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TYLKO U NAS. Ukraina dostanie wszelkie przywileje? Niepokojący plan KE

  • Polityka
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

„Ukraina nie wejdzie z banderą do Unii Europejskiej, ale Komisja Europejska przygotowuje plan obejścia tego całego incydentu w postaci planu, który polega na tym, że Ukraina dostanie wszelkie przywileje takie, jakie mają państwa Unii Europejskiej stowarzyszone, bez żadnych zobowiązań” – powiedziała publicystka Telewizji wPolsce24 Aleksandra Jakubowska w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”, mec. Marek Markiewicz oraz Krzysztof Zielke, publicysta.

Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przyjęła 1 lipca ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego, której projekt wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski.

Nikt nie będzie nam mówił, jakich bohaterów szanować…

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