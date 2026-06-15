Latem skóra jest szczególnie narażona na działanie promieniowania UV. Słońce może powodować oparzenia, przesuszenie, przebarwienia i przyspieszać starzenie skóry. Zwiększa też ryzyko zmian przednowotworowych i nowotworów skóry. Dlatego ochrona przeciwsłoneczna powinna być codziennym elementem pielęgnacji, nie tylko podczas urlopu. Znaczenie ma nie tylko wysokość SPF, ale też rodzaj kosmetyku, ilość nakładanego produktu i regularne ponawianie aplikacji.
Dlaczego ochrona przeciwsłoneczna jest ważna?
Promieniowanie słoneczne obejmuje m.in. UVA i UVB. Promieniowanie UVB odpowiada głównie za rumień i oparzenia słoneczne. Promieniowanie UVA przenika głębiej w skórę i ma duży udział w fotostarzeniu, czyli szybszej utracie jędrności, powstawaniu zmarszczek i przebarwień. Może działać także w pochmurne dni i przenikać przez szyby.
Brak odpowiedniej ochrony może prowadzić do:
• bolesnych oparzeń,
• przesuszenia i podrażnienia skóry,
• przebarwień,
• zaostrzenia niektórych chorób skóry,
• szybszego starzenia skóry,
• zwiększonego ryzyka nowotworów skóry.
Szczególnej ochrony wymagają dzieci, osoby o jasnej karnacji, osoby z licznymi znamionami, pacjenci po oparzeniach słonecznych oraz osoby przyjmujące leki zwiększające wrażliwość skóry na słońce. W razie wątpliwości warto zapytać lekarza lub farmaceutę, czy dany lek wymaga dodatkowej fotoprotekcji.
Co oznacza SPF?
SPF to wskaźnik ochrony przed promieniowaniem UVB, czyli tym, które odpowiada głównie za oparzenia słoneczne. Im wyższy SPF, tym większa ochrona przed rumieniem, ale nie oznacza to, że jeden raz nałożony kosmetyk działa przez cały dzień.
Najczęściej spotykane oznaczenia to:
• SPF 15 — podstawowa ochrona, zwykle niewystarczająca przy mocnym letnim słońcu,
• SPF 30 — częsty wybór do codziennej ochrony,
• SPF 50 i SPF 50+ — wysoka ochrona, szczególnie przy jasnej karnacji, skłonności do przebarwień, po zabiegach dermatologicznych i podczas dłuższego przebywania na słońcu.
Więcej o tym, jak dobierać kosmetyki i filtry SPF oraz o zasadach pielęgnacji skóry latem można przeczytać w serwisie medme.pl.
Rodzaje filtrów przeciwsłonecznych
Kosmetyki przeciwsłoneczne mogą zawierać różne typy filtrów UV. Najczęściej mówi się o filtrach mineralnych, chemicznych oraz mieszanych.
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Filtry mineralne są często wybierane przy skórze wrażliwej, skłonnej do podrażnień lub w pielęgnacji dzieci, zgodnie z oznaczeniem wieku na opakowaniu. Mogą jednak pozostawiać na skórze jaśniejszą warstwę.
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Filtry chemiczne zwykle mają lżejszą konsystencję, dobrze się rozprowadzają i często sprawdzają się na co dzień, także pod makijaż. U osób z bardzo wrażliwą skórą niektóre składniki mogą jednak powodować pieczenie, łzawienie oczu lub podrażnienie.
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Filtry mieszane łączą oba rozwiązania. Ich celem jest uzyskanie wysokiej ochrony przy dobrej tolerancji i wygodnej konsystencji.
Jeśli po zastosowaniu kosmetyku pojawia się świąd, wysypka, pieczenie lub nasilone zaczerwienienie, należy przerwać jego stosowanie. Przy utrzymujących się objawach warto skonsultować się z lekarzem.
Rodzaje kosmetyków do ochrony przed słońcem
Ochrona przeciwsłoneczna nie ogranicza się do jednego typu produktu. Kosmetyk warto dobrać do miejsca aplikacji, rodzaju skóry i sytuacji — inaczej może sprawdzić się preparat do twarzy, a inaczej kosmetyk na plażę czy do aktywności fizycznej. Najczęściej stosowane są:
• kremy z filtrem — dobre do twarzy, szyi i dekoltu,
• balsamy i mleczka — wygodne do większych powierzchni ciała,
• spraye i mgiełki— praktyczne, ale wymagają dokładnego rozprowadzenia,
• sztyfty ochronne — przydatne na usta, nos, uszy, znamiona i blizny,
• fluidy i emulsje — często wybierane do skóry tłustej, mieszanej lub pod makijaż,
• kosmetyki wodoodporne — pomocne podczas pływania.
