Prezydent Karol Nawrocki osobiście z kapelą odśpiewał 200 lat Jakubowi Nowakowskiemu ps. „Tomek”, jednemu z ostatnich żyjących żołnierzy batalionu „Zośka”! Obchodził 101. urodziny.
„Niechaj żyje nam!”
Prezydent Karol Nawrocki z okazji 101. urodzin odwiedził Jakuba Nowakowskiego ps. „Tomek”, jednego z ostatnich żyjących żołnierzy batalionu „Zośka”.
W zdrowiu, szczęściu, pomyślności - niechaj żyje nam!
— odśpiewano gromko.
Poparcie weterana
Wcześniej, 14 grudnia minionego roku Jakub Nowakowski ps. „Tomek” poparł kandydaturę Karola Nawrockiego na urząd prezydenta RP. Ocenił, że prezes IPN jest „wybitnym patriotą”.
Jako weteran Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego, ostatni żyjący żołnierz legendarnego batalionu „Zośka”, świeżo po stuleciu swych urodzin, wieloletni pracownik nauki i dr biologii mam doskonałą okazję i wieki zaszczyt poprzeć obywatelską kandydaturę prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich - zasłużonego i wybitnego patrioty, a poza tym optymisty i jeszcze stosunkowo młodego, wysportowanego
— mówił Jakub Nowakowski.
Gdy w maju br. trafił do szpitala, Karol Nawrocki odezwał się do niego jako jeden z pierwszych. Prosto z kampanijnej trasy przesłał powstańcowi z legendarnego Batalionu „Zośka” słowa otuchy i obietnicę, że jeszcze się spotkają.
Życzę bardzo dużo zdrowia i bardzo dziękuję za pana wsparcie, naprawdę jest ono dla mnie ważne i zobowiązujące. Wierzę, że jak pan już wyjdzie ze szpitala, a ja będę już prezydentem Polski, spotkamy się
— wskazał Karol Nawrocki.
W 101. urodziny Pułkownika, Prezydent RP Karol Nawrocki pojawił się u Bohatera, by złożyć Mu najserdeczniejsze życzenia. Słowo dotrzymane!
— opisano na profilu Po pierwsze Polska.
X/oprac. Natalia Wierzbicka
