Kompromitacja Koalicji 13 grudnia! Umorzono sprawę brata Obajtka

  • Polityka
  • opublikowano:
Umorzono sprawę brata Obajtka / autor: Fratria
Umorzono sprawę brata Obajtka / autor: Fratria

Koalicja 13 grudnia doznała kompromitacji. Polowanie ma na brata Daniela Obajtka - Bartłomieja zakończyło się fiaskiem. Sąd w Gdańsku umorzył jego sprawę.

3 lata mieszania mojego Brata z błotem, dziesiątki przesłuchań, wreszcie zarzuty i co? Sąd w Gdańsku UMORZYŁ sprawę rzekomej szkody interesu publicznego

— poinformował w mediach społecznościowych Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były prezes Orlenu.

Niszczą moją rodzinę, tylko dlatego, że ma na nazwisko Obajtek. Sprawiedliwość przyszła, ale nerwów, zszarganej opinii i wizerunku nikt nie wróci

— podkreślił.

Tak działa uśmiechnięta Koalicja

— wskazał.

o co chodzi?

O szczegółach sprawy opowiedział w nagraniu Bartłomiej Obajtek, brat byłego prezesa Orlenu.

Około trzech lat temu na pewno słyszeliście o sytuacji związanej z próbą nabycia nieruchomości, której docelowo nie kupiłem, aczkolwiek złożono zarzuty w stosunku mojej osoby, ale nie tylko, tak samo do Józefa Kubicy, Janka Borkowskiego, pełniącego funkcję nadleśniczego

— powiedział.

Doniesienie do prokuratury, złożyła pani minister, wykazała szereg nieprawidłowości, oczywiście fikcyjnych. Przesłuchano dziesiątki osób, zrobiono audyty w wielu instytucjach, dokonano podobnych wycen. Trzy lata gromadzenia materiału i w stosunku do mojej osoby skierowano oskarżenia, ale i też w stosunku właśnie do kolegów

— wskazał.

Efekt dziś jest zaskakujący. Sąd w Gdańsku umorzył postępowanie z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Także jestem mocno zdziwiony i ucieszony zarazem, ale co najważniejsze nie wiedziałem, że aż tak szybko w postępowaniu sądowym, te kwestie zostaną umorzone

— podkreślił.

Druga częścią decyzji sądu było, że koszty sądowe przechodzą na Skarb Państwa, czyli akt hejterstwa skierowany politycznie przeciwko Danielowi Obajtkowi - to o to chodziło - został sfinansowany z waszych publicznych pieniędzy

— dodał.

as/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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