Różne formy ochrony przeciwsłonecznej można znaleźć tutaj: medme.pl. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na SPF, ochronę UVA/UVB, konsystencję, wodoodporność i potrzeby skóry.
Krem z filtrem UV - jaki wybrać?
Krem z filtrem UV powinien być dopasowany do typu skóry i miejsca aplikacji. Skóra twarzy zwykle potrzebuje lżejszej konsystencji niż skóra ciała, zwłaszcza jeśli kosmetyk ma być stosowany codziennie lub pod makijaż.
Przy wyborze warto uwzględnić:
• skórę suchą — często lepiej toleruje kremy bardziej nawilżające, • skórę tłustą i mieszaną — zwykle wymaga lekkich emulsji lub fluidów, • skórę wrażliwą — może potrzebować prostszych składów i filtrów mineralnych, • skórę z przebarwieniami — zwykle wymaga wysokiej ochrony SPF 50 lub SPF 50+, • skórę po zabiegach dermatologicznych — powinna być chroniona zgodnie z zaleceniami specjalisty.
Kremy z filtrem UV różnią się poziomem SPF, rodzajem filtrów, konsystencją i przeznaczeniem do różnych typów skóry. Warto przejrzeć wszystkie ich rodzaje, aby znaleźć ten odpowiedni dla siebie: medme.pl.
Jak prawidłowo stosować SPF?
Nawet wysoki SPF nie zapewni dobrej ochrony, jeśli kosmetyk zostanie nałożony w zbyt małej ilości albo tylko raz dziennie. To jeden z najczęstszych błędów w fotoprotekcji.
Najważniejsze zasady: • nakładaj kosmetyk na wszystkie odsłonięte części ciała, • nie pomijaj uszu, karku, dłoni, stóp i linii włosów, • stosuj odpowiednią ilość produktu, • ponawiaj aplikację co około 2 godziny podczas przebywania na zewnątrz, • dokładaj kosmetyk po kąpieli, spoceniu się i wytarciu ręcznikiem, • nie traktuj wodoodporności jako ochrony na cały dzień.
Kosmetyk z filtrem nie zastępuje cienia, okularów przeciwsłonecznych ani przewiewnej odzieży. Najlepszą ochronę daje połączenie kilku metod: SPF, nakrycia głowy, okularów z filtrem UV i unikania słońca w godzinach największego nasłonecznienia.
Ochrona przeciwsłoneczna u dzieci
Skóra dziecka jest cieńsza i bardziej wrażliwa niż skóra dorosłego, dlatego łatwiej ulega oparzeniu. U najmłodszych podstawą jest cień, przewiewna odzież, nakrycie głowy i unikanie bezpośredniego słońca. U niemowląt poniżej 6. miesiąca życia kosmetyki z filtrem nie powinny być traktowane jako główna forma ochrony. Najważniejsze jest ograniczenie ekspozycji na słońce. U starszych dzieci należy wybierać preparaty odpowiednie do wieku, nakładać je w wystarczającej ilości i regularnie ponawiać aplikację.
Pielęgnacja skóry po opalaniu
Po ekspozycji na słońce skóra może być sucha, cieplejsza i bardziej wrażliwa. Warto delikatnie ją oczyścić, unikać gorącej kąpieli i zastosować łagodzący balsam lub krem: https://www.medme.pl/kategoria/balsamy-kremy-po-opalaniu-7897. Ważne jest także picie wody i obserwowanie skóry. Jeśli pojawi się silne oparzenie, pęcherze, gorączka, dreszcze, zawroty głowy lub objawy odwodnienia, konieczna jest konsultacja lekarska. Oparzeń słonecznych u małych dzieci nie należy bagatelizować.
Kiedy skonsultować skórę z lekarzem?
Do dermatologa warto zgłosić się, gdy pojawia się nowe znamię albo istniejące znamię szybko rośnie, zmienia kolor, ma nieregularny kształt, krwawi, swędzi lub wygląda inaczej niż pozostałe. Konsultacji wymaga także silna reakcja skóry po zastosowaniu kosmetyku z filtrem, częste przebarwienia, nadwrażliwość na słońce oraz ciężkie oparzenie słoneczne.
Ochrona przeciwsłoneczna latem powinna być dopasowana do skóry, wieku, aktywności i czasu spędzanego na zewnątrz. Codzienne stosowanie SPF, regularna reaplikacja, odzież ochronna i unikanie ostrego słońca pomagają zmniejszyć ryzyko uszkodzeń skóry.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/762709-ochrona-przeciwsloneczna-latem
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