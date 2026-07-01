Kompromitacja Koalicji 13 grudnia! Umorzono sprawę brata Obajtka

Koalicja 13 grudnia doznała kompromitacji. Polowanie ma na brata Daniela Obajtka - Bartłomieja zakończyło się fiaskiem. Sąd w Gdańsku umorzył jego sprawę.
3 lata mieszania mojego Brata z błotem, dziesiątki przesłuchań, wreszcie zarzuty i co? Sąd w Gdańsku UMORZYŁ sprawę rzekomej szkody interesu publicznego
— poinformował w mediach społecznościowych Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były prezes Orlenu.
Niszczą moją rodzinę, tylko dlatego, że ma na nazwisko Obajtek. Sprawiedliwość przyszła, ale nerwów, zszarganej opinii i wizerunku nikt nie wróci
— podkreślił.
Tak działa uśmiechnięta Koalicja
— wskazał.
o co chodzi?
O szczegółach sprawy opowiedział w nagraniu Bartłomiej Obajtek, brat byłego prezesa Orlenu.
Około trzech lat temu na pewno słyszeliście o sytuacji związanej z próbą nabycia nieruchomości, której docelowo nie kupiłem, aczkolwiek złożono zarzuty w stosunku mojej osoby, ale nie tylko, tak samo do Józefa Kubicy, Janka Borkowskiego, pełniącego funkcję nadleśniczego
— powiedział.
Doniesienie do prokuratury, złożyła pani minister, wykazała szereg nieprawidłowości, oczywiście fikcyjnych. Przesłuchano dziesiątki osób, zrobiono audyty w wielu instytucjach, dokonano podobnych wycen. Trzy lata gromadzenia materiału i w stosunku do mojej osoby skierowano oskarżenia, ale i też w stosunku właśnie do kolegów
— wskazał.
Efekt dziś jest zaskakujący. Sąd w Gdańsku umorzył postępowanie z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Także jestem mocno zdziwiony i ucieszony zarazem, ale co najważniejsze nie wiedziałem, że aż tak szybko w postępowaniu sądowym, te kwestie zostaną umorzone
— podkreślił.
Druga częścią decyzji sądu było, że koszty sądowe przechodzą na Skarb Państwa, czyli akt hejterstwa skierowany politycznie przeciwko Danielowi Obajtkowi - to o to chodziło - został sfinansowany z waszych publicznych pieniędzy
— dodał.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763948-kompromitacja-koalicji-13-grudnia-umorzono-sprawe-brata-obajtka
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