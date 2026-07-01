Przydacz spotkał się z Rubio. Jakie sprawy omówiono?

  • Polityka
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Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował w mediach społecznościowych o swoim spotkaniu z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. / autor: X/Marcin Przydacz
Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował w mediach społecznościowych o swoim spotkaniu z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. / autor: X/Marcin Przydacz

Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował w mediach społecznościowych o swoim spotkaniu z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. „Bardzo dobre spotkanie w Białym Domu - West Wing z Marco Rubio” - poinformował polityk.

Przydacz we wpisie, do którego dodał zdjęcie z Rubio, poinformował o czym rozmawiał z sekretarzem stanu USA .

Omówiliśmy sprawy bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem polsko-amerykańskiej współpracy militarnej, a także sytuacji bezpieczeństwa w Europie w kontekście agresywnej polityki rosyjskiej. Dyskusja dotyczyła także perspektywy stałej amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce oraz współpracy w ramach grupy G20.

Sekretarz Stanu M. Rubio podkreślał, że relacje polsko-amerykańskie są najlepsze w historii za sprawą wyjątkowych relacji osobistych pomiędzy Prezydentem USA i Prezydentem Polski

— czytamy.

kk/PAP/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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