Tusk jak Czerepach? Znany profesor: Afery przykrywają Putinem

  • Polityka
  • opublikowano:

A więc jednak przykrywanie afer Putinem. Makiawelizm w stylu wójta Kozioła i Czerepacha” — napisał prof. Stanisław Żerko. Historyk w ten sposób skomentował wypowiedź wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego o „niepokojących informacjach” dotyczących planów Rosji. Wpis pojawił się w momencie, gdy rząd Donalda Tuska mierzy się z kolejnymi pytaniami o sytuację w ochronie zdrowia.

Wiceszef MSZ Marcin Bosacki w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News przekonywał, że od kilku miesięcy pojawiają się informacje o rosyjskich przygotowaniach.

Mamy mniej więcej od kilku miesięcy niepokojące informacje o planach czy przygotowaniach rosyjskich

— powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

Narrację tego typu próbuje narzucić od kilku dni Donald Tusk i jego współpracownicy. Powtarzają oni ostrzeżenia przed rychłym ataku ze strony Rosji.

Przykrywanie afer Putinem”

Nie trzeba było długo czekać na reakcję aktywnego na platformie X wybitnego historyka, prof. Stanisława Żerki.

A więc jednak przykrywanie afer Putinem. Makiawelizm w stylu wójta Kozioła i Czerepacha”

— napisał historyk.

To kolejny głos wskazujący, że obóz Donalda Tuska sięga po narrację o zagrożeniu ze strony Rosji właśnie w chwili, gdy opinię publiczną elektryzują kolejne informacje dotyczące problemów w służbie zdrowia i pytań o odpowiedzialność rządzących.

Afery topią Koalicję Obywatelską

W ostatnich dniach szczególne emocje wywołały doniesienia dotyczące funkcjonowania szpitali oraz dyskusja wokół przywilejów dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem krytyków rządu, przypadkiem nie jest, że w tym samym czasie przedstawiciele koalicji rządzącej coraz mocniej akcentują temat rosyjskiego zagrożenia.

łw/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych