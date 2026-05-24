Jak poinformowali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, 44-letnia Monika Brzezińska zaginęła. Polka w lutym wyjechała z Holandii do Francji, a ostatni raz z rodziną kontaktowała się w maju. Poruszający apel za pośrednictwem mediów społecznościowych zamieściła również córka poszukiwanej.
Jak podaje policja, kobieta 18 lutego 2026 roku wyjechała z Holandii do Nicei.
Ostatni raz kontaktowała się z rodziną 5 maja 2026 roku za pośrednictwem komunikatora internetowego
— czytamy w oficjalnym komunikacie.
Rysopis zaginionej
Funkcjonariusze policji zamieścili również rysopis zaginionej.
Polka ma:
• wzrost ok. 172 cm,
• włosy blond do ramion,
• oczy niebieskie,
• średnią budowę ciała.
Policjanci zwrócili także na jej znaki charakterystyczne:
• tatuaż na lewym nadgarstku z napisem „Kinga”,
• blizny po cięciach na lewym przedramieniu.
„Bardzo proszę o pomoc”
Córka zaginionej również prosi o pomoc w poszukiwaniach.
Cześć wszystkim mam nadzieję, że grupa pokaże siłę i pomoże mi znaleźć mamę Monikę Brzezińską. Przebywa we Francji w Nicei ze swoim partnerem […], który tam pracował. Ostatni kontakt miał miejsce 8.05. Bardzo proszę o pomoc
— napisała.
Ktokolwiek widział zaginioną lub zna miejsce jej pobytu, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Płocku pod numerami:
• 47 705 16 00
• 47 705 16 01
• 112
FB/Komenda Miejska Policji w Płocku/tt
