem Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej?”.
8,4 proc. badanych odpowiedziało, że Ukraina „zdecydowanie” powinna dołączyć do UE, a 26,9 proc. było zdania, że „raczej tak”.
Według 32,3 proc. respondentów, Ukraina „zdecydowanie nie” powinna wejść do Unii. 27,4 proc. badanych oceniło, że „raczej nie” powinna.
5 proc. uczestników sondażu nie miało zdania w tej kwestii.
Sondaż dla Radia ZET zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), 12 i 13 czerwca br., na reprezentatywnej próbie 1068 osób.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/763453-ukraina-w-unii-europejskiej-polacy-maja-jasna-opinie-sondaz
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