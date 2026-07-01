Po ponad godzinie zakończyło się dzisiejsze spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jednym z głównych tematów rozmów miał być zbliżający się szczyt NATO w Ankarze.
Prezydent Nawrocki i Kosiniak-Kamysz spotkali się w Pałacu Prezydenckim w środę chwilę po godz. 15; spotkanie zakończyło się po godz. 16.
O planowanym spotkaniu poinformowała wczoraj wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
Pan wicepremier, minister obrony spotyka się jutro z prezydentem przede wszystkim, żeby rozmawiać o szczycie NATO w Ankarze. Z jednej strony wiemy o tym, że pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadzi od kilku tygodni
— podkreśliła wiceminister obrony.
Jak dodała, ważne jest to, by podczas spotkania prezydenta z szefem MON pojawiło się wspólne stanowisko.
Jednym głosem na arenie międzynarodowej
Bo dobrze jest, aby polskie władze mówiły w sprawach międzynarodowych jednym głosem
— zaznaczyła wiceszefowa MON. Przypomniała, że na szczyt NATO w Ankarze oprócz prezydenta i szefa MON wybiera się także wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.
Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że podczas środowego spotkania prezydenta i szefa MON zostanie też poruszona kwestia dotycząca stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
Szczyt NATO odbędzie się 7-8 lipca w Ankarze, stolicy Turcji. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki, który ma udać się tam wraz z małżonką. Podczas szczytów Sojuszu polskiemu prezydentowi towarzyszą przedstawiciele ministerstwa obrony narodowej oraz ministerstwa spraw zagranicznych.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763942-prezydent-nawrocki-po-spotkaniu-z-kosiniakiem-znamy-kulisy
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