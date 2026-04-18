Już jutro, w niedzielę 19 kwietnia, o godzinie 12:30 z Placu Zamkowego w Warszawie wyruszy Narodowy Marsz Życia. „Będziemy maszerować dopóty, dopóki każde polskie życie nie będzie chronione” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 Lidia Sankowska-Grabczuk, jedna z organizatorów, przedstawicielka Koalicji dla Życia i Rodziny. W tym roku Marsz jest wyjątkowy z uwagi na 1060. rocznicę Chrztu Polski, którą obchodziliśmy 14 kwietnia.
O 12:30 w Warszawie rozpocznie się jutro Narodowy Marsz Życia. W tym roku będziemy maszerować pod hasłem „Wiara i wierność 966-2026”. Zanim jednak Marsz wyruszy z Placu Zamkowego, uczestnicy będą mogli od 11:00 pomodlić się na Mszy Świętej w Archikatedrze Warszawskiej lub Katedrze Warszawsko-Praskiej.
O godzinie 14:00 natomiast na Placu Zamkowym odbędzie się piknik rodzinny i koncert.
Ten Marsz to ogólnopolska chrześcijańska manifestacja w obronie prawa do życia, macierzyństwa, tradycyjnej rodziny, małżeństwa, jako związku mężczyzny i kobiety oraz przyszłości naszych dzieci i wnuków
— podkreślają organizatorzy.
Żeby zapanowała normalność
Pani Lidia Sankowska-Grabczuk z Koalicji dla Życia i Rodziny mówiła dziś na antenie Telewizji wPolsce24 o znaczeniu Narodowego Marszu Życia. Dlaczego wciąż trzeba organizować tego rodzaju wydarzenia?
Bo cały czas podstawowe prawa człowieka, podstawowe wartości, są atakowane. Nawet jeżeli dzisiaj w Polsce akurat może nie jest to główny temat polityki czy mediów mainstreamowych, to nie zmienia faktu, że rocznie prawie 900 dzieci w świetle prawa (a już nie będę mówiła, ile tysięcy dzieci bezprawnie), jest zabijanych. To jest oczywiście główny temat Narodowego Marszu Życia, ale idziemy w obronie życia, w obronie praw rodziny, rodziców, małżeństw, które dzisiaj też są niezwykle atakowane w postaci projektu ustawy o związkach partnerskich
— wskazała Sankowska-Grabczuk.
To są wszystkie ważne postulaty, żeby taka normalność po prostu wreszcie zapanowała w tym kraju. Będziemy więc maszerować dopóty, dopóki każde polskie życie nie będzie chronione
— dodała.
„Im będzie nas więcej, tym bardziej będziemy słyszalni”
Na Narodowym Marszu Życia jest mnóstwo pięknych, wspaniałych rodzin wielopokoleniowych. Mogą przyjść dzieci, rodzice, starsi. Oprócz tego aspektu społecznego, oprócz tego, że jesteśmy naprawdę słyszalnym głosem dla rządzących, to jest piękne święto rodzin. Będą też atrakcje dla dzieci, także na pewno dzieci nie będą się nudziły. Ale myślę, że też będzie to dla nich niezwykle ważne, jeśli pójdą z rodzicami, zobaczą ten akt społeczny, który wyrażają rodzice
— mówiła Lidia Sankowska-Grabczuk.
Narodowy Marsz Życia jest takim szczytem obchodów 1060-lecia Chrztu Polski, czyli początków Polski, wydarzenia, bez którego Polski by nie było. Świętujemy więc również tę naszą wdzięczność cywilizacji chrześcijańskiej, naszemu dziedzictwu, kulturze ponad tysiącletniej. Dlatego warto przyjść z dziećmi, bo dla nich będzie to bardzo piękne i radosne, ale też pozwoli już zaszczepiać w nich ten patriotyzm, te podstawowe wartości, niezwykle ważne dla nas wszystkich
— podkreślała.
2 lata temu Narodowy Marsz Życia był jedną z największych manifestacji pro-life w Europie. Jesteśmy naprawdę silnym głosem dla rządzących, bo 2 lata temu była sytuacja gdy na stole w parlamencie były cztery projekty ustaw poszerzające możliwość zabijania dzieci nienarodzonych. Arytmetyka Sejmu absolutnie była sprzyjająca tym projektom i gdy na Narodowym Marszu życia było ponad 50 tys. Polaków, to trzy miesiące później żaden z tych projektów nie przeszedł. To był niejako trochę „cud nad Wisłą”, można powiedzieć
— oceniła działaczka Koalicji dla Życia i Rodziny.
Na pewno ten nasz głos był słyszalny, był jednym z aspektów, który wpłynął na to, że to prawo nie zostało no jeszcze bardziej pogłębione w stronę zabijania dzieci. I dlatego chcę wszystkich zachęcić, że to jest naprawdę taki obywatelski akt, który ma znaczenie. Im nas będzie więcej, tym będziemy bardziej słyszalni, więc zapraszam wszystkich
— podsumowała.
narodowymarszzycia.pl/TV wPolsce24/red
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/758311-juz-dzis-o-1230-w-warszawie-narodowy-marsz-zycia
