44‑letnia Polka zniknęła bez śladu w Nicei. Dramatyczny apel córki

Policja poszukuje Moniki Brzezińskiej / autor: Pixabay/Nick115/Komenda Miejska Policji w Płocku
Jak poinformowali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, 44-letnia Monika Brzezińska zaginęła. Polka w lutym wyjechała z Holandii do Francji, a ostatni raz z rodziną kontaktowała się w maju. Poruszający apel za pośrednictwem mediów społecznościowych zamieściła również córka poszukiwanej.

Jak podaje policja, kobieta 18 lutego 2026 roku wyjechała z Holandii do Nicei.

Ostatni raz kontaktowała się z rodziną 5 maja 2026 roku za pośrednictwem komunikatora internetowego

— czytamy w oficjalnym komunikacie.

Rysopis zaginionej

Funkcjonariusze policji zamieścili również rysopis zaginionej.

Polka ma:

• wzrost ok. 172 cm,

• włosy blond do ramion,

• oczy niebieskie,

• średnią budowę ciała.

Policjanci zwrócili także na jej znaki charakterystyczne:

• tatuaż na lewym nadgarstku z napisem „Kinga”,

• blizny po cięciach na lewym przedramieniu.

Bardzo proszę o pomoc”

Córka zaginionej również prosi o pomoc w poszukiwaniach.

Cześć wszystkim mam nadzieję, że grupa pokaże siłę i pomoże mi znaleźć mamę Monikę Brzezińską. Przebywa we Francji w Nicei ze swoim partnerem […], który tam pracował. Ostatni kontakt miał miejsce 8.05. Bardzo proszę o pomoc

— napisała.

Ktokolwiek widział zaginioną lub zna miejsce jej pobytu, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Płocku pod numerami:

• 47 705 16 00 

• 47 705 16 01 

• 112

FB/Komenda Miejska Policji w Płocku/tt

