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Awantura przed Pomnikiem Smoleńskim! Prezes PiS: Przyjdzie zwycięstwo. Wtedy tych ludzi tu nie będzie

  • Smoleńsk
  • opublikowano:
Prezes PiS na miesięcznicy smoleńskiej/Wpis dziennikarki Doroty Kani / autor: PAP/Szymon Pulcyn/X:@DorotaKania2
Prezes PiS na miesięcznicy smoleńskiej/Wpis dziennikarki Doroty Kani / autor: PAP/Szymon Pulcyn/X:@DorotaKania2

Zbrodnia Putina, zbrodnia Rosji i ich polskich współpracowników - to jest prawda o Katastrofie Smoleńskiej. O zamachu smoleńskim” - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Lider największej partii opozycyjnej, jak 10. dnia każdego miesiąca, złożył kwiaty przed Pomnikiem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Grupa prowokatorów jak zawsze usiłowała zakłócić miesięcznicę, a kiedy Jarosław Kaczyński podszedł do pomnika, aby złożyć kwiaty, stał tam Zbigniew Komosa z oszczerczym wieńcem.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wraz z grupą polityków swojej partii przyszedł dziś pod pomniki śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Pl. Piłsudskiego w Warszawie - jak w każdą miesięcznicę tragedii z 10 kwietnia 2010 r. Jak zawsze pojawiła się też grupa prowokatorów, w tym Zbigniew Komosa z wieńcem z napisem oskarżającym śp. prezydenta Kaczyńskiego o doprowadzenie do katastrofy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński został na dziś wezwany także do prokuratury ws. tzw. dwóch wież.

Policjanci, choć z jednej strony starają się zapobiec eskalacji, z drugiej wyraźnie ochraniają raczej prowokatorów niż organizatorów i uczestników miesięcznicy. Co więcej, Komosa, Szczurek i spółka, wysuwają wobec policji swoje żądania, a w dodatku sami „chwalą się” swoimi prowokacjami, dyskusjami z policją czy zaczepianiem m.in. Jarosława Kaczyńskiego czy Antoniego Macierewicza w nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych.

Prezes PiS o prowokatorach: Służą Rosji

Ostre przemówienie wygłosił lider największej partii opozycyjnej.

Eskalują, eskalują i jeszcze raz eskalują. Eskalują, bo muszą bronić rzeczy nie do obrony. Zbrodnia Putina, zbrodnia Rosji i ich polskich współpracowników - to jest prawda o Katastrofie Smoleńskiej. O zamachu smoleńskim. I ci, którzy tutaj są - niezależnie od tego, czym się bezpośrednio kierują, bo być może są tutaj także głupcy, skończeni głupcy, którzy wierzą w te wszystkie opowieści - służą Rosji, służą tym wszystkim, którzy chcą szkodzić Polsce, którzy prowadzą z polską wojnę hybrydową. Tym wszystkim, którzy chcą nasz kraj zniszczyć. I to, że broni ich policja, to najlepszy dowód na to, że ta obecna władza, niestety, jest też w tym froncie

— mówił o prowokatorach Jarosław Kaczyński.

To jest fatalne, ale możemy to zmienić. Potrzebna jest wielka mobilizacja, potrzebna jest jedność prawicy. I wtedy przyjdzie zwycięstwo. Wtedy tych ludzi tutaj nie będzie i będzie dokładnie wyjaśnione, czym się kierowali, z kim są powiązani, kto im płacił. No i jakie kary będą musieli z tego powodu ponieść. Zrobią to sądy - niezależne, losowane, kierowane przez prezesów, którzy powinni tymi sądami kierować, a zostali nielegalnie usunięci. Zrobi to prokuratura kierowana przez legalnych prokuratorów. Pamiętajcie to przyjdzie i nie trzeba będzie tak bardzo długo czekać

— podkreślił.

Przez dziennikarkę Telewizji wPolsce24 prezes PiS był pytany, czy ataki na Prawo i Sprawiedliwość są związane z przesłuchaniem ws. dwóch wież.

Nie wykluczam, że tak, ale dowodów na to nie ma

— podkreślił.

Prowokatorzy na Pl. Piłsudskiego

Prowokatorów, którzy byli obecni na Pl. Piłsudskiego i m.in. wykrzykiwali przez megafon „kłamca! kłamca!”, sfotografowała dziennikarka Dorota Kania. Na zdjęciach widzimy m.in. Arkadiusza Szczurka i Katarzynę Augustynek, przez niektórych zwaną - niezgodnie z prawdą - „Babcią Kasią”, znaną z agresji wobec osób mających odmienne od niej poglądy, ale również policji.

