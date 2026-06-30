Niemcy sprowadzają Ukraińców do Polski. „Nie płaci podatków”

Na jednym z portali pojawiła się oferta pracy w niemieckiej firmie DHL jako magazynier w podpoznańskim Robakowie. W dziale „wymagania” zapisano m.in. to, że wystawca ogłoszenia „akceptuje obywateli Ukrainy, Mołdawii i Białorusi”. „Czyli niemiecka firma z góry zakłada zatrudnianie obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii do działań na terenie Polski” - zaznaczył Paweł Rybicki, bloger.
Warto zaznaczyć, że niemiecka firma DHL działająca w Polsce w 2024 roku nie zapłaciła w ogóle podatku CIT w naszym kraju! Alarmował o tym Rafał Brzoska, prezes firmy kurierskiej InPost. Dla porównania, wspomniany krakowski InPost za wspomniany 2024 roku zapłacił 375 milionów złotych.
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Ze wschodu Ukraina wpisuje UPA do panteonu bohaterów. Z zachodu niemiecki DHL nie płaci podatków w Polsce i sprowadza nam jeszcze więcej Ukraińców. Patrzcie jakie oferty pracy dają do magazynu na terenie Polski 🙃
— czytamy w poście w serwisie X, w którym zamieszczon screeny wspomnianego ogłoszenia.
DHL daje pracę obcokrajowcom w Polsce
Teraz na podstawie tego jednego ogłoszenia DHL dotyczącego pracy na magazynie w Robakowie widać, że ta niemiecka firma przyczynia się do tworzenia stanowisk pracy dla obcokrajowców w Polsce, w tym dla Ukraińców.
Czyli niemiecka firma z góry zakłada zatrudnianie obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii do działań na terenie Polski
— skomentował całą sytuację na X Paweł Rybicki, bloger.
zxt/X/teeal.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763839-niemcy-sprowadzaja-ukraincow-do-polski-nie-placi-podatkow
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