Scena spod pomnika smoleńskiego: Szczurek stoi otoczony policjantami i negocjatorami. W ręce trzyma megafon. Podchodzi przełożony policjantów ( tak wyglądało) i mówi: puścicie go. Szczurek wychodzi zza kordonu i zaczyna wrzeszczeć obelżywe hasła

— opisuje Kania.

Co ciekawe, swoimi prowokacjami „chwalą się” same osoby zakłócające miesięcznice. Filmiki z Pl. Piłsudskiego opublikował na portalu X Arkadiusz Szczurek. Na jednym z nagrań widać m.in. „dyskusję” między prezesem PiS, Komosą stojącym przy swoim wieńcu przy pomniku śp. prezydenta, a także policjantem, który próbuje „uspokajać” Jarosława Kaczyńskiego.

Prowokują i… sami się tym „chwalą”

Kiedy prezes PiS podszedł do pomnika swojego brata, obok stał Zbigniew Komosa, nagrywając Jarosława Kaczyńskiego telefonem i najprawdopodobniej chroniąc - przy wsparciu policji - przyniesiony przez siebie wieniec. Być może Kaczyński próbował usunąć lub odsunąć wiązankę Komosy (z napisem oskarżającym śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego o doprowadzenie do katastrofy), ponieważ policjant zwraca się do niego:

Panie pośle, proszę…

Obrażany jest mój brat i ja mam prawo…

— zaczął prezes PiS.

Prawda nie obraża

— skomentował Komosa, a policjant zaapelował do lidera PiS o „zachowanie zgodne z prawem”.

Prawda jest taka, że to Putin i bandziory takie jak wy

— zwrócił się do prowokatorów Jarosław Kaczyński.

Panie pośle, rozumiem, ale proszę o zachowanie zgodne z prawem

— odpowiada policjant.

Co to znaczy „zgodnie z prawem”. Zgodnie z prawem ja mam prawo bronić honoru mojego brata

Zgodnie z prawem ten wieniec ma prawo tutaj stać

— grzmi Komosa, kilkakrotnie powtarzając te słowa.

Panie pośle, to nie jest miejsce, to nie jest czas

— mityguje Jarosława Kaczyńskiego drugi z policjantów (wobec Komosy obaj mundurowi milczą).

Do prezesa PiS dołączają parlamentarzyści: m.in. Antoni Macierewicz czy Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Zgodnie z prawem ten wieniec ma prawo tutaj stać

— powtarza Komosa, konfrontacyjnym tonem.

Zgodnie z prawem niech pan…

— odpowiada Macierewicz, przy czym część wypowiedzi wiceprezesa PiS jest niezrozumiała.

Po chwili słychać, jak Antoni Macierewicz mówi:

Niech pan odejdzie. Jak wy się zachowujecie?

Jeden z prowokatorów wykrzykuje:

Gdzie się, Macierewicz, pchasz?! Precz z łapami!

Ty precz z łapami

— odpowiada były szef MON.

Uszanujcie, przesuńcie się o metr. Uszanujcie pamięć

— zwraca się do prowokatorów podniesionym głosem Arciszewska-Mielewczyk.

Kaczyńskiemu znowu puściły zawory. Prawda smoleńska boli i mam boleć. Oczywiście Kaczyńskiemunnikt nie przeszkadzał złożyć swojego wieńca

— napisał Arkadiusz Szczurek (pisownia oryginalna).

W innych nagraniach publikowanych przez Szczurka widać m.in. dyskusję między policją a grupą prowokatorów. Policjant zwraca się do przeciwników miesięcznic smoleńskich:

Możemy dać płotek do przodu i w razie czego umożliwić wam wyjście.

Jaki płotek?

— pyta podniesionym głosem jedna z kobiet.

Nie, nie chcemy żadnych płotów

— odpowiada Zbigniew Komosa.

Ale po co są te barierki. Nikt nikogo nie będzie prowokował. Do niczego nie dojdzie. No, chyba że oni nie potrafią panować nad sobą, to może dojdzie.

— wykrzykuje osoba, która nagrywa całą sytuację.

Szczurek opublikował jeszcze kilka nagrań, na których m.in. zaczepia Antoniego Macierewicza obecnego przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej jeszcze przed uroczystością.

Innymi słowy - policja chroni prowokatorów, idzie im na rękę, a ci jeszcze wykłócają się i stawiają swoje warunki. Czy w państwie polskim zapanowała już całkowita anarchia?

X/PiS.org.pl/Joanna Jaszczuk

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